Wendy Guevara revela el inesperado vínculo que tiene con Rosalía | VIDEO

Lo que parecía una conversación privada terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores de Wendy Guevara y Rosalía.

Durante una transmisión en vivo, la ganadora de La Casa de los Famosos México mostró un audio que recibió por Instagram de la cantante española. La sorpresa fue mayúscula cuando los usuarios escucharon que la intérprete de Despechá no solo la saludaba, sino que además le confesaba la admiración que siente por ella.

En el mensaje, Rosalía habla de manera muy natural y deja claro que disfruta el contenido que Wendy comparte en redes sociales.

"Wendy, tú no sabes, yo soy fan tuya, la más fan tuya que hay. No sabes cómo me río con los videos tuyos, dice la artista en el audio que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

La reacción de Wendy no tardó en hacerse viral. La influencer se mostró sorprendida y emocionada por recibir un mensaje de una de las cantantes españolas con mayor proyección internacional.

El audio desata rumores sobre una posible reunión en México

Después de que Wendy Guevara compartiera el mensaje, las especulaciones comenzaron casi de inmediato.

En redes sociales, muchos usuarios empezaron a preguntarse si el acercamiento entre ambas podría terminar en un encuentro durante la visita de Rosalía a México con su LUX Tour.

Uno de los rumores que más fuerza ha tomado señala que Wendy podría aparecer como invitada en el llamado confesionario, una dinámica que forma parte del espectáculo de la cantante.

Este espacio se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la gira, ya que Rosalía suele interactuar con invitados especiales o con personas del público, haciendo que cada concierto tenga momentos distintos.

Hasta ahora, ni el equipo de Rosalía ni Wendy Guevara han confirmado que exista una invitación para compartir escenario. Sin embargo, el audio ha sido suficiente para alimentar las expectativas de miles de seguidores.

Rosalía prepara siete conciertos en México

La visita de Rosalía al país es una de las más esperadas del año.

La cantante llegará en agosto con siete presentaciones como parte de su LUX Tour, una gira que comenzó en Estados Unidos y posteriormente recorrió varios países de Sudamérica.

Su paso por México iniciará con dos conciertos en Guadalajara, continuará con una presentación en Monterrey y concluirá con cinco fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Precisamente estos conciertos son los que han provocado que muchos fanáticos imaginen una aparición sorpresa de Wendy Guevara durante alguno de los espectáculos.

Rosalía IG

Por ahora todo permanece en el terreno de las especulaciones, pero el entusiasmo en redes sociales sigue creciendo.

Wendy Guevara continúa ampliando su alcance

Desde que ganó La Casa de los Famosos México en 2023, Wendy Guevara se ha mantenido como una de las creadoras de contenido más populares del país.

Su estilo espontáneo, su sentido del humor y la cercanía que mantiene con sus seguidores la han llevado a consolidarse como una de las figuras digitales con mayor impacto en habla hispana.

El mensaje de Rosalía es visto por muchos como una muestra de que el contenido de Wendy ha logrado cruzar fronteras y llegar incluso a artistas de talla internacional.

Wendy Guevara

Aunque para algunos solo fue un intercambio divertido entre dos celebridades, para otros representa el reconocimiento del trabajo que la influencer ha construido durante los últimos años.

Los seguidores ya imaginan un encuentro entre ambas

Después de escuchar el audio, las publicaciones relacionadas con Wendy Guevara y Rosalía se multiplicaron en redes sociales.

Algunos usuarios comenzaron a pedir que la influencer aparezca durante alguno de los conciertos del LUX Tour, mientras que otros ya imaginan una colaboración entre ambas más adelante.

Por ahora no existe ningún anuncio oficial que confirme una participación de Wendy en los shows de Rosalía. Sin embargo, el simple hecho de que la cantante española le haya confesado que es fan de sus videos bastó para convertir el momento en una de las conversaciones más comentadas del entretenimiento.

Wendy Guevara Mezcalent

Mientras llega agosto y comienzan los conciertos de Rosalía en México, los seguidores de ambas estarán atentos a cualquier pista que confirme si este inesperado vínculo termina por trasladarse de las redes sociales al escenario.