¿Quién es el ex de Mariana Ochoa? El millonario empresario la recibió con un beso tras ganar LCDLF México

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 y, además de celebrar el triunfo junto a sus hijos y familiares, protagonizó un inesperado reencuentro con Mauricio Vaca Tavera, su expareja de ocho años, quien estuvo presente en el foro para recibirla.

La presencia de Mauricio llamó especialmente la atención debido a que Mariana había ingresado al reality como soltera y durante su estancia explicó que ambos habían decidido poner una pausa a su relación. Sin embargo, al salir de la casa después de 71 días de encierro, la cantante se encontró con él y ambos se abrazaron y se dieron un beso. El momento ocurrió poco después de que Mariana fuera anunciada como la ganadora de la temporada.

La escena romántica fue captada por TVyNovelas, quien hizo públicas las fotografías del momento en que Mariana y Mauricio se abrazaron y besaron.

¿Quién es Mauricio Vaca Tavera?

Mauricio Vaca, ex de Mariana Ochoa. 333iconosdemexico.com

Mauricio Vaca Tavera es un empresario mexicano que se ha mantenido alejado de los reflectores, pese a haber mantenido durante varios años una relación con Mariana Ochoa. Su trayectoria profesional se desarrolla principalmente en el ámbito financiero y corporativo.

Actualmente se desempeña como director de Administración y Finanzas, conocido como CFO, de Cinépolis, cargo que ocupa desde 2006. De acuerdo con información publicada por La Razón, su trabajo está relacionado con la supervisión y estrategia financiera de la compañía, que tiene presencia en distintos países.

En cuanto a su preparación profesional, Mauricio es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de posgrado en administración en el MIT Sloan School of Management y en ciencias de la administración en el Massachusetts Institute of Technology. También ha formado parte de organismos relacionados con el ámbito empresarial y financiero.

En 2020 recibió un reconocimiento como CFO del Año por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en una categoría dirigida a empresas de gran tamaño.

A diferencia de Mariana, Mauricio no pertenece al mundo del entretenimiento y durante su relación mantuvo un perfil bajo. De hecho, cuando la cantante hizo oficial su noviazgo en redes sociales en 2019, destacó precisamente que él no tenía una carrera pública y agradeció que le permitiera compartir aquella etapa de su vida con sus seguidores.

¿Cuánto tiempo fueron novios Mariana Ochoa y Mauricio Vaca?

Mariana y Mauricio mantuvieron una relación de aproximadamente ocho años. La cantante hizo público su noviazgo en enero de 2019, aunque para entonces ya llevaban algunos meses juntos.

Durante los años que estuvieron juntos, Mariana compartió ocasionalmente fotografías y mensajes dedicados a Mauricio, aunque procuró mantener buena parte de su relación fuera del ojo público.

La pareja también llegó a hablar sobre la posibilidad de casarse. Sin embargo, el matrimonio nunca se concretó y finalmente ambos decidieron tomar caminos separados.

La ruptura ocurrió en abril de 2026, después de ocho años de relación. Mariana explicó durante La Casa de los Famosos México que el distanciamiento no se produjo por una infidelidad ni por una pelea, sino principalmente por los cambios que había experimentado su vida profesional durante los últimos años.

Durante una conversación con Ximena Herrera, Mariana contó que después de la separación de OV7 comenzó a involucrarse en distintos proyectos. Entre la música, la conducción, las grabaciones, los ensayos, la promoción y la producción de sus propios espectáculos, comenzó a tener cada vez menos tiempo para su pareja.

La cantante explicó que ese ritmo de trabajo provocó un distanciamiento que ambos comenzaron a notar. Además, como no vivían juntos, encontrar momentos para verse se volvió todavía más complicado.

En abril llegaron a la conclusión de que la relación no podía continuar de la misma manera y decidieron darse un tiempo. Mariana contó que la separación le afectó emocionalmente y que incluso pasó varias semanas llorando.

La propia cantante dejó claro que no fue una ruptura por falta de amor. Según explicó, ambos se tenían cariño, pero necesitaban analizar si podían encontrar una manera de hacer que la relación funcionara con las nuevas prioridades de cada uno.

¿Mariana Ochoa y Mauricio Vaca regresaron?

Mariana Ochoa. @soymarianaochoa

Esta es una de las principales preguntas que surgieron después de la final de La Casa de los Famosos México.

Antes de entrar al reality, Mariana ya había explicado que entre ella y Mauricio había quedado una conversación pendiente. Durante el programa también dejó abierta la posibilidad de que el futuro determinara qué ocurriría con su relación.

Por ello, el beso que Mauricio le dio después de que Mariana se coronara como ganadora llamó especialmente la atención. El empresario corrió hacia ella al momento de su salida, la abrazó y la besó frente a las cámaras.

Sin embargo, ese beso no confirma por sí solo una reconciliación. Hasta el momento, Mariana Ochoa y Mauricio Vaca no han anunciado que hayan retomado formalmente su noviazgo.