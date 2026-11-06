Si llevas el hardcore al mainstream, mantén la ética y la postura: Bryan Garris, voz de Knocked Loose

El mundo pasa por un momento complejo, es decir, siempre hemos estado en un bucle vicioso, pero ahora estamos rodeados polarización, guerra, censura, genocidio, corrupción y mucho terror ideológico. No cae nada mal tener movimientos capaces de generar convocatorias de personas que buscan la revolución, que son la resistencia y es ahí donde la banda de Oldham County, Kentucky, Knocked Loose, pertenece.

El verano pasado, el grupo y Denzel Curry dieron un show gratuito en el Substance Skatepark, en Nueva York, para continuar con esa resistencia de espacios autogestivos que comenzaron cuando filmaron el video de Hive Mind y dar por inaugurada la actual gira que cerrarán el domingo en el Foro TeamBro de la Ciudad de México.

Como ellos, Turnstile acaba de reunir a 60 mil personas en un show sin costo frente al monumento de Washington para recaudar fondos y víveres para las familias afectadas por la guerra en Palestina, Líbano y Sudán. Además de que se tomó como una protesta directa a las políticas de odio segregadas por el actual mandatario estadunidense y justo a días de las elecciones de medio mandato que los demócratas arrasaron.

Haywire hizo lo propio en Times Square para grabar un video y los australianos Speed harán un concierto a beneficio de la organización Project Kindness en Australia el próximo 13 de noviembre. Un momento único para la escena sin duda y de lo cual Excélsior pudo platicar en entrevista vía Zoom con Bryan Garris, vocalista de Knocked Loose, a un par de días de su show en la capital.

Es muy especial que terminen la gira de otoño en la CDMX. ¿Cómo han sido sus experiencias aquí y qué esperan de los fans el próximo domingo?

Solo habíamos tocado ahí una vez, cuando le abrimos a Lamb of God. El show fue increíble y la energía resultó fabulosa, pero no se sintió realmente como un toquín nuestro. Así que siempre estuvimos emocionados por la oportunidad de regresar y dar un concierto que sintiéramos propio. Sólo hemos escuchado cosas increíbles sobre los shows y la escena hardcore de allá, así que estamos muy entusiasmados por volver.

Este último semestre ha sido de locos: el verano con Metallica y el otoño con Denzel Curry. Son dos mundos distintos, una leyenda del thrash y un referente del hardcore dentro del hip hop.

Ser teloneros de Metallica, ver cómo es estar en la cima del mundo y luego probar suerte ante un público de rap compartiendo el último mes con Denzel Curry. Ha sido genial convivir y pasar mucho tiempo con él fuera de los escenarios. Su energía es extremadamente contagiosa e inspiradora, nos ha mantenido motivados todo este tiempo.

Los fans del hip hop son muy exigentes y tienen sus gustos muy definidos. Incluso, antes la gente del rap odiaba el nu metal. ¿Cómo sienten que ha sido su suerte con ellos?

Lo que la gente más busca es energía y emoción. Incluso si no eres fan de la música pesada o si te gusta la música pesada pero no el rap, al menos puedes apreciar la energía detrás de ambas partes de la canción. Por eso funcionó tan bien. Cuando se trató de trabajar con un rapero, tenía todo el sentido hacerlo con alguien como Denzel, quien entendía este lado de las cosas y tenía la agresividad para ponerse a la par con la música.

El grupo y Denzel Curry grabaron su video Hive Mind en un skate park Knocked Loose

¿Te sentiste un poco nervioso al principio cuando empezaron a pensar en esta colaboración?

Sí, definitivamente había nervios. Nunca habíamos hecho algo así. Fue como un paso al costado en lo creativo; seguimos recorriendo este camino más oscuro y artístico, y esto fue como una rama que se desprendió de ahí: hacer algo divertido y que tuviera vida propia. Pero era una oportunidad que nos entusiasmaba porque somos fans de Denzel. Nos dijimos: “Tenga la forma que tenga, tenemos que resolver cómo hacer que funcione”, porque nos fascinaba la idea.

Por otro lado, Metallica siempre dice que todos somos parte su familia, ¿Knocked Loose ya se siente parte de ella?

Ellos fueron extremadamente acogedores. Son los más grandes. Hubo momentos en los que teníamos curiosidad de si llegaríamos a conocer a los integrantes, porque llevan mucho tiempo en esto y podrían quedarse en lo suyo. Pero desde el primer día, cada uno hizo todo lo posible por presentarse con nosotros. Durante toda la gira nos preguntaban regularmente cómo estábamos, se preocupaban de verdad por cómo nos sentíamos y cómo nos trataban, y eso significó mucho para nosotros. Si volvemos a coincidir en un festival, verlos será como ver a un viejo amigo; se aseguraron de que se sintiera así. No nos sentimos como sus invitados, sino como una parte igual del tour.

¿Te dijeron cuál es su canción favorita de Knocked Loose?

No me lo dijeron, pero nos veían mucho. Creo que James Hetfield nos veía todos los días. Había videos de él observándonos y en ciertas canciones se notaba que tocaba la guitarra en el aire y se aprendía los riffs. Si tuviera que adivinar, diría que Piece by Piece es la canción favorita de James, pero no lo sé con certeza.

El vocalista cree que Piece by Piece es una de las rolas favoritas de James, de Metallica. Knocked Loose

He visto que empezaron a escribir el nuevo disco.¿Cómo va el proceso? Da curiosidad conocer las historias de estos nuevos temas, ya que han vivido uno de los mejores años de su carrera, han superado adversidades y vivimos un contexto particular en el mundo

No hay mucho que pueda revelar, todavía es un secreto grande, pero puedo asegurarles que estamos trabajando muy duro. Ya llevamos tiempo trabajando en lo que viene y estamos muy entusiasmados de compartirlo. Hay muchas cosas emocionantes que van a sorprender a la gente y creo que saldrá antes de lo esperado.

Su último disco, You Won’t Go Before You’re Supposed To, colocó a la banda en una posición privilegiada y le dio mayor visibilidad al hardcore. ¿Existe alguna presión por lanzar algo más grande que ese álbum?

Siempre hay un poco de presión, pero no del mundo exterior, sino de nosotros mismos por querer ser una mejor banda. Cada vez que lanzamos un álbum es una gran experiencia de aprendizaje. Con este último disco, que fue un éxito tan masivo, pudimos dar un paso atrás y decir: “Okay, esto funcionó, esto no funcionó, esto le encantó a la gente y esto queremos expandirlo creativamente”. Intentamos aplicar eso en cada disco para que todo se sienta como una progresión gradual. La presión viene de nuestro deseo de mejorar como músicos.

Turnstile tocó en Washington, ustedes en un skatepark de Nueva York como parte de su ideología para recuperar los espacios contraculturales. ¿Podemos decir que vivimos un tiempo de cambio en la escena?

Estamos en un momento muy interesante donde todos tienen la oportunidad de llegar más lejos que nunca. El hardcore crece cada día y hay nuevos techos para todos. No creo que nadie deba formar una banda para ser tan grande como Turnstile; ese nunca debería ser el objetivo. Debes formar una banda con tus amigos para hacer música, divertirte, viajar en una camioneta y conocer nuevas culturas. Pero gracias a que bandas como Turnstile abrieron la puerta, ahora hay cosas posibles que antes eran impensables. No debes evitarlo; debes ser parte de esta ola. Es un honor formar parte de este movimiento que lleva la música extrema a un plano más mainstream.

El cantante fue diagnosticado con parálisis de Bell el verano pasado Knocked Loose

Hay gente que dice que ésta es la forma en la que la escena se vuelve mainstream, lo cual podría ser una contradicción porque la contracultura implica resistencia a lo comercial

Depende de cómo se comporte el artista. El hardcore tiene que ver con la actitud y la ética, no necesariamente con el sonido. Hay bandas de hardcore que no suenan como otras y viceversa. Si eres una banda que tiene la oportunidad de representar al hardcore en un escenario mainstream, ahí es cuando resulta más importante mantener esa ética, esos ideales y esa postura. Por eso ves a Turnstile y nunca dudas de que sean una banda de hardcore: son de las bandas más grandes del mundo y siguen haciendo cosas de la escena, manteniendo la conversación en el lugar correcto y representando al género en el escenario más grande que haya existido.

¿Las grandes compañías discográficas se han acercado a Knocked Loose para intentar firmarlos?

Para ser sincero, no ha habido mucho de eso. Hemos salido en grandes revistas o podcasts, pero seguimos teniendo al mismo equipo. Eso es lo que me gusta: es muy cercano y personal, no se siente desconectado ni corporativo. Somos todos chicos del hardcore que querían empezar algo para hacerlo de la manera correcta.

A principios de año tuviste un problema de salud. ¿Cómo manejas esos problemas para seguir tocando?

Me diagnosticaron parálisis de Bell a principios del verano, que es una parálisis parcial de los nervios faciales. Me dijeron que debía irme a casa y dejar de dar conciertos, pero estaba de gira con Metallica, así que no podía. Me quedé en la gira, intenté hacer ejercicio, mantenerme saludable y descansar. Poco a poco empezó a desaparecer. Ahora estoy de vuelta a la normalidad, o al menos al 90%. No sé muy bien por qué ni cómo, pero dicen que podría regresar como una infección. Si eso pasa, ya cruzaremos ese puente. Fue muy aterrador y estoy agradecido de estar bien ahora.

¿Podrías describir cómo será el 2027 para Knocked Loose de manera breve?

El 2027 para Knocked Loose será algo nuevo y emocionante. Hay mucho que esperar.