¿De qué trata El pasajero del diablo? La película de terror sobrenatural que llega a cines

El pasajero del diablo llegó a la pantalla grande como una de las nuevas apuestas del horror sobrenatural bajo la dirección de André Øvredal. La cinta, presentada por Paramount Pictures, construye una atmósfera centrada en un accidente carretero que evoluciona del suspenso al caos por culpa de una presencia demoníaca.

La historia se perfila como una de las producciones que promete incomodar a quienes disfrutan los viajes nocturnos. Desde el lanzamiento de su tráiler, la película comenzó a generar conversación entre los fans del horror psicológico y sobrenatural.

¿De qué trata El pasajero del diablo, película en cines? Paramount

¿De qué trata El pasajero del diablo?

La historia sigue a una joven pareja que emprende un viaje por carretera aparentemente normal. Sin embargo, la tranquilidad termina cuando ambos presencian un accidente automovilístico en plena noche.

Eso no es todo, pues aunque logran escapar del lugar, pronto descubren que alguien más viaja con ellos. La sinopsis oficial menciona:

Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada El Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla.

La cinta utiliza el miedo a las carreteras oscuras y al aislamiento para construir un ambiente inquietante que podría hacerte recordar más de un viaje nocturno.

El horror de la película se sostiene principalmente en la tensión psicológica y el suspenso, más que en los sustos repentinos clásicos.

Reparto de El pasajero del diablo

El elenco principal está conformado por Jacob Scipio, quien participó en Bad Boys for Life, y Lou Llobell, conocida por su papel de Zandie en Instintos ocultos. La ganadora del Óscar, Melissa Leo, también forma parte del elenco.

Melissa Leo interpreta a Diana, mientras Jacob Scipio y Lou Llobell dan vida a la pareja protagonista atrapada por la entidad demoníaca.

Además, el reparto incluye a Bonni Dichone, Tony Doupe, Joseph Lopez, Devielle Johnson, Miles Fowler y Jessica Cruz.

¿De qué trata El pasajero del diablo, película en cines? Captura de pantalla.

André Øvredal vuelve al terror sobrenatural

El nombre de André Øvredal se convirtió en uno de los mayores atractivos de la película, ya que el director consolidó una importante trayectoria dentro del género de horror.

El cineasta noruego ganó notoriedad gracias a producciones como Troll: La verdad detrás de la leyenda, La morgue (La autopsia de Jane Doe) y Drácula: Mar de sangre.

Paramount Pictures busca posicionar la película como una de las apuestas de terror más fuertes de 2026 gracias a la experiencia del director en historias perturbadoras y cargadas de oscuridad.

¿De qué trata El pasajero del diablo, película en cines? Captura de pantalla.

¿Cuándo se estrena El pasajero del diablo en México?

La película llegará a los cines mexicanos el próximo 21 de mayo de 2026. La cinta contará con clasificación B15 debido a sus escenas de violencia y terror sobrenatural, además tendrá una duración aproximada de 1 hora y 34 minutos.

¿De qué trata El pasajero del diablo, película en cines? Paramount

Paramount Pictures distribuirá el filme en salas internacionales y todo apunta a que podría convertirse en uno de los estrenos más comentados entre los seguidores del horror durante mayo.

Con una mezcla de suspenso psicológico, escenarios claustrofóbicos y una amenaza sobrenatural constante, El pasajero del diablo busca posicionarse entre las películas de terror más llamativas de 2026.

La experiencia del director André Øvredal y el ambiente inquietante de la historia podrían convertir esta cinta en una parada obligatoria para los amantes del horror en cines.