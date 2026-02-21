Willie Colón es internado de urgencia; piden oraciones para el salsero

Ayer el cantautor panameño Rubén Blades puso en alerta las redes sociales al mandar un mensaje pidiendo oraciones para su amigo Willie Colón que, en teoría, está hospitalizado en la ciudad de Nueva York.

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió Blades en sus redes sociales.

La causa de la hospitalización del también conocido como El malo del Bronx, se ha mencionado que podría ser un problema respiratorio.

Sin embargo, ni familiares ni alguna fuente oficial ha confirmado o desmentido el estado de salud del músico estadunidense de 75 años.

¿Quién es Willie Colón y cuáles son sus canciones más famosas?

Willie Colón es un ícono de la salsa y un pionero dentro de la música latina. Nacido en Nueva York en 1950, pero con raíces puertorriqueñas. Colón se ha destacado como trompetista, compositor, arreglista y cantante.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con algunos de los más grandes exponentes de la música latina, como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Tito Puente. Su carrera abarca más de 50 años de contribuciones a la música, y es reconocido por su estilo único, que fusiona el sonido de la salsa con influencias de jazz, música popular y ritmos afrocaribeños.

Entre sus canciones más famosas se encuentran temas como ‘Plástico’, ‘Che Che Colé’, ‘El Cantante’, junto a Héctor Lavoe, y ‘Calle Luna, Calle Sol’, un himno de la salsa que ha trascendido generaciones. La obra de Willie Colón es fundamental para la evolución de la salsa en los años 70 y 80, y su legado continúa siendo una influencia primordial para artistas de todos los géneros.

cva*