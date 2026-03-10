Bruno Mars en Estadio GNP: precio de boletos para sus conciertos en CDMX

Bruno Mars hace unos días anunció que estará de regreso en México y no solo con un concierto, si no que dará cuatro. Sin duda la noticia emocionó a sus fans, ya que la última vez que estuvo en el país fue hace casi dos años.

Si eres fan de Bruno Mars y quieres verlo en alguno de los conciertos que dará en la CDMX, aquí te decimos cuánto costarán los boletos para sus shows.

Bruno Mars regresará a México Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará Bruno Mars en México?

Bruno Mars llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.

El cantante se presentará en el Estadio GNP, lugar que el famoso fue encargado de inaugurar en agosto del 2024 tras la remodelación que tuvo el antiguo Foro Sol.

Bruno Mars "The Romantic"

¿Cuándo es la preventa de boletos para Bruno Mars en México?

Si no te quieres perder el regreso de Bruno Mars a México, te contamos que la venta de boletos para sus shows en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será una especial para fans. Toma en cuenta que esta venta estará ligada a la cuenta de Ticketmaster con la que debiste de haber hecho un registro hace unos días.

Bruno Mars

También te contamos que la venta a fans se realizará en Ticketmaster el 11 de marzo en dos diferentes horarios. A las 12:00 PM podrás comprar boletos para las fechas del 3 y 4 de diciembre, mientras que a las 2:00 PM podrás adquirir tus entradas para los conciertos del 7 y 8 de diciembre. Hay un límite de cuatro boletos por cuenta.

En la venta general, también podrás comprar tus boletos. La fecha en la que se realizará será el 12 de marzo en Ticketmaster y también habrá dos horarios.

Bruno Mars

A los 12:00 PM podrás comprar boletos para las fechas del 3 y 4 de diciembre, mientras que para los días 7 y 8 de diciembre, la venta es a las 2:00 PM.

Precios de boletos para Bruno Mars en México

A continuación, te dejamos los precios que publicó Ocesa. Toma en cuenta que hay varios costos para la misma zona, esto puede ser debido a que los lugares en primeras filas o cercanos a las orillas tienen un mayor precio.

PLATINO:

$6,929 | $9,701 | $10,394

GOLD:

$6,185 | $8,659 | $9,278

ROSA:

$5,441 | $8,162

MORADO:

$4,449 | $6,674

AZUL:

$3,457 | $5,013

ZONA GNP:

$3,705 | $5,372 | $5,558

VERDE B:

$3,209 | $4,493 | $4,653

NARANJA B:

$2,465 | $3,451 | $3,574

VERDE C:

$2,093 | $2,930 | $3,035

NARANJA C:

$1,473 | $2,062 | $2,136

GENERAL B:

$1,721

Instagram

PJG