Gabito Ballesteros y Banda MS, corridos y tradición cerraron el primer día del Arre 

La entrada fue solemne, distinta a lo que suelen presentar los cantantes de corridos tumbados. Una introducción de más de cinco minutos trajo a Gabito Ballesteros al escenario del festival Arre el sábado en la noche, gracias a la cortesía de toda una orquesta con instrumentos regionales que iban desde la tuba hasta el trombón y el contrabajo, complementada por una guitarra eléctrica y una batería en vivo.

Estos últimos instrumentos hicieron arreglos durante toda la noche. Para empezar, acompañaron la salida de Gabito tocando al ritmo de System of a Down cuando el cantante apareció en el escenario gritando: “Puros corridos tumbados, a la verga”, arrancándose con AMG.

El peor de mis fracasos, Presidente y Gané fueron las canciones que completaron el repertorio de corridos. El sonorense tampoco se olvidó de un tema que en menos de un año se convirtió en un clásico, Perlas negras, lanzado en colaboración con una de sus principales mancuernas, Natanael Cano, quien esa noche de regional puso algo de reguetón para variar.

Gabito fue además el único cantante de la jornada en llenar su escenario de invitados: primero, el vocalista de Calle 24, con quien se aventó el tema Cuerno azulado; y después, junto a Víctor Mendívil, una de las nuevas caras del movimiento urbano en México que combina corridos con rap, trap y reguetón, mancuerna de Óscar Maydon.

Gabito Ballesteros LILIANA ESTRADA

Para cerrar puso humor a la noche invitando a Abelito al escenario, el personaje famoso por sus clips en redes sociales y apariciones en televisión, quien subió a bailar causando la risa de los fans por su enanismo, condición que se ha vuelto su principal fortaleza más allá de un impedimento. Lady Gaga, el tema famoso que hizo Gabito junto a Peso Pluma, cerró la velada, consolidándolo como el principal exponente de este género —quizá en sus últimos momentos de plenitud en la capital, antes de que entre en vigor la ley que prohíba hacer apología del delito con narcocorridos en eventos masivos o públicos—.

La Banda MS hizo lo propio para cerrar la jornada del sábado en el escenario principal, con un desarrollo mucho más clásico respecto a lo que son las agrupaciones del regional mexicano: todo el grupo en escena y múltiples instrumentistas uniformados en color negro, bailando al pasito de banda de un lado a otro mientras Alan Ramírez y Oswaldo Silvas se encargaban de interpretar sus letras, muchas de las cuales han viajado durante décadas para que ahora un público joven las siga coreando en el festival Arre.

A lo mejor fue la canción que abrió la medianoche, ya encaminada la madrugada, sin lluvia y con poco frío, pero con mucho alcohol en las venas de miles de asistentes, entre el zapateado, los abrazos y las canciones dolidas para marcarle al ex. El color de tus ojos, Me vas a extrañar y Háblame de ti continuaron el repertorio, todos temas clásicos ante 40 mil personas congregadas en el escenario principal tras finalizar la presentación de Gabito.

LILIANA ESTRADA

Tengo claro y Hermosa experiencia continuaron el viaje entre la fiesta, el trago, el brindis y las emociones dolidas. La MS también se dio el momento de recordar por qué sigue siendo una banda tan vigente al cantar Qué maldición, tema en el que colaboraron con Snoop Dogg. Y dado que no pudieron tener como invitado al rapero estadounidense, se limitaron a referenciarlo con una botarga de perro con rastas largas.

El show caminó hacia el final con tranquilidad y para el disfrute de todos los asistentes, tanto de los que querían seguir la fiesta como de los que ya se encaminaban a la salida tras el broche de oro de la banda, que en cinco días lanza su nuevo disco, 10 de 10.