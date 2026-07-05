Se filtran fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; invitados dan detalles

Se filtran las primeras fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; además, algunos invitados dan detalles sobre la exclusiva ceremonia que paralizó no solo a Nueva York, sino también a los swifties del mundo.

Tras meses de rumores, teorías conspirativas y un hermetismo digno de una misión de estado, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente se dieron el "sí, acepto" en una boda de ensueño que redefinió los límites de la espectacularidad y el romance.

El idilio que comenzó con un tierno intento de entregar un brazalete de amistad en un concierto ha culminado en un evento histórico que mantuvo en vilo a millones de fanáticos alrededor de todo el planeta.

El escenario elegido para esta unión no pudo ser más icónico: el Madison Square Garden en pleno corazón de Manhattan, Nueva York. Aunque en un principio muchos consideraban que un estadio techado y sin ventanas carecía del romanticismo tradicional para una boda, la pareja demostró que con visión, recursos y un toque de magia absoluta, cualquier espacio se puede transformar en un edén privado.

Mientras las pantallas gigantes del exterior anunciaban de manera oficial el feliz acontecimiento, dentro del recinto se gestaba una velada que disfrutaron aproximadamente mil personas, entre ellos, Selena Gomez, Steven Spielberg y Paul McCartney.

A pesar de los estrictos controles de seguridad que incluyeron la prohibición total de teléfonos móviles para los asistentes, las primeras filtraciones e imágenes del interior del recinto han comenzado a ver la luz.

Se filtran fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; X @taylorperu13

Se filtran fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La transformación física del Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha dejado boquiabiertos a los expertos en diseño de interiores y planeación de eventos.

Lo que habitualmente funciona como una cancha deportiva o un lugar para conciertos fue convertido por completo en un idílico bosque privado.

Los organizadores cubrieron el suelo del recinto con césped natural, árboles de gran tamaño y una cantidad impresionante de arreglos florales que daban la sensación de estar en un cuento de hadas medieval en lugar de en el centro de Nueva York.

El presentador de noticias George Stephanopoulos describió el lugar:

Era literalmente un jardín dentro del jardín.

La iluminación jugó un papel crucial para edificar este ambiente de ensueño. Grandes cortinas de tonalidades rosa pálido y púrpura bloquearon cualquier destello de luz exterior, permitiendo que un diseño de luces tenues y destellos celestes recreara un cielo estrellado personalizado para la pareja.

Se filtran fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce X @taylorperu13

Fotografías de la pareja fueron parte de la decoración

Uno de los detalles más comentados por los presentes y que pudieron observarse en la filtración fue la decoración de los pasillos y las paredes principales que conducían al altar.

Taylor y Travis decidieron tapizar los muros con una galería fotográfica que recorría cronológicamente los momentos más significativos de su noviazgo.

Los invitados pudieron deleitarse con retratos inéditos de sus viajes privados, postales familiares de las navidades compartidas y capturas espontáneas detrás de escena en los estadios de la NFL y los camerinos de la gira mundial de la cantante.

Además, las mesas de los invitados y los espacios de descanso contaban con sutiles referencias a las pasiones de ambos. Desde portavasos grabados con motivos musicales y deportivos hasta menús diseñados con tipografías góticas que evocaban las distintas eras musicales de la novia.

Se filtran fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce X @taylorperu13

Famosos y deportistas se unen en la boda del año

La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce parecía la alfombra roja de una entrega de premios. El Madison Square Garden congregó a las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento y el deporte estadounidense.

El director técnico de los Chiefs, Andy Reid, encabezó la comitiva deportiva junto a destacados compañeros de equipo de Travis, como el corredor Kareem Hunt y Patrick Mahomes.

Del lado de Taylor Swift, el talento se hizo presente con asistentes como Selena Gomez, Hayley Williams, Sombr, Ed Sheeran, Gigi Hadid y Karlie Kloss. La icónica Stevie Nicks, considerada por la propia Taylor como una de sus más grandes mentoras y fuentes de inspiración en la música, fue la encargada de ofrecer una presentación musical exclusiva durante la recepción.