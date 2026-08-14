Hija de Sergio Andrade dice que la comparan con Selena Quintanilla; así cantó ‘No me queda más’

Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, reapareció en redes sociales con un mensaje en el que señaló que comúnmente es comparada con Selena Quintanilla, por lo que se atrevió a cantar la canción ‘No me queda más’ y la publicó en video.

La actriz compartió la grabación en su cuenta oficial de Instagram, llamando inmediatamente la atención de sus seguidores.

El video se da luego de la polémica que encendió Antonia luego de hablar públicamente sobre su padre y marcar distancia de él.

A finales del pasado mes de junio, Antonia aseguró que no considera su padre a Sergio Andrade y lo acusó de haber causado daños a su familia, por lo que le exigió que se entregue a las autoridades para enfrentar las consecuencias legales de las acusaciones que existen en su contra. Además, compartió fotografías recientes de Andrade y pidió ayuda para localizarlo, mientras que posteriormente volvió a señalarlo por un supuesto caso de maltrato animal.

Hija de Sergio Andrade dice que la comparan con Selena Quintanilla

Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade. ars_anttonii

Luego de toda esa polémica con su progenitor, Antonia compartió un video en donde cantó la canción ‘No me queda más’.

Adondequiera que voy siempre hay alguien que me dice que le recuerdo a Selena y más cuando traigo el pelo liso con flequillo. Ayer la más reciente. Y como últimamente he estado con esta canción en mi cabeza y que llega sin permiso, pues... Pero ya dejen de pedirme canciones en los rodajes! Me gusta cantar, pero yo canto en mi ataúd de vampiro a las 3 am o en algún descampado si le dedico alguna a alguien, y poco más, pero por algo no soy cantante”.

Asimismo, la actriz ironizó sobre su relación con el canto:

Que os voy a empezar a cobrar porque igual la vida de artista está muy mal pagada y lo sabéis. Luego me acuerdo que soy actriz y que igual podrían pedírmelo en contrato y ni modo… nos tendremos que poner a ello”.

En el mismo mensaje, dedicó unas palabras a Selena Quintanilla, a quien dijo que se había atrevido a cantar una canción suya, ‘muy linda’.

En el video, Antonia Andrade lució el cabello largo, negro y liso, con flequillo, mientras llevaba puesto un top blanco de croché.

¿Antonia Andrade se parece a Selena Quintanilla?

Aunque Antonia confesó que la comparan constantemente con Selena Quintanilla, ella misma reconoció que a quien se parece es a su madre y a su abuela.

Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade. ars_anttonii

No obstante, en los comentarios, algunos usuarios le dejaron ver que sí tenía parecido con la ‘Reina del Tex-Mex’ y la halagaron por su belleza.

Entre las opiniones se lee:

Qué hermosa interpretación de nuestra Selena.

Tal vez por ser mexicana y artista, pelo largo oscuro, en Españ a te relacionan con la adorada Selena.

Talento nato.

Qué lindo se ve tu cabello.

Cantas bellísimo y eres hermosa.

Eres muy preciosa, puedes lograr todo lo que te propongas, aprovecha tu juventud, tu belleza y tu talento.

Cantas muy bonito y tienes una personalidad única.

Sí te pareces.

¿En proceso legal contra Sergio Andrade?

Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade. ars_anttonii

Actualmente, Antonia Andrade mantiene una denuncia contra su padre, Sergio Andrade, y en junio de 2026 confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya respondió y está dando seguimiento al caso.

La joven señaló que el proceso podría involucrar tanto a México como a España, donde reside, debido a que considera que los hechos denunciados podrían tener un componente internacional. Hasta el momento, la FGR no ha detallado públicamente cuáles serán las próximas diligencias ni ha confirmado que exista una nueva orden de aprehensión contra el exproductor.

Por su parte, Sergio Andrade permanece en libertad y no existe, hasta ahora, una confirmación oficial de que haya sido detenido o que enfrente una nueva orden de captura relacionada específicamente con la denuncia de Antonia. El productor ya cumplió una condena de prisión en México por los delitos por los que fue sentenciado en 2005 y, además, actualmente enfrenta demandas civiles en Estados Unidos.

En este contexto, el caso entre Antonia y su padre continúa abierto y todavía no existe una resolución judicial definitiva.