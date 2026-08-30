Un Jesús más humano: la superproducción que desafía los mitos bíblicos y llega a Imagen Televisión

Durante siglos, Jesús ha sido representado bajo una imagen que se volvió prácticamente universal: un hombre de rasgos europeos, cabello largo, mirada serena y una presencia distante. La telenovela brasileña Jesús, que llega mañana a Imagen Televisión, decidió otro camino para mostrar al personaje desde una perspectiva más humana y cercana.

La producción de Record TV, escrita por Paula Richard y dirigida por Edgard Miranda, con 193 capítulos, lleva a Dudu Azevedo como protagonista, cuya elección fue parte de esa nueva intención para el personaje.

El actor, que ya había participado en producciones bíblicas de Record, reconoció que inicialmente no se imaginaba interpretando a Jesús por una cuestión física. En entrevista con UOL explicó que la producción buscó romper con la imagen tradicional del mesías y acercarse a una representación que consideraban más fiel a su contexto histórico.

Fui bombardeado con mucho material de estudio”, contó Azevedo sobre su preparación. El actor trabajó con un coach y con el preparador Christian Duuvoort, quien pasó un mes trabajando con él en su propia casa, desde la mañana hasta la noche. También tuvo un encuentro con Edir Macedo para hablar sobre la Biblia y las expectativas alrededor del personaje.

El resultado buscó alejarse de una interpretación excesivamente solemne. Años después, Azevedo describió su versión de Jesús como “más objetiva, menos dramática y con menos clima de compasión y conmoción”, además de definirla como diferente al arquetipo tradicional.

La novela Jesús llega a Imagen Televisión. Cortesía Imagen Televisión

La misma intención estuvo presente detrás de la cámara. Edgard Miranda, director general de la producción, explicó durante las grabaciones que quería colocar a Jesús en situaciones cotidianas y eliminar parte del aura mítica que suele rodear al personaje. La idea, dijo, era mostrarlo “más humanizado”, de igual a igual con quienes lo rodeaban.

Esa búsqueda también se reflejó en la manera de reconstruir algunos episodios conocidos de la historia bíblica. Uno de ellos fue el beso con el que Judas Iscariote identifica a Jesús antes de su detención. Para la producción, la escena fue revisada con apoyo de historiadores: en lugar de mostrar a Judas llegando junto con los soldados prácticamente hasta donde estaba Jesús, la novela plantea que la oscuridad y la distancia hacían necesario identificar el lugar exacto donde se encontraba. Miranda explicó que, de acuerdo con la investigación realizada para la escena, los apóstoles estaban escondidos y los soldados se encontraban a una distancia considerable.

La apuesta por reconstruir el mundo de Jesús también llevó a la producción fuera de Brasil. Parte de las primeras grabaciones se realizaron en Ouarzazate, Marruecos, donde el equipo utilizó las instalaciones de Atlas Studios, complejo cinematográfico en el que se filmaron producciones como Lawrence de Arabia, Gladiador, El reino de los cielos y Game of Thrones. Para esas jornadas viajaron 71 profesionales de Brasil y se contrataron alrededor de 150 extras locales; cerca de 70% del equipo que participó en las grabaciones en Marruecos estaba integrado por trabajadores del propio país.

La novela Jesús llega a Imagen Televisión. Cortesía Imagen Televisión

La historia comienza antes del nacimiento de Jesús y sigue su vida hasta la crucifixión y resurrección. La trama no se limita a su figura: también profundiza en personajes que formaron parte de su entorno, entre ellos María Magdalena, Pedro, Judas Iscariote, Poncio Pilato y Juan el Bautista. Dudu Azevedo encabeza un elenco que incluye a Day Mesquita, Claudia Mauro, Petrônio Gontijo, Guilherme Winter, Nicola Siri, Mayana Moura y Vanessa Gerbelli.

Con 193 capítulos, Jesús fue concebida como una narración extensa de la vida del personaje bíblico y no como una miniserie. Después de su emisión original en Brasil, la producción también llegó a distintos mercados de América Latina y Europa.

Más que volver a contar una historia conocida, la producción brasileña encontró su principal diferencia en la manera de acercarse a ella: un Jesús menos distante, una reconstrucción apoyada en investigación histórica y una escala de producción que llevó la historia hasta Marruecos. Es esa versión del personaje la que ahora encontrará un nuevo público en la televisión abierta mexicana.

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