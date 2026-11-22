Rosalía volvió a interactuar públicamente con Rauw Alejandro, su expareja, después de tres años de su separación. La cantante española dejó un comentario en un video de TikTok del puertorriqueño, quien promocionaba su nueva colaboración musical con Myke Towers.

El mensaje llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre ambos artistas, especialmente después de que algunas canciones de Rosalía fueran relacionadas con su antigua relación sentimental.

¿Qué le dijo Rosalía a Rauw Alejandro en TikTok?

Rauw Alejandro publicó un video en TikTok en el que aparece bailando y cantando Tremendo Desastre, su nueva canción junto a Myke Towers, estrenada el pasado 19 de noviembre. La grabación estuvo acompañada de la frase «Tremendo desastre, dime».

Entre los comentarios apareció uno de Rosalía, quien escribió únicamente 'Ok banger', una expresión en inglés que puede traducirse como «temazo» y que suele utilizarse para referirse a una canción que resulta especialmente buena o pegadiza.

La interacción ocurrió este domingo y provocó distintas reacciones entre los seguidores de ambos músicos. Algunos interpretaron el comentario como un elogio a la nueva canción, mientras que otros consideraron que podría tratarse de una respuesta irónica.

Rosalia y Rauw Alejandro The Grosby Group

¿Qué tiene que ver 'La Perla' de Rosalía con la nueva canción de Rauw Alejandro?

El comentario de Rosalía también despertó curiosidad por las similitudes que algunos seguidores encontraron entre Tremendo Desastre y La Perla, una de las canciones de LUX, el cuarto álbum de estudio de la cantante española, publicado en 2025.

En La Perla, Rosalía utiliza la expresión “tremendo desastre” para describir a una persona a la que reprocha distintas actitudes dentro de una relación sentimental. La letra también hace referencia a las mentiras, la falta de responsabilidad afectiva y las dificultades para reconocer los propios errores.

Desde su lanzamiento, parte del público ha relacionado la canción con Rauw Alejandro, aunque la artista no ha confirmado que esté dedicada al puertorriqueño. Tampoco existe una declaración de él que permita establecer que su colaboración con Myke Towers sea una respuesta al tema.

La Perla ganó el Latin Grammy a Canción del Año el pasado 12 de noviembre, durante la ceremonia celebrada en Las Vegas. Rosalía también obtuvo el reconocimiento a Álbum del Año por LUX, uno de los proyectos más premiados de aquella edición.

¿Por qué terminaron Rosalía y Rauw Alejandro?

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación en julio de 2023, cuatro meses después de haber confirmado su compromiso matrimonial. La pareja llevaba casi tres años de relación y había comenzado a compartir algunos detalles sobre sus planes de boda.

En marzo de ese año lanzaron RR, un EP integrado por las canciones Beso, Vampiros y Promesa. El proyecto incluía un videoclip en el que mostraron imágenes de su relación y revelaron que Rauw le había entregado un anillo de compromiso a Rosalía.

Sin embargo, en julio se dio a conocer que habían terminado. Rauw Alejandro confirmó posteriormente que la separación había ocurrido semanas antes y negó los rumores de infidelidad que circularon después de que se hiciera pública la noticia.

Rosalía también se pronunció sobre la ruptura y pidió respeto para su expareja. En aquel momento, aseguró que sentía cariño, respeto y admiración por el cantante, aunque ninguno de los dos explicó detalladamente las razones que los llevaron a cancelar su boda.