Precios de la listening party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes

La cantante mexicana Kenia Os confirmó la realización de una listening party para presentar por primera vez su nuevo álbum K de Karma, uno de los eventos más esperados por sus seguidores.

El encuentro, titulado K de Karma: La Escucha, se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Esta será la primera vez que los fans escuchen el álbum completo.

A diferencia de un concierto convencional, el evento está concebido como una experiencia de escucha colectiva. Además, los asistentes podrán conocer el álbum completo en compañía de Kenia Os.

La organización está a cargo de Ocesa y al parecer la mazatleca interpretará canciones del álbum para sus fans, a quiénes también se les conoce como 'keninis'.

El Palacio de los Deportes será la sede del evento programado para marzo de 2026. Captura de pantalla de Instagram (Foto: keniaos)

¿Cuándo y a qué hora es la listening party de Kenia Os?

La listening party de Kenia Os se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026, con inicio programado a las 20:00 horas, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, de acuerdo con la información oficial difundida por la organización del evento.

¿Cuándo es la preventa y la venta general?

La venta de boletos se realizará en dos etapas. La preventa está prevista para el 5 de febrero de 2026, mientras que la venta general comenzará el 6 de febrero, ambas a través de Ticketmaster, plataforma encargada de la distribución oficial de los accesos.

Preventa Citibanamex: jueves 5 de febrero de 2026 a las 11:00 AM

Venta General: viernes 6 de febrero de 2026 a las 11:00 AM

Los boletos estarán disponibles en distintas zonas y rangos de precio. Captura de pantalla de Instagram (Foto: keniaos)

Estos son los precios de la listening party de Kenia Os en CDMX

Los boletos presentan variaciones según la zona del recinto, con el objetivo de ofrecer distintas opciones al público.

Pista: $750.25 pesos

Nivel B: $651 pesos

Nivel D: $450 pesos

Nivel E: $351 pesos

PCD (personas con discapacidad): $351 pesos

El costo correspondiente a la zona General C permanece pendiente de anuncio oficial.

Algunas zonas del recinto, como Pista y General C, están contempladas como áreas de pie, mientras que los niveles restantes cuentan con localidades asignadas, lo que permite una distribución diferenciada de los asistentes.

La listening party permitirá escuchar el álbum completo por primera vez. Foto: Mezcal Entertainment)

¿Qué es una listening party y por qué es diferente a un concierto?

Una listening party es un evento de carácter promocional en el que un artista convoca a seguidores, medios y colaboradores para realizar una escucha colectiva de un álbum o sencillo inédito, antes o después de su lanzamiento oficial.

A diferencia de un concierto, el eje de la experiencia no es la interpretación en vivo, sino la reproducción íntegra del material y la atención al contenido sonoro.

Este formato combina la audición guiada con explicaciones sobre el proceso creativo de las canciones y una dinámica de interacción más directa. Aunque tradicionalmente se desarrolla en espacios reducidos, también se ha trasladado a recintos de gran capacidad, como el Palacio de los Deportes, en el caso de artistas con convocatoria masiva, priorizando la experiencia de escucha y el contexto narrativo sobre el espectáculo escénico.

Recientemente, el equipo de Harry Styles realizó un listening en la Ciudad de México, para las fans mexicanas. Se trató de un evento en realizado el pasado 21 de enero en plaza Satélite para escuchar la canción “Aperture” antes que saliera en las plataformas de música.

El cantante británico realizó esta dinámica solo en algunas ciudades: Amsterdam, Austin, Berlin, London, Ciudad de México, New York, Paris, Sao Paulo, Sydney, Tokyo y Toronto.

Harry Styles dará cuatro conciertos en México Instagram

Aunque, el evento K de Karma: La Escucha está planteado como un espacio de convivencia directa entre Kenia Os y es más personal, para su comunidad de seguidores, conocidos como keninis. Además de la reproducción íntegra del álbum, el formato contempla momentos en los que la artista podría compartir comentarios o referencias sobre el proceso creativo de las canciones.

Este tipo de encuentros se ha consolidado como una práctica recurrente entre artistas que buscan generar una relación más cercana con su público durante el lanzamiento de nuevos proyectos discográficos.