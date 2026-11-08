Vitae Fest 2026: Enjambre reunió a miles de abejas en el Zócalo capitalino 

Todo estaba listo para la segunda edición del Vitae Fest en la plancha del Zócalo. El clima estaba caluroso, el cielo lucía despejado y la gente reunida en el corazón de la CDMX traía la mejor actitud para disfrutar de un evento musical ecléctico, que ofreció el indie rock de Enjambre, la música de Banda Los Recoditos, el pop de Alexander Acha y el pop reguetón de Mau & Ricky.

Aunque había público para toda la oferta musical, un gran porcentaje de los asistentes acudió para ver a la banda zacatecana Enjambre, liderada por Luis Humberto Navejas. Los atuendos de abejitas —desde calcetas y playeras con líneas amarillas y negras, hasta gorros y diademas con antenas— inundaron la plancha del Zócalo, donde una imponente catrina de 33.4 metros, atractivo del Día de Muertos, aún lucía en el lugar.

La banda zacatecana la rompió con el concierto gratuito Cortesía Darío Luna

Con puntualidad británica, la agrupación zacatecana apareció sobre el escenario, ubicado a un costado del Gran Hotel de la Ciudad de México y con vista al asta bandera y a Palacio Nacional, para abrir su presentación con Dulce soledad, tema que sirvió de preámbulo para una buena noche. Acto seguido sonaron canciones como Vínculo, Homografobia, Divergencia e Intruso.

Gracias por estar aquí, vivamos esta noche con todo”, expresó Luis Humberto Navejas, quien arrancó los aplausos de cientos de personas.

Una ligera lluvia comenzó a caer en el Centro Histórico, pero el agua y el descenso de temperatura afectaron poco la entrega del público ante Enjambre, grupo que deleitó con un arsenal de cortes como Madrugada, Cámara de faltas, Enemigo, Angustias, Tercer tipo y Vida en el espejo, los cuales pusieron a cantar a la gente a todo pulmón.

Casi el uniforme oficial de los fans de Enjambre en el Vitae Fest Cortesía Darío Luna

Tras poco más de una hora de concierto, Enjambre selló su presentación con Visita, Elementos, Manía cardíaca y Somos ajenos, temas que provocaron que cientos de asistentes sacaran sus teléfonos —contrario a lo que en su momento pidió la banda para que disfrutaran la experiencia al cien por ciento— y grabaran esos momentos que les dejarán ver la comunidad y complicidad que se forma alrededor de una agrupación que logra mover sus emociones.

Gracias muchas gracias bella Ciudad de México. Vemos que hay corazones por todos lados pero el que palpita más fuerte es el de ustedes. Se siente el amor y en esta noche no se siente adversidad, venimos a cantar y a bailar", selló Luis Humberto Navejas.

Arrancan motores

El ambiente se sentía festivo y el clima ayudó a preparar la recepción del dúo venezolano Mau & Ricky, encargado de dar el banderazo de salida a esta segunda edición del Vitae Fest 2026.

Aunque aún no se llenaba la plancha del Zócalo, la gente reunida dio una cálida bienvenida a los descendientes del cantante venezolano Ricardo Montaner.

La mayoría de fans llevó freebies y creó comunidad frente a la gran Catrina Cortesía Darío Luna

Con jeans, playeras blancas y chamarras negras, los hermanos Montaner aparecieron para deleitar con La boca a sus fanáticos y al público en general, expectante ante el espectáculo. Mau & Ricky se ganaron a los asistentes al hablar de nuestro país.

“¿Y esa bandera preciosa, México?”, expresó Mau, provocando el grito unánime de los asistentes.

Todo eso dio pauta a que la gente disfrutara temas como Desconocidos, La grosera, Bota fuego, Mi mala y PAPÁS.

Mau y Ricky en el festival vitae fest en el zócalo capitalino. Cortesía Darío Luna

Tal como acostumbran en sus presentaciones, Mau & Ricky aprovecharon para pedirle a la gente que hiciera ruido y recordara que “Dios está ahí y él nunca llega tarde”.

Dentro del cartel también se encontraba Alexander Acha, quien apareció a las 20:33 horas para darle paso a Banda Los Recoditos, originaria de Mazatlán, Sinaloa y cerrar las actividades.