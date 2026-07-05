¿Quién atrapó el ramo de Taylor Swift y por qué terminó con los Chiefs?

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa dando de qué hablar. Aunque la ceremonia ya terminó, siguen saliendo a la luz nuevos detalles que han llamado la atención de los seguidores de la pareja. Uno de los momentos más comentados fue el tradicional lanzamiento del ramo de la novia, que terminó en manos de una persona muy cercana al entorno del jugador de la NFL.

Foto: Instagram iameashleysmith

¿Quién atrapó el ramo de Taylor Swift?

La afortunada invitada que logró quedarse con el ramo fue Ashley Smith, hermana mayor del jugador de los Kansas City Chiefs, Trey Smith, compañero de equipo de Travis Kelce y dos veces campeón del Super Bowl.

Con este inesperado desenlace, el ramo permaneció dentro del círculo cercano de los Chiefs, detalle que rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores de la pareja.

Foto: Instagram iameashleysmith

¿Qué dijo Ashley Smith tras atrapar el ramo?

Después de la celebración, Ashley compartió el momento en sus redes sociales, donde mostró el ramo y reaccionó con humor a la tradición que asegura que quien lo atrapa será la próxima persona en llegar al altar.

La hermana de Trey Smith comentó en tono de broma que esperaba que el gesto fuera una señal de buena suerte en el amor. Además, aprovechó la publicación para felicitar a los recién casados y describir la boda como una experiencia inolvidable.

¿Qué otros detalles han salido a la luz sobre la boda?

Con el paso de las horas, continúan conociéndose momentos especiales de la celebración entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Uno de los más emotivos fue el intercambio de votos escritos a mano. De acuerdo con diversos reportes, la cantante incluso interpretó una parte de sus votos durante la ceremonia, un gesto que habría conmovido hasta las lágrimas al jugador de la NFL.

Otro de los detalles que sorprendió fue la participación del actor Adam Sandler, quien ofició la ceremonia con un discurso que combinó momentos emotivos y toques de humor.

Más allá de la tradicional creencia de que quien atrapa el ramo será la próxima persona en casarse, el hecho de que terminara en manos de la hermana de uno de los compañeros más cercanos de Travis Kelce añadió un elemento inesperado a la celebración.

Entre los votos, las sorpresas durante la recepción y el destino del ramo, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando conversación y regalando nuevos momentos que mantienen atentos a sus seguidores incluso después de que concluyera la fiesta.