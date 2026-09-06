Fuerza Regida sorprende al asistir a concierto de BTS: ¿se viene una colaboración?

Fuerza Regida vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por una inesperada coincidencia que emocionó a sus seguidores: dos de sus integrantes asistieron a uno de los conciertos de BTS.

Aunque hasta el momento todo apunta a que se trató únicamente de una visita para disfrutar del show, la presencia de los músicos en el concierto de la agrupación surcoreana ya despertó las especulaciones entre los fans, quienes comenzaron a preguntarse si este encuentro podría ser una pista de una posible colaboración entre los grupos.

Fuerza Regida en concierto de BTS

A través de sus redes sociales, los integrantes de Fuerza Regida compartieron algunos momentos que vivieron durante el concierto, una visita que sorprendió y emocionó a sus seguidores.

En las imágenes se observa a Jesús Ortiz Paz (JOP) y Moisés López en el concierto de BTS en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, disfrutando del espectáculo y sosteniendo una Army Bomb, la conocida lightstick de la banda de K-pop.

Con mucha emoción, ambos músicos compartieron con sus seguidores parte de la experiencia que vivieron durante el esperado concierto.

Y aunque podría parecer simplemente una visita para disfrutar de la música de BTS, para los fans este encuentro rápidamente tomó otro significado.

Fuerza Regida en colaboración con BTS

La posibilidad de una colaboración entre Fuerza Regida y BTS comenzó a tomar fuerza entre los seguidores a partir de las interacciones que han tenido algunos de sus integrantes.

Todo comenzó en mayo de 2026, cuando J-Hope, integrante de BTS, compartió un video en TikTok utilizando la canción “Tu Sancho”, de Fuerza Regida.

La interacción no pasó desapercibida para los fans. Posteriormente, JOP también compartió una publicación acompañada de música de la banda surcoreana de K-pop, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible encuentro musical.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de una colaboración entre Fuerza Regida y BTS, por lo que cualquier proyecto entre ambas agrupaciones continúa siendo únicamente una posibilidad entre los seguidores.

¿Cuándo se originó Fuerza Regida?

Nació en 2015 en San Bernardino, California, Estados Unidos. Entre sus primeros integrantes se encuentran Jesús Ortiz Paz, Samuel Jáimez, Khrystian Ramos y José García.

El proyecto surgió a iniciativa de Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, mientras que Moisés López se incorporó a la agrupación en 2021.

La banda se ha consolidado dentro de la música regional mexicana, con un estilo que incorpora elementos del norteño y otros sonidos contemporáneos que la han llevado a conquistar a una nueva generación de seguidores.

Su trayectoria también ha sido reconocida en importantes premios de la industria musical. En 2026 fueron reconocidos en los American Music Awards en la categoría Best Latin Duo or Group y también recibieron una nominación a los Premios Grammy en la categoría de Best Música Mexicana Album.

Por ahora, no hay una colaboración confirmada. Sin embargo, la presencia de JOP y Moisés López en el concierto demuestra que la música puede convertirse en un punto de encuentro entre dos públicos y escenas musicales que, a primera vista, parecen muy diferentes.

Integrantes de Fuerza Regida en concierto de BTS Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Y mientras los fans esperan saber si este encuentro podría convertirse algún día en una canción, por ahora queda la emoción de haber visto a Fuerza Regida disfrutando de BTS en concierto.