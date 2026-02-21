‘Hamnet’ desata turismo en Stratford-upon-Avon tras revivir historia de Shakespeare

En un nublado día de invierno, los visitantes acuden en masa a lo que fue la casa de la infancia de William Shakespeare en Stratford-upon-Avon y a la cercana casa de campo de Anne Hathaway, residencia familiar de la esposa del bardo.

La casa de campo de Hathaway es uno de los escenarios de Hamnet, la cinta candidata a los premios BAFTA y Oscar a Mejor película, y el éxito de la cinta está atrayendo a una nueva ola de turistas a los lugares dedicados a Shakespeare en la ciudad del centro de Inglaterra.

La casa natal de Shakespeare es la casa donde vivió el joven William y donde su padre trabajaba como guantero, mientras que la casa de campo de Hathaway es donde habría visitado a su futura esposa al principio de su relación.

Normalmente, alrededor de 250 mil visitantes, procedentes del Reino Unido, Europa, Estados Unidos, China y otros países, visitan estos lugares cada año, según el Shakespeare Birthplace Trust. La organización benéfica se encarga de los sitios patrimoniales del dramaturgo, que también incluyen la Casa Nueva de Shakespeare, donde se encontraba la casa de Stratford, donde el bardo murió en 1616.

Este año, los visitantes acuden en masa gracias a Hamnet, la película basada en la novela de Maggie O’Farrell de 2020, que narra la relación ficticia entre Shakespeare y Hathaway, también conocida como Agnes, y la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, en 1596.

El número de visitantes ha aumentado entre un 15 y un 20 por ciento en todos los sitios desde el estreno de la película en enero. Creo que esta tendencia continuará a lo largo del año”, declaró Richard Paterson, director de operaciones de Shakespeare Birthplace Trust.

Quieren ver en particular la casa de campo de Anne Hathaway y los detalles sobre cómo la familia interactuó con los espacios y el paisaje dentro y alrededor de la casa... es comprensible que se haya inspirado en ella”.

Fotos: Reuters

NUEVO ACCESO A SHAKESPEARE

Hamnet cuenta con 11 nominaciones en los premios BAFTA británicos del domingo, incluyendo mejor película y mejor actriz principal para Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes. También cuenta con ocho nominaciones al Oscar, con Buckley considerada como la favorita para ganar el premio a mejor actriz.

Hamnet se ambienta en Stratford-upon-Avon y Londres, aunque no se filmó en Stratford.

En ella, el joven Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, se enamora de Agnes mientras aprende latín para pagar las deudas de su padre. El drama, visto principalmente a través de los ojos de Agnes, se centra en su vida en común y el dolor por la muerte de Hamnet, lo que llevó a Shakespeare a escribir Hamlet.

Fotos: Reuters .

Shakespeare... es notoriamente enigmático. Escribe sobre la humanidad, sobre los sentimientos, sobre la emoción, sobre el conflicto, pero ¿dónde entendemos quién es él en esa historia?”, preguntó Charlotte Scott, profesora de estudios shakespearianos y directora interina de colecciones, aprendizaje e investigación del Shakespeare Birthplace Trust.

Y eso ha impulsado a la gente, tanto creativa como artísticamente, durante cientos y cientos de años. ¿Dónde está el corazón de Shakespeare? Y creo que esto es lo que la película ha revelado de forma tan hermosa”, agregó

Se sabe poco sobre cómo se conocieron. Shakespeare tenía 18 años y Hathaway 26 cuando se casaron en 1582. Su hija Susanna nació en 1583 y los gemelos Judith y Hamnet en 1585.

La película reconoce que los nombres Hamnet y Hamlet eran intercambiables en aquel entonces. Si bien el duelo es un tema dominante, el público también ve a Shakespeare enamorado y como padre.

Mucha gente verá esta película sin tener necesariamente algún tipo de relación con Shakespeare”, dijo Scott.

Así que espero que la gente venga a ver esta película y encuentre una nueva forma de acceder a Shakespeare que se centre en la creatividad, en entender la narración como un proceso constante de regeneración, pero también, fundamentalmente, en mirarla desde ese tipo de perspectiva emotiva”.

cva*