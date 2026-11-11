Yng Lvcas rompe etiquetas con ‘Monos Tontos’: “Me gusta mucho hacer lo que quiero”

Hablar de Yng Lvcas es hablar de uno de los exponentes mexicanos que ha conseguido llevar su música más allá de las fronteras. Su carrera dio un importante salto internacional en 2023, cuando "La Bebé (Remix)", su colaboración con Peso Pluma, alcanzó gran popularidad y se posicionó entre los éxitos musicales más escuchados a nivel mundial.

Sin embargo, el cantante no ha querido quedarse en una sola fórmula. Desde sus primeros proyectos independientes hasta sus lanzamientos más recientes, ha explorado diferentes géneros y sonidos, demostrando que su propuesta musical va más allá del reguetón.

Foto: Instagram yng_lvcas

Esta inquietud creativa se refleja en "Monos Tontos", su nuevo álbum de estudio, un material integrado por 18 canciones, con 6 colaboraciones, en las que experimenta con el rap, el trap, el reguetón y otros estilos, además de incorporar temas con una carga emocional más personal.

Para Yng Lvcas, este disco también representa una oportunidad de mostrar distintas facetas como artista y dejar claro que no tiene intención de limitarse a un solo género.

El sencillo principal del álbum es “Si Nos Vamos A Morir”, tema que Yng Lvcas interpreta junto a Rey Quinto. Dentro de las 18 canciones que conforman el material, también sobresalen títulos como “Estoicismo”, “MCM”, “Julieta”, “Bien Enamorado” y “Madre, Te Amo”. Por su parte, “Soy El Yng” muestra una faceta más íntima del cantante, quien plasma en esta composición algunos pasajes de su vida y rasgos de su personalidad.

Foto: Instagram Yng Lvcas

En entrevista con Excélsior, el cantante habló sobre el proceso creativo del álbum, la importancia de conectar genuinamente con otros músicos y lo que espera que el público descubra de él al escuchar sus canciones.

¿Cómo surgieron las colaboraciones de ‘Monos Tontos’?

Una de las características del álbum es la participación de otros artistas, entre ellos El Malilla, Bohemio, Armenta, Rey Quinto y Ganggy. Sin embargo, para Yng Lvcas, elegir con quién trabajar no responde a una estrategia para conseguir reproducciones, sino a una conexión personal.

Yng Lvcas: Todo se divide por partes. Primero, ¿qué necesita pasar para que yo trabaje con un artista? Creo que debe existir admiración de ambos lados. Tanto a él debe gustarle mi trabajo como a mí el suyo, ¿sabes? Porque es como en una pelea: no se puede dar si no hay dos personas. Una colaboración es igual; si no hay dos intereses de por medio, no creo que se dé.

Están las colaboraciones de empresa, que son con deals (acuerdos comerciales) o porque estás amarrado, pero bueno, no es mi caso. A mí ya no me gusta trabajarlo así. Lo hice en su momento y no sirve de nada. No funciona mucho trabajar con alguien a quien ni le interesa tu proyecto o a quien a ti no le interesa su proyecto. Solo hacen que se llene el mundo de más música efímera.

Entonces, ¿qué traté de hacer en este álbum? Tener primero esa conexión y no siempre forzarlo; simplemente se dio. Hay canciones como la de Rey Quinto que es de las últimas que se grabaron.

No hay una fórmula. ¿Qué es lo que a fuerzas quiero de ello? Ninguna satisfacción o ningún provecho. Más bien, me gusta aprender cómo escribe la gente y qué ideas tiene. Se me hace muy interesante compartir ideas con alguien a quien estoy admirando o con quien también existe una buena amistad.

Fue el caso de Rey Quinto y El Malilla. Con Malilla ya he trabajado y hablamos de una amistad de dos o tres años. A Rey Quinto lo conocí este año, durante la gira de Peso Pluma. Nos llevamos muy bien y eso fue en febrero o marzo. Hasta ahora, en noviembre, fue que se dio la colaboración.

Entonces, fluyan, mi gente. No trabajen por trabajar. Si no te interesa el proyecto, aprendan a decir que no, no va a pasar nada, ¿sabes? Y si se enoja la otra persona, so sorry, pues no estabas tratando con una persona madura y ya.

Foto: Instagram Yng Lvcas

¿Qué quiere mostrar Yng Lvcas con las 18 canciones del álbum?

Más allá de los géneros y las colaboraciones, Monos Tontos también funciona como una carta de presentación de sus inquietudes musicales. El cantante quiere que quienes lo han identificado principalmente por sus temas de reguetón descubran otra de sus grandes pasiones: el rap.

-¿Qué te gustaría que entendiera sobre ti? ¿Qué te gustaría que se conociera de ti a través de todo el álbum?

Yng Lvcas: ¿Qué me gustaría que conocieran de mí? Que me gusta mucho rapear. Yo creo que en ese álbum se destacan varias canciones por ello.

La gente me conoce por un tema llamado La Bebé. Después se montó Peso Pluma al remix e hice un reguetón, y después empecé a hacer mucho reguetón.

Entonces, en este álbum demuestro que me gusta realizar lo que escucho en mi día a día, ¿sabes? Y en mi día a día ahí está plasmado. Esa es la playlist de Yng Lvcas: trap, cumbia, reguetón, algo de pop.

Pero siempre tratando de tener ese vocabulario distinto, o sea, como dicen... No me acuerdo quién lo dijo, la otra vez lo escuché en un podcast de internet. Me gusta mucho ver los podcasts y era eso: tener un diferenciador. Y yo siempre he tratado de marcarlo.

Entonces, ¿qué van a conocer de Yng Lvcas? Pues que le gusta mucho hacer lo que quiere, literal.

Foto: Instagram Yng Lvcas

¿Qué canción tiene un significado especial para él?

Después de trabajar en 18 temas, elegir una sola canción puede convertirse en una tarea complicada. Cada track representa una parte de su identidad musical; sin embargo, también hay composiciones que tienen un significado particular para el intérprete.

-Seguramente hay una que tiene un significado especial para ti. Si tuvieras que elegir una canción de todo el álbum para alguien que todavía no ha escuchado nada, ¿cuál te gustaría que escuchara primero y por qué?

Yng Lvcas: Si hablamos de una canción personal que signifique mucho para mí, creo que hay una que le escribí a mi madre. La hice con muchísimo cariño y sentimiento. No hubo un comeback ni una intención detrás; simplemente me nació. Escuché el beat y dije: Vamos a hacer algo.

He escrito canciones dedicadas a muchas personas y momentos: a mis logros, a Dios, a mis abuelos, a mi jefe y a mi hermano. Pero nunca había hecho una para mi mamá. Entonces pensé: Le das tanto a gente que no te ha dado todo, mientras que ella te lo ha dado todo hasta el momento.

La quiero muchísimo y creo que esa canción es algo muy significativo para mí.

Ahora, si hablamos de alguien que no conoce mi música y quiero que se interese en el álbum, le recomendaría "NO CAP" con $HUPE.

¿Cuál de las colaboraciones disfrutó más?

-De todas las colaboraciones que forman parte del disco, ¿cuál disfrutaste más durante el proceso de creación?

Yng Lvcas: Las seis, la verdad. No podría ponerme a elegir porque todas las disfruté muchísimo.

Desde ir al estudio de El Malilla y después salir a comer tacos, hasta terminar ese día a las ocho de la mañana sin saber dónde andábamos. Con el $HUPE, aunque todo fue por mensajes, le expliqué cómo quería la idea y la entendió perfectamente.

A Rey Quinto lo vi en Guadalajara y él sabe qué onda. También está la colaboración con su primo.

La de Bohemio fue muy especial porque la grabé prácticamente el primer día que lo conocí. Me hicieron la propuesta, me cayeron muy bien y le dimos fire.

También viajamos a Ciudad de México ese día y comimos una pizza carísima, ¡hija de la chingada! Pero mira, de ahí salió ese hit.

Entonces, la verdad, disfruté al cien por ciento todas las colaboraciones.

“Soy un adolescente que quiso cumplir su sueño y aquí estamos”

Más allá de los reconocimientos y el alcance internacional que ha conseguido, el cantante no pierde de vista el camino que recorrió para llegar hasta aquí. Por eso, comparte un mensaje sobre la importancia de perseguir aquello que desean, incluso cuando las circunstancias no son sencillas.

-¿Qué te gustaría que nuestros lectores supieran de ti? ¿Hay algo que quisieras compartirles para que conozcan un poco más al artista detrás de la música?

Yng Lvcas: Que soy un adolescente, al igual que ellos, que quiso cumplir su sueño, se aferró a él y solamente tuvo ese plan. Entonces, vayan por el plan A. Y si no resulta, tampoco se agüiten, porque la vida es tan bonita y tan bella que creo que Yng Lvcas puede ayudarlos a verla a través de su música y sus canciones.

Soy un adolescente que quiso cumplir su sueño y aquí estamos. Si les sirve de algo, orgullosamente soy 100 por ciento mexicano y amante del arte.

Foto: Instagram yng_lvcas

¿Con qué exponentes del rap mexicano le gustaría colaborar?

Yng Lvcas: Del rap mexicano, con el que crecí fue con Cartel de Santa. También escuché en su momento a Santa Fe Klan, a toda la gente de Alzada y a Santa Grifa. Bendito Dios, he tenido acercamientos con la mayoría.

Actualmente también me gusta el nuevo hip-hop, como el que hace Víctor Mendívil. Estoy abierto a trabajar con toda la banda, siempre y cuando me guste su proyecto y también les guste el mío.

Además, creo que algo que no mencioné antes es que debe existir química entre los artistas. Cuando eso sucede pueden surgir cosas muy interesantes. Siempre hay que abrir las puertas del corazón.

Aunque muchos lo identifican por el éxito de La Bebé (Remix), Yng Lvcas busca que su música no quede encasillada en un solo género. Con Monos Tontos, el cantante apuesta por diferentes sonidos y estilos que forman parte de sus gustos personales. El álbum también representa una oportunidad para mostrar su faceta como rapero y compositor, además de compartir experiencias que han marcado su vida.