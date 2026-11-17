Wendy Guevara salió en defensa de Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, después de que la participante de La Mansión VIP 2 recibiera acusaciones de transfobia por sus comentarios sobre la identidad de género de La Cukis, una de las creadoras de contenido que forman parte del reality show de HotSpanish.

La integrante de Las Perdidas abordó la controversia durante una transmisión en internet, donde aseguró que los señalamientos contra Leticia Guajardo, nombre real de Doña Alegría, se relacionan con las diferencias sobre cómo se identifica públicamente La Cukis.

Sin embargo, las declaraciones de Guevara también generaron controversia, pues afirmó que la influencer sonorense es una mujer trans, a pesar de que esta ha rechazado públicamente esa versión.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre La Cukis y Doña Alegría?

Durante la conversación, Wendy Guevara habló sobre las críticas que ha recibido Doña Alegría desde el inicio de la segunda temporada de La Mansión VIP, luego de que cuestionara en distintas ocasiones la identidad de género de La Cukis.

La ganadora de La Casa de los Famosos México 2023 consideró que parte de la controversia surgió porque la joven no se identifica de la manera en que otras personas la describen.

"Ella dice que es mujer y se le respeta. Nada más que por eso están atacando a doña Leti", expresó Guevara.

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La conductora también habló desde su experiencia personal y explicó que no considera ofensivo que algunas personas se refieran a ella por su nombre de nacimiento, aunque reconoció que existen diferentes posturas dentro de la comunidad trans.

"A mí eso no me importa", comentó.

Wendy agregó que su amiga Paola Suárez, también integrante de Las Perdidas y participante de La Mansión VIP 2, tiene una postura similar respecto a ciertas expresiones utilizadas por Doña Alegría.

¿Qué pasó entre Doña Alegría y La Cukis en La Mansión VIP 2?

La polémica comenzó durante los primeros días del reality show, cuando Leticia Guajardo realizó comentarios sobre el cuerpo y la identidad de La Cukis frente a otros habitantes.

En una conversación, la madre de Poncho de Nigris cuestionó qué nombre debería utilizar la influencer para tramitar su visa estadounidense, mientras insinuaba que tendría que presentar documentos con un nombre masculino.

Posteriormente, antes de una prueba física, Guajardo volvió a referirse a la apariencia de la participante con expresiones que fueron cuestionadas por algunos espectadores.

El lunes 16 de noviembre, la controversia aumentó cuando Doña Alegría afirmó ante Jlexis que había observado a La Cukis utilizando el baño de pie.

El cantante intervino durante la conversación y pidió que se respetara la identidad de su compañera.

Los comentarios provocaron críticas en redes sociales, donde algunos usuarios acusaron a Guajardo de reproducir prejuicios sobre las personas trans y cuestionar públicamente aspectos íntimos de otra participante.

¿Qué ha dicho La Cukis sobre su identidad de género?

La Cukis ha declarado públicamente que nació mujer y se identifica como mujer, una postura que ha mantenido tanto en entrevistas como durante su participación en La Mansión VIP 2.

En el pódcast Real Alucín, conducido por Fer Alucín, la creadora de contenido explicó que algunos de los cambios en su apariencia física se deben a procedimientos estéticos, entre ellos una rinoplastia y una remodelación costal.

La influencer también ha utilizado el humor para responder a las especulaciones sobre su cuerpo, aunque ha reiterado su postura respecto a su identidad.

Foto: Instagram la.cukissss

Kenia Os y la madre de La Cukis reaccionaron a la polémica

La controversia también provocó reacciones de otras figuras públicas, entre ellas Kenia Os, quien compartió un mensaje de la creadora de contenido Neo Gastelum en contra de los comentarios considerados transfóbicos dentro del reality show.

En su publicación, Gastelum cuestionó que la apariencia y la identidad de género de una persona se utilicen como motivo de burla durante una transmisión de entretenimiento.

La cantante mexicana respaldó el mensaje mediante sus redes sociales, lo que amplificó la conversación entre los seguidores del programa.

Por su parte, la madre de La Cukis también respondió a los comentarios de Doña Alegría durante una transmisión en TikTok, donde señaló que la edad de una persona no justifica hablar sobre el cuerpo o la intimidad de alguien más.

La mujer aseguró que su hija merece respeto dentro del programa y cuestionó que Guajardo continuara realizando comentarios sobre su identidad.