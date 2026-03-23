‘Boulevard’: el romance juvenil que conquistó a lectores y ahora llega al cine

¿De qué trata Boulevard, la película que quiere conquistar a los jóvenes? Basada en la novela del mismo nombre, escrita por la autora mexicana Flor M. Salvador, se convirtió en un fenómeno editorial entre los lectores jóvenes. ¡Y ahora llega al cine!

Lo que comenzó como una historia publicada en la plataforma de lectura Wattpad, terminó transformándose en uno de los títulos más comentados dentro de la literatura juvenil contemporánea en español.

La historia aborda temas universales como el primer amor, la amistad, la pérdida y el crecimiento personal, elementos que han sido clave en muchas novelas juveniles populares.

Y es que el romance juvenil ha vivido un renacimiento en la literatura gracias a historias que nacieron en internet y terminaron conquistando librerías en todo el mundo.

Boulevard llegará a la pantalla grande , esperando convertirse en el próximo gran fenómeno juvenil hispanoamericano en el cine, ¿lo logrará?

¿De qué trata Boulevard? Instagram @sonypicturesspain

¿De qué trata Boulevard?

Boulevard narra la historia de Hasley Weigel, una joven que intenta encontrar su lugar en el mundo mientras atraviesa los desafíos emocionales propios de la adolescencia. Su vida cambia cuando conoce a Luke Howland, un chico misterioso que arrastra conflictos personales profundos y una visión complicada de la vida.

La novela explora la relación que surge entre ambos personajes, quienes poco a poco comienzan a influirse mutuamente mientras enfrentan sus propios problemas. A lo largo de la historia, los lectores observan cómo los protagonistas intentan comprenderse a sí mismos y al otro, en medio de situaciones que ponen a prueba su fortaleza emocional.

Aunque el romance es el eje central del libro, Boulevard también aborda temas sensibles relacionados con la salud mental, las relaciones familiares y el proceso de madurar.

¿De qué trata Boulevard? Instagram @sonypicturesspain

¿Por qué se llama Boulevard?

En la historia, el concepto de “boulevard” funciona como una metáfora relacionada con los caminos de la vida y las decisiones que toman los personajes. Un boulevard es una avenida amplia donde distintos caminos pueden cruzarse.

En el contexto de la novela, simboliza los encuentros y desencuentros que marcan la vida de los protagonistas. Y sí, está basado también en la canción de Green Day, Boulevard of broken dreams.

¿Qué se sabe de la adaptación de Boulevard al cine?

La película de Boulevard, basada en la novela homónima de Flor M. Salvador, fue tomada por la plataforma Wattpad Webtoon Studios. Para este desarrollo, se aliaron con la productora española Zeta Studios, conocida internacionalmente por éxitos de Netflix como Élite.

El guion ha estado a cargo de Javier Ruescas, un reconocido autor de literatura juvenil y guionista español, quien se encargó de trasladar la esencia de la novela al formato cinematográfico.

Flor M. Salvador ha estado involucrada en el proceso para asegurar que la adaptación mantenga el espíritu que cautivó a millones de lectores.

El elenco está encabezado por Eve Ryan, como Halsey, y Mikel Niso como Luke; otros actores que participarán son Luis Zahera, Pepe Barroso Silva, Esther Acebo y Mercedes Eizaga. La película está dirigida por Sonia Méndez.

¿Cuándo se estrena Boulevard en cines? Instagram @sonypicturesspain

¿Cuándo se estrenará Boulevard en cines?

La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 16 de abril de 2026.

¿Por qué Boulevard se convirtió en un fenómeno literario?

Uno de los aspectos más interesantes del éxito de Boulevard es su origen digital, la historia fue publicada inicialmente en Wattpad, una plataforma donde escritores comparten historias con comunidades de lectores en línea.

Según la propia plataforma, Wattpad ha sido el punto de partida de numerosos fenómenos editoriales en los últimos años.

La novela de Flor M. Salvador acumuló millones de lecturas en internet antes de ser publicada en formato físico. Este tipo de trayectoria refleja un cambio importante en la industria editorial: muchas historias exitosas hoy nacen en espacios digitales antes de llegar a las editoriales tradicionales.

Boulevard comenzó como una historia publicada en línea y terminó convirtiéndose en un fenómeno editorial. A tan solo unas semanas de su estreno en cines, la historia podría alcanzar una audiencia aún más amplia.