Wendy Guevara se confiesa con Rosalía: “Me enamoré sola y me desenamoré sola”

Wendy Guevara apareció en el escenario de LUX para participar en una de las dinámicas más esperadas de la residencia de Rosalía en la Ciudad de México, "El confesionario", y aprovechó el espacio para hablar, con humor y sinceridad, sobre algunas de sus experiencias en el amor.

La influencer compartió anécdotas sobre las ocasiones en que dio más de lo que recibió en distintas relaciones, mientras Rosalía reaccionó a sus historias con su característico sentido del humor. El encuentro también dejó una reflexión de Wendy sobre el amor propio y las llamadas “migajas”.

Wendy Guevara entra al confesionario de Rosalía y revela lo que hizo por amor Captura de pantalla

Wendy Guevara entra al confesionario de Rosalía y revela lo que hizo por amor

La participación ocurrió durante el último concierto de Rosalía en CDMX, la noche del 29 de agosto, correspondiente a su residencia de cinco fechas como parte del LUX Tour. Cuando llegó el momento de presentar a Wendy, la cantante española se declaró su fan y pidió “ruido para la halcona”.

Por su parte, Wendy comenzó su confesionario con algunas experiencias que ha vivido por amor, con la esperanza de ser correspondida.

He comprado desde una camioneta último modelo, he comprado y pagado por amor, el enganche de una casa, o sea, quiero contar esto que nunca lo he dicho antes, por darle el gusto a un hombre que yo pensaba que él me quería. Sabía que no me amaba, pero yo decía: ‘Aún hay más mañanas, yo creo que un día se va a enamorar de mí’”, dijo Wendy, para dar paso a otra de sus experiencias

Aunque es una de las historias menos contadas por la influencer originaria de León, el relato dejó a todos sorprendidos, pues reveló que llegó a hacer cosas que no le gustaban por amor.

Lo llevaba a table dance a ver mujeres y yo llegué a tocar a esas mujeres y a pagarles por el servicio de él y él me decía: ‘Tócalas y haz esto’, y a mí no me gusta, no me gustan las chicas, mi sexo lo tengo bien definido. Entonces no se me hace justo que yo di muchísimo y, a cambio, recibí pura mierda”, dijo la influencer.

Wendy finalizó con una reflexión que le ha ayudado a ella, con la esperanza de que también fuera un consejo para todo el público que estaba en el concierto.

Odio esto de estar como moto robada, siempre escondida y eso ya no se puede, chingao. La verdad, yo quiero decirles a todas que tenemos que ser unas chingonas, ámense, quiéranse. Lo peor de todo es que nunca fue una relación. Yo ya me di cuenta de que fui yo la única. Me enamoré sola y me desenamoré sola. Hay que quitarnos de la mente eso de que ser migajera está de moda. No está de moda.

Ante estas declaraciones, la cantante española le respondió: “Tú eres una reina y a ti te tienen que llevar en palmitas”.

Wendy Guevara entra al confesionario de Rosalía y revela lo que hizo por amor Captura de pantalla

¿Qué le dijo Rosalía a Wendy Guevara durante el confesionario?

Rosalía escuchó atentamente la historia de Wendy y reaccionó con el característico tono de humor que ha acompañado al “Confesionario” durante el LUX Tour.

Wendy mencionó que durante una relación llegó a dar hasta 500 mil pesos en efectivo, a lo cual Rosalía contestó con humor: “No, tú no estabas en una relación. Tú estabas haciendo obra social”.

La conversación provocó risas entre el público y permitió que la historia no se quedara únicamente en un relato de desamor, sino que también tuviera momentos de humor entre las dos artistas.

El “Confesionario” se ha convertido en una de las secciones más reconocibles de los conciertos de Rosalía. Antes de interpretar “La Perla”, la cantante recibe a una personalidad en el escenario para escuchar una confesión relacionada con su vida personal.

Entre las invitadas que estuvieron en las presentaciones de Rosalía en México también se encuentra Kenia Os, la cantante originaria de Mazatlán, quien se confesó sobre su relación con “un cacas”.

La española cerró su residencia de cinco conciertos en el Palacio de los Deportes y se despidió de sus seguidores mexicanos con un mensaje de agradecimiento.

Wendy Guevara entra al confesionario de Rosalía y revela lo que hizo por amor IG: @escuadronwendyguevara

Wendy Guevara revela si su confesión se trata de una sola persona

Después de que los videos de su participación comenzaron a circular en redes sociales, algunos usuarios intentaron descubrir quién era el hombre al que Wendy Guevara se refería durante su confesión.

Incluso hubo quienes plantearon la posibilidad de que sus declaraciones estuvieran relacionadas con Marlon Colmenarez, con quien estuvo relacionada la influencer durante su estancia en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

No obstante, Wendy aclaró posteriormente que las historias que contó durante el confesionario corresponden a experiencias con distintas personas y pidió que nadie fuera convertido en protagonista de su relato.

La influencer expresó que la confesión no buscaba revelar la identidad de una expareja, sino compartir una experiencia personal sobre las ocasiones en que ha dado demasiado dentro de una relación.

Para toda la gente que está impresionada por cosas que dije en el confesionario de la Rosalía, les quiero decir algo: no hagan protagonista a nadie, porque nadie es protagonista. Yo conté varias anécdotas de personas con las que yo he estado y con las que no he estado y solamente ha sido como amistad y sales con alguien, pero no hagan protagonista a nadie. Yo conté poquito de muchas cosas, pero lo conté de muchas personas que se han aprovechado de que yo me enamoré de ellos.

Wendy Guevara entra al confesionario de Rosalía y revela lo que hizo por amor Captura de pantalla

Por ello, aunque las redes sociales comenzaron a especular sobre quién podría ser el hombre de la historia, la propia Wendy puso un límite a esas interpretaciones.

La participación de Wendy Guevara también cerró una de las dinámicas más llamativas de la residencia de Rosalía en México. La influencer agradeció el apoyo del público y relató lo emocionada que vivió el momento sobre el escenario por el cariño que demostraron los asistentes.

Con su peculiar estilo, la influencer recordó ante el público que darlo todo por alguien no siempre significa recibir lo mismo a cambio, una idea que resumió al hablar de las “migajas” y del valor de aprender a ponerse a uno mismo en primer lugar.