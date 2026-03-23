Prohíben playeras de futbol en concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Telmex tendrá una restricción específica para los asistentes: no se permitirá el ingreso con playeras de futbol. La medida aplica para el evento programado el 25 de marzo en Guadalajara, y fue difundida previamente como parte de las recomendaciones para el público.

Restricción de acceso sin excepciones

De acuerdo con la información compartida por el recinto en sus redes sociales, que posteriormente fue eliminada, las personas que acudan con jerseys de equipos podrían ser rechazadas en el acceso, incluso sin posibilidad de reembolso.

El mensaje difundido señala:

No se permitirá el ingreso con playeras de futbol

Se recomienda considerar esta restricción al elegir vestimenta

El incumplimiento podría derivar en la negativa de acceso

Hasta ahora, el recinto no ha detallado públicamente los motivos específicos detrás de la decisión.

La banda argentina Fabulosos Cadillacs ofrecieron un concierto en el Zócalo capitalino Cuartoscuro

¿Por qué prohíben entrar con playeras al concierto?

Algunas canciones de Los Fabulosos Cadillacs han sido retomadas en entornos futbolísticos, especialmente por barras en Argentina y otros países. Temas como Matador han sido adaptados en cánticos dentro de estadios, donde fragmentos de la canción se utilizan para corear nombres de equipos o jugadores.

Esta práctica también se ha extendido a aficiones en México en los últimos años.

Una prenda en tendencia

La restricción ocurre en un contexto donde las playeras de futbol han ganado presencia fuera del ámbito deportivo.

En años recientes, los jerseys han sido incorporados a:

Tendencias de moda urbana y vintage

Festivales musicales

Colecciones de marcas comerciales

Equipos como el FC Barcelona han relanzado diseños históricos, lo que ha impulsado su popularidad entre el público joven.

La banda argentina Fabulosos Cadillacs ofrecieron un concierto en el Zócalo capitalino Graciela López Herrera

Agenda de la banda en México

El concierto en Guadalajara forma parte de la gira actual de Los Fabulosos Cadillacs en el país.

Además de esta presentación, la agrupación tiene programadas participaciones en:

Tecate Pa’l Norte en Monterrey

Festival Cultural de Zacatecas

La banda mantiene una presencia constante en México, donde ha realizado presentaciones masivas en años recientes.

Antecedentes del recinto

El Auditorio Telmex ha estado en el centro de otras controversias relacionadas con eventos musicales.

Una de las más recientes ocurrió tras un concierto de Los Alegres del Barranco, donde se proyectaron imágenes relacionadas con el crimen organizado durante una presentación.

Ese episodio generó reacciones en torno a los contenidos dentro de espectáculos en vivo.