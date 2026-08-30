¿Cómo consiguió Cameron Diaz su papel en La Máscara si nunca había actuado?

Antes de convertirse en una de las actrices más conocidas de Hollywood, Cameron Diaz trabajaba como modelo y no tenía experiencia frente a una cámara de cine.

A los 21 años llegó al casting de La Máscara y terminó consiguiendo uno de los papeles más recordados de su carrera.

¿Cómo consiguió Cameron Diaz su papel en La Máscara?

La oportunidad apareció cuando el equipo de La Máscara buscaba a la actriz que interpretaría a Tina Carlyle. La búsqueda había pasado por diferentes candidatas, pero el director Chuck Russell todavía no encontraba a la protagonista que quería para la película.

La directora de casting Fern Champion contó que habían considerado a actrices y modelos sin conseguir convencer al equipo. Fue entonces cuando recurrió a una conocida que trabajaba en una agencia de modelos y preguntó si tenía a alguien más que pudieran conocer.

Una de las opciones que apareció fue Cameron Diaz, quien trabajaba como modelo y nunca había actuado profesionalmente. Russell recordó años después que vio una fotografía suya durante el proceso de casting y algo en ella llamó su atención.

Diaz también contó que su agente le habló sobre una comedia y le preguntó si estaba preparada para intentarlo. Aunque ella respondió que sí prácticamente en broma, su nombre terminó en la lista y fue llamada para una audición al día siguiente.

Conseguir el papel, sin embargo, fue mucho más complicado.

Cameron Diaz debutó en el cine con La Máscara en 1994. IG camerondiaz

Cameron Diaz tuvo que hacer alrededor de 12 audiciones

Cameron Diaz no obtuvo el personaje de Tina Carlyle después de una sola prueba. La futura actriz tuvo que regresar una y otra vez mientras los responsables de la película decidían quién acompañaría a Jim Carrey.

Diaz recordó que aquella primera prueba terminó seguida de aproximadamente una docena de audiciones.

El estudio tenía dudas sobre contratar a una modelo sin experiencia para uno de los personajes principales de la película.

Uno de sus principales apoyos fue Chuck Russell. El director ha contado que la química entre Cameron Diaz y Jim Carrey durante las lecturas terminó de convencerlo de que ella debía interpretar a Tina.

Russell incluso reconoció años después que tuvo que discutir con el estudio para defender su elección. Para el director, la conexión que había encontrado entre ambos actores justificaba apostar por una joven que llegaba sin experiencia previa en cine.

El riesgo era mayor porque Carrey tampoco tenía entonces el peso que alcanzaría meses después. Aunque ya era conocido por In Living Color, Ace Ventura todavía no se había estrenado cuando comenzó el proceso de La Máscara.

Cameron Diaz tenía 21 años cuando interpretó a Tina Carlyle. Captura de Pantalla Tráiler YouTube

Anna Nicole Smith estuvo entre las opciones para interpretar a Tina

Antes de elegir a Cameron Diaz, el nombre de Anna Nicole Smith estuvo relacionado con el personaje de Tina Carlyle.

La directora de casting Fern Champion recordó que Smith había sido una de las primeras opciones consideradas durante la búsqueda. Finalmente, el proceso continuó y el equipo comenzó a buscar entre otras actrices y modelos.

El propio Chuck Russell explicó posteriormente que llegaron a reunirse con Anna Nicole Smith, aunque el proceso no avanzó hasta realizar pruebas de cámara con ella. La búsqueda de Tina continuó hasta que Cameron apareció entre las candidatas.

El director tampoco buscaba únicamente a una modelo que cumpliera con la apariencia del personaje. Russell explicó que durante el casting habían visto a muchas mujeres y que en la fotografía de Cameron encontró algo de la personalidad que necesitaba para Tina.

El resultado de las pruebas terminó dándole el papel a una joven que hasta ese momento no tenía ningún crédito como actriz.

La Máscara fue el debut de Cameron Diaz en el cine

Cuando llegó el momento de filmar, Cameron Diaz tenía 21 años y estaba a punto de compartir pantalla con Jim Carrey en una película que terminaría teniendo un resultado mucho mayor del que esperaba.

La Máscara llegó a los cines de Estados Unidos el 29 de julio de 1994. La historia presentaba a Stanley Ipkiss, un empleado bancario cuya vida cambia después de encontrar una misteriosa máscara que transforma su personalidad y le otorga diferentes habilidades.

Diaz interpretó a Tina Carlyle, cantante del club Coco Bongo y pareja de Dorian Tyrell, quien conoce a Stanley cuando visita el banco como parte de los planes de su novio.

La presentación del personaje terminó convirtiéndose en una de las escenas más recordadas de la película y también fue la primera aparición cinematográfica de Cameron Diaz.

La Máscara fue el primer papel como actriz de Cameron Diaz. Captura de Pantalla YouTube

¿Cuánto dinero recaudó La Máscara?

La apuesta por dos nombres que todavía no eran grandes estrellas terminó funcionando. La Máscara tuvo un presupuesto reportado de alrededor de 23 millones de dólares y recaudó más de 351 millones de dólares en todo el mundo.

La película también llegó en un año clave para Jim Carrey. Durante 1994 protagonizó Ace Ventura, La Máscara y Una pareja de idiotas, tres títulos que ayudaron a convertirlo en uno de los grandes nombres de la comedia de esa década.

Para Cameron Diaz, en cambio, fue el comienzo de una carrera completamente nueva. Después de su debut continuó buscando papeles y durante los siguientes años apareció en producciones como The Last Supper, She's the One y Feeling Minnesota.

En 1997 llegó La boda de mi mejor amigo, donde compartió créditos con Julia Roberts, Dermot Mulroney y Rupert Everett. Un año después protagonizó Loco por Mary, una de las películas que terminó de convertirla en una de las actrices más conocidas de finales de los años 90.

Después vendrían títulos como Being John Malkovich, Los ángeles de Charlie, Vanilla Sky, El descanso y la saga de Shrek, donde prestó su voz a la princesa Fiona.