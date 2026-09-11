La voz detrás de Plim Plim: Natalia Rosminati y los 15 años del héroe del corazón

En millones de hogares a lo largo de Latinoamérica el día empieza al ritmo de la abejita chiquitita o imitando al cerdito enojón que no quiere comer, la voz de Plim Plim se ha vuelto parte de la banda sonora de muchas familias. El famoso payasito de cabello azul cumple este 11 de septiembre 15 años de acompañar a los niños y Excélsior platicó con la persona detrás del héroe de corazón: Natalia Rosminati.

La locutora y actriz de doblaje argentina tiene 25 años de trayectoria profesional y ha dado vida a este colorido personaje desde su nacimiento. Para Natalia, este proyecto ha marcado una parte importante de su carrera artística y ella ha crecido también con Plim Plim.

"Llegué a Plim Plim a través de una convocatoria para una producción original. El personaje estaba diseñado y dibujado, pero aún no tenía voz. Nos mostraron la figura, nos contaron cómo era su personalidad, qué valores quería transmitir y con qué energía buscaba conectar con las audiencias", recuerda la actriz sobre aquel primer casting.

La actriz Natalia Rosminati es la voz detrás de Plim Plim. Cortesía Natalia Rosminati

A partir de esos elementos, Natalia comenzó a modular una propuesta viva y llena de matices: "Para hacer la voz de Plim Plim me conecté con lo que tenía que representar ese personaje: es un héroe de buena energía, una sonrisa permanente y una voz luminosa que desborda desde el estómago. Requiere muchísimo aire y expresividad en cada frase, pero sobre todo, una enorme calidez".

Uno de los mayores logros en la interpretación de Plim Plim ha sido construir un tono genuinamente neutro, capaz de conectar por igual con familias de México, Colombia, Argentina o la comunidad hispana en Estados Unidos.

"El tono de Plim Plim es universal. Busca que los niños y sus padres se sientan identificados sin importar de dónde sean. A través de esa neutralidad, se pueden transmitir hábitos saludables, valores, empatía y normas de convivencia de una forma muy amorosa", explica Rosminati, quien también le ha prestado la voz en el doblaje a actrices como Margot Robbie y Cameron Diaz.

A diferencia de otras producciones donde la locución y el canto corren por cuentas separadas, Natalia asume ambos roles. "La voz es mi instrumento de trabajo. Sigo tomando clases de canto, actuación y entrenamiento vocal. Grabar canciones todas las semanas exige cuidar mucho el instrumento con hidratación, descanso y calentamiento previo. Plim Plim tiene que conservar su frescura y su identidad intactas a lo largo del tiempo".

Por darle vida a Plim Plim, Natalia fue galardonada en la 12ª edición de los Voice Arts Awards, considerados los ‘Oscars de la voz’, en la categoría Outstanding Animation Character – Best Voiceover (Spanish). La emblemática ceremonia se celebró en el histórico Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, célebre sede de los Golden Globes.

Natalia Rosminati fue galardonada en los Voice Arts Awards por dar voz a Plim Plim Cortesía Natalia Rosminati

Pero en el show del payaso más famoso de Latinoamérica Natalia no sólo da voz al héroe de corazón, la locutora también está detrás de Nesho, el tímido elefante anaranjado que no sabe bailar.

Plim Plim, de la pantalla al escenario

El fenómeno Plim Plim ha trascendido lo digital para convertirse en una experiencia en vivo. Con producciones que recorren la región y una próxima gira por diez ciudades de Estados Unidos en español.

"Ver la entrega del equipo en escena y la respuesta de las familias es emocionante; la experiencia del vivo tiene algo irreemplazable", reflexiona Rosminati.

Este éxito en los escenarios es la punta de lanza de la hoja de ruta trazada por la franquicia para los próximos años, enfocada en expandir su universo a nuevos productos, experiencias, aplicaciones y líneas de desarrollo de contenidos hacia 2027 y 2028.

Sobre este crecimiento y el especial vínculo con el público mexicano, Guillermo Pino, creador de Plim Plim destaca:

"En México ya existe un nivel de reconocimiento y conexión muy fuerte con Plim Plim y hoy tenemos la posibilidad de conocer mucho mejor esa relación... Ahí aparecen enormes oportunidades para la marca. Pero para nosotros hay algo que no cambia: cada nuevo producto, experiencia o punto de contacto acompaña el mismo propósito con el que nació Plim Plim. Seguimos creciendo, sí, pero sin perder nunca de vista por qué hacemos lo que hacemos”

En 15 años, Natalia acumula miles de anécdotas sobre el nivel de conexión que tiene Plim Plim con las familias. Comenzar a recibir mensajes de los papás, fotos de las fiestas temáticas y solicitudes de audios para que el héroe del corazón ayude a una mamá en apuros, le ha hecho dimensionar a la locutora el impacto del personaje y sus amigos.

“Las familias me dicen me puedes mandar un audio que diga que el nene se pongan los lentes porque no los quiere usar. Entonces, bueno, le mando el saludito, nene, tienes que usar los lentes, bla, bla. Entonces después al tiempo la familia me escribe y me dice: puedes creer que como Plim Plim se lo dijo ahora está usando los lentes”, recuerda Natalia, quien afirma que este tipo de cosas la alimentan para seguir creando la voz del famoso payasito.

“Después de tantos años sigo entrando al estudio y siempre siento que descubro algo nuevo y eso es lo fascinante y saber que detrás de cada uno de los miles de millones de reproducciones hay una familia, hay un mensaje que está recibiendo un niño o una niña y eso es lo emocionante”, expresa la actriz, quien también da voz a la Doctora Juguetes.

Plim Plim acompañando la maternidad

Para Natalia, la relación con el personaje tomó un matiz aún más profundo cuando se convirtió en mamá de Bruno, quien hoy tiene 8 años. Vivir la crianza en carne propia le permitió resignificar el valor del contenido que produce con Plim Plim y la enorme responsabilidad que implica entrar diariamente a los hogares.

"Disfruto tanto ser mamá que me emociona y en mi caso me puse mucho más sensible y pude entender distintos procesos de la crianza y de cómo establecer límites. A mí me encantó descubrirme en las canciones y en esos momentos compartidos que uno tiene con los niños, con los libros, jugar con los muñecos, conectarme con esa parte del juego, el disfrute y lo simple. Me hizo conectar más con las emociones y es algo que yo puedo volcar en mi actuación y mis personajes”, nos cuenta la también locutora.

Natalia Rosminati le da voz al payasito Plim Plim Cortesía Natalia Rosminati

Al mirar atrás y pensar en aquella joven actriz que entró a la cabina de grabación hace 15 años para probar suerte en el casting, Rosminati se dice a sí misma: "Le diría que confíe en el proceso, que disfrute del camino. Este personaje va muy alineado con lo que soy. Cuidar las infancias a través de mensajes conscientes y amorosos es, en última instancia, cuidar el futuro".

Plim Plim en cifras

Durante el reciente Plim Plim Summit México, la franquicia presentó las métricas que la consolidan como la número 1 en español en YouTube a nivel mundial:

47.4 millones de suscriptores globales en YouTube y 16 canales en 10 idiomas.

2,000 millones de vistas mensuales y más de 80,100 millones de reproducciones históricas.

México como líder mundial: Concentra el 30% de la audiencia global de la marca, sumando 10.4 millones de suscriptores en el país (con 1.85 millones ganados solo en los últimos 12 meses).