¿Quiénes son las princesas oficiales de Disney? 100% el canon

¡Conoce cuántas y cuáles son las princesas Disney oficiales! Las heroínas del universo de Walt Disney Animation Studios han pasado de ser figuras trágicas del folclore clásico a convertirse en referentes de valentía, independencia y diversidad para millones de personas en todo el planeta.

Las princesas de Disney han moldeado la infancia de múltiples generaciones a lo largo de casi un siglo. Desde el estreno de Blancanieves y los siete enanos en 1937 hasta los éxitos animados contemporáneos como Frozen, también se ha marcado una diferencia entre ostentar un título nobiliario en una película y formar parte del selecto "lineup" institucional conocido como la franquicia oficial Disney Princess.

Creada a principios de los años 2000 para unificar comercialmente a estos personajes en productos, parques temáticos y eventos especiales, esta corte real no incluye a todas las monarcas del cine animado, sino que responde a una serie de criterios estrictos en el que cada heroína fue "coronada" para pertenecer al club.

¿Quiénes son las princesas Disney oficiales? Disney

¿Cuántas son las princesas Disney oficiales?

La alineación oficial de la franquicia Disney Princess cuenta exactamente con 13 integrantes. Cada una de ellas posee un número numérico oficial asignado por The Walt Disney Company según el orden cronológico del estreno de su primera película animada.

La cronología oficial se mantiene firme desde el clásico fundacional de 1937 hasta la incorporación más reciente en 2019.

¿Quiénes son las princesas Disney 100% oficiales?

Blancanieves

Estrenada en 1937, representa el primer largometraje animado de la historia del cine. Su historia encarna la bondad absoluta y el triunfo de la pureza sobre la envidia. Aunque su rol narrativo respondía a los estereotipos de la época, su impacto técnico y cultural definió las bases de la compañía.

Cenicienta

La historia de Cenicienta es el arquetipo de la resiliencia: a pesar del maltrato sistemático de su madrastra y hermanastras, mantiene la fe y la amabilidad. Es la primera princesa que demuestra que la elegancia y la fortaleza mental pueden transformar el destino de una persona.

Aurora

Protagonista de La bella durmiente, es famosa por ser la princesa con menos tiempo en pantalla y menos líneas de diálogo en su propia película (apenas unos 18 minutos y 18 líneas).

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Ariel

Con La sirenita, dio inicio el legendario Renacimiento de Disney. Ariel rompió el molde: es curiosa, rebelde, desobediente y está fascinada por un mundo ajeno al suyo. Su deseo de independencia es el motor de la trama, marcando el inicio de una era de protagonistas mucho más activas.

Bella

Llegada en 1991 con La bella y la bestia, Bella fue un hito en la representación femenina. Amante de la lectura, intelectual, independiente y totalmente indiferente a los encantos del arrogante Gastón, Bella busca aventuras "en algún mundo entero".

Su valor para sacrificarse por su padre y su capacidad de ver más allá de la apariencia física la convirtieron en un icono de empoderamiento.

Jasmín

Jasmín hizo historia como la primera princesa de origen no occidental en la franquicia. Destaca por su rechazo frontal a las leyes arcaicas que la obligaban a casarse por conveniencia política, pronunciando una de las frases más célebres del cine animado: "No soy un pavo real que se gana en una rifa".

Pocahontas

Estrenada en 1995, Pocahontas fue la primera princesa basada en una figura histórica real. Su narrativa gira en torno a la conexión con la naturaleza, la diplomacia entre culturas y el liderazgo espiritual. Además, rompió con el esquema tradicional al decidir quedarse con su pueblo en lugar de marchar a Inglaterra por amor.

Mulán

En 1998, Mulán desafió los roles de género al presentar a una joven que se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su padre enfermo en el ejército chino. Aunque Mulán no pertenece a la realeza por nacimiento ni por matrimonio, su heroísmo salva a toda China, ganándose el respeto del Emperador y un lugar de honor indiscutible entre las princesas de Disney.

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Tiana

Protagonista de La princesa y el sapo, hizo historia como la primera princesa afroamericana de la compañía. Tiana es el símbolo del trabajo duro: no sueña con castillos ni príncipes, sino con abrir su propio restaurante en Nueva Orleans mediante su esfuerzo laboral.

Rapunzel

Enredados marcó el salto exitoso de la franquicia a la animación 3D y Rapunzel cambió a las princesas Disney a una versión más dinámica, artística, con habilidades de combate con una sartén y en búsqueda de descubrir el mundo exterior impulsada por una curiosidad inquebrantable.

Mérida

Procedente de Pixar con la película Valiente, Mérida fue la primera princesa en romper la tradición del interés amoroso: en su película no hay príncipe ni romance. Es una hábil arquera escocesa que lucha por el derecho a decidir su propio destino.

Moana

Estrenada en 2016, Moana es la hija del jefe de una aldea polinesia. Su misión no es encontrar pareja, sino cruzar el océano para salvar a su pueblo y restaurar el corazón de la diosa Te Fiti. Destaca por su liderazgo, conexión ancestral y fuerza física.

Raya

Incorporada oficialmente tras el estreno de Raya y el último dragón, Raya es una guerrera del Sudeste Asiático entrenada para proteger la gema del dragón. Su arco narrativo explora temas maduros como la desconfianza, la pérdida, el perdón y el trabajo en equipo en un mundo dividido.

¿Cuáles son los personajes excluidos de la lista de princesas?

Kida ( Atlantis: El imperio perdido )

) Esmeralda ( El jorobado de Notre Dame )

) Jane Porter ( Tarzán )

) Giselle ( Encantada )

) Vanellope von Schweetz ( Ralph, el demoledor )

) Elsa y Anna (Frozen)

En la actualidad, la marca Disney Princess es un éxito: las ventas de productos bajo este sello pasaron de unos pocos millones de dólares a convertirse en una industria multimillonaria a nivel global.