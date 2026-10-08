¡Vivan los novios! ARMY llega con velo y ramo para "casarse" con BTS en concierto de Perú

BTS ha provocado una gran emoción entre sus seguidores de Perú, quienes esperaron con ansias la llegada de la agrupación surcoreana para disfrutar de sus conciertos en Lima. Desde varias horas antes del espectáculo, los alrededores del Estadio San Marcos comenzaron a llenarse de fans que querían vivir una noche inolvidable.

Como suele ocurrir en las presentaciones de los artistas de K-pop, el público preparó diferentes sorpresas para la ocasión. Algunos llevaron carteles con mensajes para sus integrantes favoritos, mientras que otros eligieron ropa especial, accesorios y freebies.

Concierto BTS en Perú BTS

Entre las personas que acudieron al recinto también hubo quienes aprovecharon la ocasión para demostrar su cariño por los cantantes de una manera muy original. Una joven, por ejemplo, decidió que este concierto sería mucho más que una oportunidad para escuchar sus canciones favoritas.

Fan de BTS llega vestida de novia a concierto en Perú

Una de las historias que más llamó la atención durante el primer concierto de BTS en Lima fue la de Fabiana, una joven peruana que apareció en las inmediaciones del Estadio San Marcos con un velo blanco, una pequeña corona y un ramo de flores.

Lejos de tratarse de una boda tradicional, la seguidora explicó que había preparado estos accesorios porque quería representar su matrimonio simbólico con los siete integrantes del grupo.

BTS Weverse

De acuerdo con una entrevista que concedió a Infobae Perú, desde que se enteró de que BTS ofrecería conciertos en su país comenzó a pensar en la posibilidad de asistir vestida de novia.

“Desde que supe que iba a venir BTS yo dije: ‘Me voy a conseguir un vestido de novia’, porque es como que me estoy casando con los siete, que en realidad ellos son mis esposos’”, contó.

Sin embargo, conforme se acercaba el día del concierto, Fabiana se dio cuenta de que utilizar un vestido de novia durante tantas horas podría resultar incómodo, por lo que prefirió buscar otra manera de representar su peculiar boda.

Captura de pantalla

En un principio también había considerado llevar siete anillos, uno por cada integrante de BTS, pero finalmente no pudo conseguirlos.

“Al final decidí no conseguirme el vestido de novia porque prioricé mi comodidad, pero me hice este velo y me compré estas flores. Me iba a poner siete anillos para representar nuestra boda, pero ya no pude”.

Aunque dejó de lado el vestido, Fabiana no quiso renunciar a su idea y decidió elaborar un velo que pudiera utilizar durante el espectáculo.

La joven contó que una costurera participó en la elaboración, pero ella también quiso involucrarse en el proceso, a pesar de que no tiene mucha experiencia con la aguja y el hilo.

BTS 13 Side Film. Foto: IG @bts.bighitofficial

“Una costurera me ayudó, pero también un poquito lo armé. Ha sido una cosa mezclada entre hacerlo yo misma y la ayuda de una costurera, porque soy muy mala cosiendo”, explicó.

El resultado fue un velo blanco que combinó con las flores y la corona, elementos suficientes para que los demás asistentes entendieran que estaba representando una boda.

“Es un día especial. De hecho, hasta me he maquillado así un poco cargado. Yo nunca me maquillo y es obviamente porque me voy a casar”, afirmó entre risas.

BTS X @bts_bighit

Además de estar emocionada por escuchar a BTS en vivo, reconoció que sentía nervios por el significado que ella misma le había dado a la presentación.

“Hoy he estado muy nerviosa porque es mi boda, un gran acontecimiento”.

Jimin de BTS es el "esposo principal" de la fan peruana

Aunque Fabiana aseguró que su boda simbólica era con los siete cantantes, confesó que uno de ellos ocupa un lugar especial en su corazón: Jimin.

“Mi primer bias, en realidad, fue V, pero luego observé más a Jimin porque Jimin y V son besties y empecé a amar a Jimin”, contó.

X: BTS

Fabiana explicó que su admiración por Jimin no solamente está relacionada con su apariencia, sino también con su personalidad, la manera en que trata a sus compañeros y su talento sobre el escenario.

“Me encanta su personalidad, cómo es súper cariñoso con todos. Me encanta también que abrace su lado femenino. Me encanta cómo baila, todo”, señaló.

El primer concierto de BTS en Lima se realizó el miércoles 7 de octubre, mientras que las siguientes presentaciones quedaron programadas para el 9 y 10 del mismo mes en el Estadio San Marcos.