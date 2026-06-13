Así suena un fragmento de la nueva colaboración de Danna y Malilla

Danna volvió a emocionar a sus seguidores tras compartir un adelanto de su esperada colaboración con El Malilla, un proyecto que promete fusionar dos estilos muy distintos y que ya ha despertado la curiosidad de los amantes del pop y el reguetón mexa.

A través de sus redes sociales, la cantante mostró un fragmento del tema, provocando una ola de reacciones entre sus fans, quienes ya esperan con ansias el lanzamiento oficial de la canción.

"Mali, vámonos de esta party. Todo esto no es necessary. Yo no fuck everybody".

La canción de Danna y El Malilla

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue que el adelanto incluye una referencia a uno de los éxitos más recordados de Danna: "Mala Fama".

"Hey Danna, tú tienes mala fama, eso es lo que me mata. Me encanta, me encanta".

Este guiño musical no pasó desapercibido y rápidamente fue celebrado por quienes han seguido la evolución artística de la intérprete.

Danna comparte avance de su canción con El Malilla Foto: Cuartoscuro.com

Así suena la colaboración entre Danna y El Malilla

El tema también representa una nueva faceta para El Malilla, quien suele destacar dentro del reguetón mexa y el perreo. En esta ocasión, el cantante explora sonidos más cercanos al pop de la mano de Danna.

Por lo que este adelanto dejó ver una propuesta romántica y atrevida que ha generado altas expectativas entre sus seguidores.

"Antes de morirme, te quiero probar. Si se acaba el mundo, juntos acabar. Que el tiempo nunca espera, la espera desespera, que se haga a tu manera, me quieres probar".

Danna comparte avance de su canción con El Malilla Foto: Cuartoscuro.com

La esperada colaboración de Danna y El Malilla

Desde abril ya se hablaba sobre una posible colaboración entre la intérprete de "Oye Pablo" y El Malilla. Incluso, el cantante adelantó algunos detalles durante una entrevista para el programa Venga la Alegría.

"La canción con Danna, yo estoy loco que salga, porque les va a sorprender esta faceta del Malilla, de verdad".

Danna comparte avance de su canción con El Malilla Foto: Cuartoscuro.com

Aunque todavía no se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento, el breve fragmento compartido por Danna fue suficiente para aumentar la expectativa. Los seguidores de ambos artistas ya cuentan los días para escuchar el tema completo y descubrir el resultado de esta inesperada combinación musical.