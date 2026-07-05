¡Un toque Beatle! Paul McCartney cantó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, de acuerdo con invitados al evento del año. Entre los más de mil invitados, hubo alguien que dio el broche de oro musical: una auténtica leyenda viviente.

La esperada boda entre la superestrella del pop, Taylor Swift, y el jugador de la NFL, Travis Kelce, se consolidó no solo como el evento del año, sino como un acontecimiento histórico para la cultura popular contemporánea. Con una organización de un presupuesto estimado de hasta 20 millones de dólares, la pareja decidió citar a sus invitados en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York

Los asistentes al exclusivo evento, quienes se vieron obligados a firmar estrictos contratos de confidencialidad y a guardar sus dispositivos móviles para evitar cualquier tipo de filtración, presenciaron la combinación más grande de talentos de todo tipo.

Sin embargo, en el terreno de la música, hubo algo que no pudo faltar y fue la magia de un legendario ex-Beatle, listo para regalarles una interpretación inolvidable.

Paul McCartney cantó en la boda de Taylor Swift Facebook Taylor Swift Fans México

Paul McCartney cantó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con fuentes cercanas, la magia de la música comenzó tras completarse la ceremonia formal.

Fue la madre de la cantante, Andrea Swift, quien invitó a la multitud a pasar a una zona acondicionada con un gigantesco escenario. Nadie imaginaba que aparecería, con guitarra en mano, el legendario compositor británico Paul McCartney.

A sus 84 años y con un nuevo disco recientemente publicado, McCartney subió al escenario del Madison Square Garden para interpretar una de las canciones más icónicas del cuarteto de Liverpool: "I Want to Hold Your Hand".

La emotiva presentación combinó la algarabía de un estadio repleto con la calidez íntima de la celebración entre Taylor Swift y Travis Kelce, convirtiendo lo que ya era una gran fiesta en un relato de leyenda que se comentará por generaciones.

Según asistentes y empleados del lugar, el interior del estadio principal y su teatro alterno fueron decorados simulando un palacio moderno, ofreciendo un entorno mágico donde la seguridad extrema garantizó que tanto Taylor como Travis pudieran disfrutar del día más feliz de sus vidas rodeados de leyendas de la música y seres queridos.

Paul McCartney cantó en la boda de Taylor Swift Paul McCartney

Paul McCartney y Taylor Swift: una relación amistosa que trasciende generaciones

La estrecha relación y el respeto mutuo entre Paul McCartney y Taylor Swift no surgieron de la noche a la mañana, sino que forman parte de una larga cronología de interacciones amistosas en la industria.

La propia ganadora del Grammy ha declarado públicamente en múltiples ocasiones el inmenso impacto que la obra de los de Liverpool ha ejercido en su carrera como compositora.

En octubre de 2025, Taylor Swift batió un récord histórico que le pertenecía a The Beatles desde el lejano año de 1964. La artista estadounidense logró posicionar de manera simultánea siete de sus temas dentro del prestigioso conteo global United World Top 10, rompiendo la marca de seis canciones impuesta por la banda británica durante el apogeo de la denominada 'Beatlemanía'.

También, se sabe que Taylor es gran amiga de la diseñadora Stella McCartney, hija del músico, y ha tenido la oportunidad de convivir con el ex-Beatle.

El pasado 2 de junio de 2026, la cantante también utilizó su cuenta de Instagram para elogiar efusivamente el último lanzamiento de McCartney, The Boys of Dungeon Lane.

Paul McCartney cantó en la boda de Taylor Swift Facebook Taylor Swift Fans México

De igual forma, Paul McCartney ha hablado sobre el nivel de fama de Taylor Swift, comparándola con lo vivido por The Beatles. Asimismo, destacó la gran inteligencia creativa de Swift, describiéndola como una escritora brillante capaz de fabricar composiciones sumamente magnéticas que conectan al instante con el público.

Cuando se le preguntó si consideraba que la estrella requería algún tipo de consejo para manejar la inmensa exposición que enfrenta día a día con sus giras mundiales, el ex-Beatle contestó con humor y humildad que ella se desenvuelve a la perfección de manera independiente.

McCartney también se ha convertido en una especie de padrino musical para las nuevas generaciones del pop. Gracias a las reuniones y fiestas organizadas en su entorno familiar por su esposa, Nancy Shevell, y su hija, el cantante ha declarado sentirse como un “abuelo protector" para la ola actual de talentos femeninos.

En una entrevista reciente, elogió la frescura del mercado actual y mencionó lo gratificante que le resulta ver a mujeres liderando estadios y listas de ventas mundiales. Destacó que, además de Swift, figuras como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter son personas sumamente talentosas, lo cual le genera una enorme tranquilidad respecto al futuro de la música internacional.