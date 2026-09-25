Yolanda Andrade revela qué ropa quiere usar en su funeral; pide a Montserrat Oliver que se la ponga

Yolanda Andrade volvió a hablar sobre la muerte con el particular sentido del humor que la caracteriza y reveló un detalle que tiene preparado desde hace varios años, que tiene que ver con la ropa que quiere usar cuando llegue el momento de su funeral.

Durante su reciente participación en el programa Montse & Joe, junto a Montserrat Oliver, la conductora recordó una anécdota relacionada con una camisa negra que guarda con especial cariño y que, según contó, quiere que su amiga le ponga cuando sea despedida.

Yolanda Andrade tiene elegida una camisa para su funeral

Yolanda Andrade revela qué ropa quiere usar en su funeral. @montserrat33

La conversación surgió cuando Yolanda estaba contando que, mientras preparaba su maleta, encontró una camisa que tenía guardada. Al verla, recordó inmediatamente la petición que desde hace años le ha hecho a Montserrat Oliver.

Encontré mi camisa que me vas a poner en la caja”, comentó Andrade, haciendo referencia a que quiere que esa prenda sea parte de su última despedida.

Montserrat reaccionó con humor ante las palabras de su amiga y recordó que la historia detrás de la camisa comenzó hace tiempo, cuando ambas acudieron a una tienda. Yolanda se interesó por la prenda, pero Oliver consideró que tenía un precio demasiado elevado.

La conductora, lejos de preocuparse por el costo, aseguró que pensaba aprovecharla hasta el final. De ahí surgió la peculiar petición de que Montserrat se la pusiera cuando llegara el momento de su funeral.

La anécdota volvió a salir a la luz recientemente cuando Yolanda encontró nuevamente la camisa mientras organizaba sus cosas. En tono de broma, decidió volver a guardarla y le habló directamente a la prenda.

Ahorita no, camisa”, dijo Andrade entre risas. Después agregó: “Ahorita no, mi reina, vete pa' dentro”, antes de colocarla nuevamente en el clóset.

Montserrat Oliver siguió el juego y le hizo saber que todavía no era momento de sacar la camisa para cumplir con aquella petición que ambas conocen desde hace años.

Aunque la conversación tuvo un tono de humor, el comentario llamó la atención porque deja claro que Yolanda Andrade ya ha pensado en cómo quiere ser despedida y hasta tiene elegida una prenda específica para ese momento.

Crisis de salud de la conductora

Las declaraciones de la conductora ocurren mientras continúa enfrentando un complicado proceso de salud. En los últimos años, Andrade ha hablado públicamente sobre los padecimientos que enfrenta y sobre las dificultades que le han representado.

En este contexto, la conductora también ha hecho referencia en distintas ocasiones a la muerte y a la manera en que le gustaría ser recordada. Sin embargo, el hecho de que tenga preparada una camisa para su funeral no significa que exista una fecha o una confirmación de que su muerte sea inminente.

En esta ocasión, el tema surgió como parte de una conversación con Montserrat Oliver y fue abordado por ambas con el sentido del humor que caracteriza su relación.

¿Cuánto tiempo de vida le queda a Yolanda Andrade y qué enfermedades padece?

Yolanda Andrade revela qué ropa quiere usar en su funeral. @montserrat33

Las declaraciones de Yolanda Andrade sobre la ropa que quiere utilizar en su funeral ocurren en medio del proceso de salud que ha enfrentado durante los últimos años. La conductora confirmó en diciembre de 2025 que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas encargadas del movimiento y que puede provocar debilidad muscular, dificultades para hablar, tragar y respirar.

Meses después, en mayo de 2026, Andrade también dio a conocer que fue diagnosticada con neuralgia del trigémino, una afección que puede provocar episodios de dolor intenso en el rostro. Este padecimiento se sumó a los problemas de salud que ya había hecho públicos, entre ellos el aneurisma cerebral que sufrió en 2023.

En agosto de 2026, durante una transmisión en vivo con Thalía, Yolanda Andrade habló sobre el pronóstico que recibió durante su proceso médico y recordó que un doctor le había estimado alrededor de un año y medio de vida. La conductora explicó que, lejos de tomar aquella noticia como una razón para detenerse, decidió aprovechar el tiempo y continuar con las cosas que todavía quería hacer.

Sin embargo, Yolanda no precisó cuándo tuvo esa conversación con el médico ni en qué momento de su enfermedad recibió aquella estimación. Tampoco aclaró si el pronóstico de “un año y medio” continúa vigente, por lo que no es correcto afirmar que actualmente le quede ese tiempo de vida. Se trata de una cifra que la propia conductora recordó durante aquella conversación y no de una fecha determinada para su fallecimiento.

Lo anterior es relevante porque la ELA puede evolucionar de manera diferente en cada persona. Además, durante la charla con Thalía, la cantante le recordó que nadie puede conocer con certeza la fecha de su muerte. Andrade, por su parte, aseguró que es consciente de la gravedad de su enfermedad, pero que quiere seguir viviendo y aprovechar el tiempo que tiene.