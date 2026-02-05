Carlos Rivera reaparece tras rumores de su matrimonio; desea tener otro hijo con Cynthia Rodríguez 

Carlos Rivera en las últimas horas ha estado en el ojo del huracán después de las polémicas declaraciones que hizo Toñita al insinuar que el matrimonio entre el cantante y Cynthia Rodríguez estaría arreglado debido a la orientación sexual del ganador de La Academia.

Tras esto, el cantante reapareció y dio una entrevista a Sale el Sol en la que en lugar de centrarse en los rumores que rodean a su matrimonio, habló sobre su vida en familia y especialmente en su hijo León y la posibilidad de convertirse de nuevo en padre.

Carlos Rivera desea tener otro hijo con Cynthia Rodríguez

En la entrevista, el cantante mencionó que las prioridades en su vida han cambiado desde que se convirtió en padre, por lo que las fechas de su gira están pensadas en pasar el mayor tiempo posible con su esposa e hijo.

“Para mí lo más importante, las prioridades han cambiado y desde un tiempo para acá decidí que mis giras iban a llevar ahora una manera de organizarse en las que yo pudiera estar el mayor tiempo posible en mi casa y cuando yo estuviera tanto tiempo fuera, mi familia me pudiera acompañar y estuviera con ellos. Yo ya extraño muchísimo y está en una etapa súper bonita que no me quiero perder, tiene dos añitos y medio mi hijo”.

Carlos Rivera dio unas palabras sobre su hijo, a quien describió con un niño con buen corazón, además de detallar que el pequeño León reconoce su voz cuando canta.

“Es el más travieso, pero también es muy bueno, tiene un corazón hermoso. Yo es verlo y babear, vino a ver el ensayo y para él es impresionante ver las luces, primero se asustó y luego entró y lo disfrutó. Le encantan mis canciones, es algo que él pide y tiene cierta conciencia. Desde muy niño le ponen los videos de cuando canto y reconoce que soy yo”.

Carlos Rivera desea tener más hijos Instagram

Finalmente, el cantante declaró que desea agrandar su familia y aunque no dijo si ya están encargando a la cigüeña un nuevo bebé, expresó que le encantaría convertirse en padre por segunda ocasión.

“Sí, ha sido la etapa más bonita de mi vida (ser papá) y pidiéndole a Dios que cuando sea nos ayude y sí, la parejita, que sean dos”.

PJG