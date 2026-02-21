Jessica Audiffred redefine el bass y celebra auge femenino en escena electrónica

Desde hace poco más de 14 años, Jessica Audiffred se fue abriendo camino por el mundo de la música electrónica. Fue encontrando su propio estilo en medio de una industria en su mayoría dominada por hombres, y poco a poco otras chicas fueron abriendo el camino para que artistas como ella hoy puedan brillar en la escena internacional.

Desde los años 90 han cambiado muchas cosas en la industria. Me acuerdo que fue Sandra Collins de las primeras en empezar a sonar, ya por ahí de los 2000 empezó a salir, por ejemplo, Alison Wonderland, en esta rama del bass, pero creo que conforme salieron unas cuantas mujeres, entonces ahí es cuando las demás dijeron: ‘Ok, sí se puede, sí se puede armar’, y se aventaron.

Y ahorita tú ves un lineup de festivales grandes y ya casi, me atrevo a decir que un 30 – 40 por ciento de los que están anunciados, son mujeres. Pienso que todo esto fue a raíz de que, como salieron unas cuantas al principio, pues las que estaban dudando si sí o no, pues lo hicieron. Ahorita también ya hay muchas herramientas para ser DJ, para ser productor, y creo que todo eso en conjunto ha hecho que ahorita ya haya muchísimas más chicas”, compartió Jessica en entrevista con Excélsior.

Y en ese andar por los escenarios y las tornamesas, también ha surgido un fenómeno. No sólo son chicas las que están dentro de la escena, son mujeres latinas que sin ningún tipo de temor le mezclan a los beats y les hablan al tú por tú a las DJ estadunidenses y europeas.

Digamos que Estados Unidos es como un gran foco para la música electrónica y fuera de lo que está pasando ahorita, tienen casi un 60 por ciento de comunidad latina, entonces, los artistas latinos, lo quieras o no, están en el foco global desde hace muchísimos años antes. Pienso que es ahorita cuando se le está dando esa importancia al artista latino porque tenemos exponentes muy grandes como Bad Bunny que están como que moldeando, de alguna forma, la música y la industria.

Hay mucha atención en los artistas latinos y han salido muchos y muchas DJ latinos muy, muy buenos, que vale la pena poner en el foco de atención porque creo que la propuesta latina es muy diferente a la europea, Estados Unidos y Canadá, siento que el artista latino siempre como que tiene un punto de vista muy diferente y muy especial”, agregó.

Pero Jessica también está consciente de que su permanencia en la escena tiene mucho que ver con cómo va refrescando su propuesta ante la gigantesca oferta que hay hoy en día, por eso, en alianza con Dim Mak –el sello discográfico fundado por Steve Aoki en 1996– lanzó ayer Too Many Ghost, su nueva rola que es un preámbulo a la música que traerá este año y con lo que le dará un giro sonoro a su beat.

Es la primera que voy a sacar con Dim Mak, de muchas. La verdad es que me tiene muy contenta porque es un giro súper distinto a todo lo que he estado haciendo. Siento que el álbum que saqué el año pasado fue como un poquito de enseñar lo que va a venir este año. Saqué canciones desde bass house hasta future bass, saqué drum and bass, obviamente Dubstep, un poco de hard techno incluso, y fue como un poco de lo que viene.

Este año ya no estoy tan enfocada en el Dubstep, aunque siempre va a ser como mi género principal, pero quiero empezar como a indagar en otros subgéneros del bass, y por eso surgió Too Many Ghosts, y va a estar cool. Llevo tocando bass más 14 años, antes de eso, inicié tocando tec house y luego me moví al electro house, que es un poco similar a lo que ahora es el bass house. Entonces, como que regresas a tus raíces, y para mí esto es regresar como a esas raíces y a todos estos subgéneros que me encantan”, explicó.

Y con esta vuelta a sus raíces o esta aventura a redefinirse, Jessica se presentó ayer en el primer día del Electric Daisy Carnival, con nueva música y nuevo show.

Todo el show nuevo, los nuevos visuales, las nuevas canciones. Va a ser, yo creo que la primera vez en México que la gente de aquí vaya a ver el nuevo show con el que estoy ahora”, concluyó.

cva*