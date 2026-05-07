¿Está delicada? Esto se sabe de la salud de Yolanda Andrade tras fractura de costilla

La conductora Yolanda Andrade atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. En medio de la batalla que sostiene contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ahora se dio a conocer que sufrió una fractura de costilla, situación que incrementó la preocupación entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Aunque Yolanda Andrade ha intentado mantenerse positiva y cercana a sus amigos, el deterioro físico derivado de la enfermedad ha sido cada vez más evidente durante los últimos meses.

Yolanda Andrade apareció en concierto pese a su lesión

La noticia sobre la fractura salió a la luz después de que Yolanda asistiera a un concierto de Pandora y Flans en Toluca.

A pesar de las complicaciones de salud que enfrenta, la conductora decidió acudir al espectáculo acompañada de personas cercanas, entre ellas la conductora Gloria Calzada y una de sus hermanas.

Debido a su estado físico, el equipo del evento preparó un espacio especial cerca del escenario para que pudiera disfrutar del concierto con mayor comodidad y sin exponerse demasiado.

Fue durante una conversación con medios de comunicación cuando Maite Lascurain, integrante de Pandora, reveló que Yolanda tenía una costilla fracturada.

La cantante comentó que la conductora enfrentaba dificultades físicas importantes y que incluso existía preocupación sobre cómo movilizarla durante el evento.

Aunque hasta ahora no se ha detallado cómo ocurrió la lesión, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Yolanda utilizando bastón para caminar y apoyándose constantemente mientras se desplazaba.

El emotivo gesto de Pandora y Flans

Durante el concierto, las integrantes de Pandora y Flans dedicaron varios momentos especiales a Yolanda Andrade, generando una atmósfera emotiva entre el público.

La conductora respondió con una gran sonrisa y posteriormente agradeció las muestras de cariño a través de sus redes sociales, donde compartió videos y fotografías del encuentro.

A pesar de los problemas médicos que enfrenta actualmente, Yolanda apareció de buen ánimo y disfrutando la música, algo que sus seguidores celebraron ampliamente.

Muchos usuarios destacaron la fortaleza emocional de la presentadora, quien continúa intentando mantener una vida social activa pese a las limitaciones físicas provocadas por la enfermedad.

La dura crisis de salud que enfrenta Yolanda Andrade

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron a agravarse desde 2023, cuando sufrió un aneurisma cerebral que obligó a su hospitalización inmediata.

A partir de ese momento, la conductora empezó a presentar distintas secuelas físicas y neurológicas, entre ellas sensibilidad extrema a la luz, inflamación facial, lagrimeo y parálisis parcial en el rostro.

Por esta razón, durante mucho tiempo se le vio utilizando parche ocular y lentes oscuros tanto en programas de televisión como en apariciones públicas.

Con el paso de los meses, la situación médica de la conductora continuó complicándose.

Yolanda Andrade Instagram

Entre 2024 y 2025 enfrentó recaídas constantes, hospitalizaciones frecuentes y fuertes dolores de cabeza, además de problemas cada vez más notorios relacionados con el habla y la movilidad.

Finalmente, a finales de 2025 y durante los primeros meses de 2026, Yolanda confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida también como ELA.

¿Qué es la ELA y cómo afecta al cuerpo?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los músculos voluntarios del cuerpo.

Conforme avanza el padecimiento, las células nerviosas dejan de enviar señales correctamente a los músculos, provocando debilidad, pérdida de movilidad y dificultades para hablar o tragar alimentos.

En muchos casos, los pacientes comienzan experimentando torpeza en las manos o problemas al caminar, síntomas que se agravan gradualmente.

La variante bulbar de la enfermedad, que es una de las más agresivas, afecta principalmente el habla y la deglución.

Yolanda Andrade Instagram

Aunque actualmente no existe una cura definitiva para la ELA, sí existen tratamientos y terapias que ayudan a ralentizar el avance de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los aspectos más difíciles de esta enfermedad es que, en la mayoría de los casos, las capacidades mentales permanecen intactas mientras el cuerpo pierde movilidad progresivamente.

La preocupación crece entre sus seguidores

La reciente fractura de costilla encendió nuevamente las alarmas sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, ya que se suma a un complicado panorama médico que la conductora enfrenta desde hace varios años.

Sin embargo, pese a las dificultades, Yolanda ha intentado mantenerse cercana al público y continuar compartiendo momentos importantes de su vida a través de redes sociales.

Las muestras de apoyo hacia la conductora no se hicieron esperar y miles de seguidores le enviaron mensajes de cariño y fortaleza tras conocerse la noticia.

Yolanda Andrade Especial

Mientras tanto, la presentadora continúa enfocada en sus tratamientos médicos y rodeada del apoyo de familiares, amigos y colegas del medio artístico que han permanecido cerca de ella durante este difícil proceso.

AAAT*