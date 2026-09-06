Yahir y Massad protagonizan acalorada discusión y así reaccionaron sus compañeros

Yahir y Massad han protagonizado algunos momentos de discusión dentro de La Casa de los Famosos que, hasta ahora, se han mantenido entre bromas, pequeñas diferencias y algunos desencuentros. Incluso, Yahir ya ha pedido disculpas por alguno de estos momentos, sin que la situación pasara a mayores.

Sin embargo, recientemente ambos artistas volvieron a protagonizar una acalorada discusión durante una de las actividades de la casa, dejando ver nuevamente la tensión que puede surgir entre ellos durante la convivencia.

Yahir y Massad protagonizan una nueva discusión en La Casa de los Famosos

Mientras los integrantes de La Casa de los Famosos realizaban una actividad en la que tenían que dibujar sobre la espalda de una de sus compañeras, un momento llamó la atención de todos.

Massad intentaba realizar el dibujo cuando se levantó y, visiblemente molesto, comentó a la jefa: “Jefa no puedo. Jugando ellos hablan. En serio”.

Ante su reacción, algunos de sus compañeros le pidieron que no se enojara y trataron de tomar el momento con humor.

Por su parte, Yahir intervino y le cuestionó la situación: “Pero por qué los vas a hacer dos veces. Sí, pero primero agarraste la tarjeta seis y era la cinco. Ya dibujaste a la niña y ahora la quieres volver a dibujar. Ya terminaste, pues”, señaló sorprendido.

Compañeros toman con humor la discusión entre Yahir y Massad

Aunque el momento generó cierta tensión, sus compañeros también aprovecharon para bromear y tratar de relajar el ambiente.

Cynthia Klitbo, quien presenció el intercambio, reaccionó entre risas con un breve comentario: “Tanta pasión”, provocando las risas del resto de los integrantes.

Después, Brianda, quien también tomó con humor la situación y buscó bajar los ánimos, comentó entre risas: “Estos hombres son competitivos”.

Massad bromea con quitarle la salvación a Yahir

Después del encuentro, el ambiente continuó entre bromas y Massad incluso aprovechó para hacer una petición a la jefa.

Cabe recordar que el pasado 5 de septiembre Massad había salvado a Yahir de la nominación. Sin embargo, después del desencuentro, decidió bromear con la posibilidad de cambiar de persona.

“Jefa no quiero salvación para Yahir, es muy tramposo. Quiero escoger a otra persona, por favor, jefa”.

El comentario provocó risas entre sus compañeros, quienes incluso bromearon con que seguramente Massad ya se había arrepentido de haberlo salvado después del momento que protagonizaron.

Hasta ahora, Yahir, Massad y el resto de los integrantes han mantenido una convivencia en la que también han surgido bromas, diferencias de opiniones y pequeños enfrentamientos. Aunque estos momentos han llamado la atención de los espectadores, hasta el momento no han pasado a mayores.