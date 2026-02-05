"No sé qué voy a hacer sin ti": el doloroso adiós de José Camar, sobrino de Edith Márquez, a su mamá

La familia de Edith Márquez atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente. Lily Márquez, hermana de la cantante, falleció tras enfrentar un delicado estado de salud que había generado preocupación en su entorno cercano.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de condolencias hacia Edith Márquez, quien ha optado por mantenerse alejada del ojo público mientras vive su duelo en privado. Sin embargo, fue su sobrino, el actor José Camar, quien decidió poner palabras al dolor familiar a través de emotivos mensajes difundidos en redes sociales.

José Camar y una despedida que rompió el corazón

Con una serie de publicaciones íntimas y cargadas de sentimiento, José Camar abrió su corazón para despedirse de su madre. En sus palabras no solo se percibe la tristeza profunda por la pérdida, sino también el amor incondicional y el vínculo irrompible que compartían.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el que rápidamente se viralizó por la honestidad con la que el actor expresó su vacío emocional:

Nos volveremos a encontrar para ver mil atardeceres más juntos. Te amo mamita preciosa, ya te extraño como un loco, pero voy a tratar de ser fuerte, te lo juro. Te recordaré siempre con estas ganas infinitas de vivir y disfrutar la vida. Te amo y no sé qué voy a hacer sin ti.

La frase “no sé qué voy a hacer sin ti” se convirtió en el reflejo del impacto que la pérdida ha tenido en su vida cotidiana, una confesión que conectó con miles de personas que han vivido un duelo similar.

El vínculo que nunca desaparecerá

En otro de sus textos, José Camar profundizó en el lazo espiritual que lo unía con Lily Márquez y en la manera en que buscará seguir adelante, llevándola consigo en cada etapa de su vida.

Seguiré viviendo y celebrando y honrando tu vida de la misma manera que tú vivías la tuya. Te amo, me siento vacío sin ti, pero siempre estaremos juntos en espíritu y alma. Te voy a amar siempre, toda la vida. Tú eres yo y yo soy tú; vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome.

Estas palabras no solo hablan del dolor, sino también de una promesa: transformar la ausencia en fuerza y el recuerdo en motor para seguir viviendo.

El video previo y el llamado de ayuda

Días antes del fallecimiento de Lily Márquez, José Camar y su familia habían compartido un video en redes sociales solicitando apoyo económico para cubrir los gastos médicos de su madre, quien atravesaba un momento crítico de salud. La campaña de GoFundMe generó solidaridad entre seguidores, colegas y personas cercanas a la familia.

Tras la muerte de su madre, el actor utilizó nuevamente sus plataformas para agradecer a quienes se sumaron a ese esfuerzo colectivo, destacando que Lily partió en paz y consciente del amor que la rodeó hasta el final.

Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más

Edith Márquez, el duelo en silencio

Aunque Edith Márquez no ha hecho declaraciones públicas extensas tras la muerte de su hermana, el mensaje de su sobrino ha puesto voz al dolor que atraviesa la familia. La cantante ha recibido innumerables muestras de cariño por parte del público, colegas y fans, quienes han respetado su decisión de vivir este proceso lejos de los reflectores.

Un adiós que trasciende las redes

Las palabras de José Camar no solo funcionan como una despedida personal, sino como un testimonio del amor entre madre e hijo. En medio del dolor, su mensaje ha resonado con miles de personas, recordando que el duelo también puede ser un acto de amor.

