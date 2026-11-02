¿El fin definitivo? Vivienne Jolie da el paso legal que deja a Brad Pitt completamente fuera de su vida

La distancia entre Brad Pitt y sus hijos vuelve a quedar en evidencia. Esta vez, la protagonista es Vivienne Jolie, quien acaba de dar un paso definitivo en el ámbito legal al conseguir que un juez de Los Ángeles aprobara su solicitud para eliminar el apellido paterno de sus documentos oficiales.

¿Cuál es el nombre legal de Vivienne, la hija de Brad Pitt?

A partir de ahora, la joven de 18 años será conocida legalmente como Vivienne Marcheline Jolie, dejando atrás el nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Vivienne, de 18 años, ya no llevará legalmente el apellido de su padre y ahora será conocida como Vivienne Marcheline Jolie. Grosby

La resolución fue concedida durante una audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, específicamente en el Palacio de Justicia Stanley Mosk. De acuerdo con información publicada por Page Six, la jueza Virginia Keeny aprobó la petición y explicó que el decreto correspondiente estaría disponible aproximadamente una semana después de la resolución.

El abogado de Vivienne, Peter Kenneth Levine, participó de manera remota en la audiencia, en la que se leyeron los nombres de las personas cuyas solicitudes de cambio de identidad habían sido autorizadas.

La joven había iniciado este procedimiento el pasado 20 de julio, apenas ocho días después de cumplir 18 años junto a su hermano gemelo, Knox. En los documentos judiciales, Vivienne señaló que tenía motivos personales para dejar de utilizar el apellido de su padre.

¿Por qué Vivienne Jolie eliminó el apellido de Brad Pitt?

Aunque la resolución judicial representa un paso importante, lo cierto es que la joven ya había comenzado a utilizar públicamente el apellido de su madre desde hace tiempo.

La joven presentó una solicitud ante las autoridades de Los Ángeles por motivos personales y finalmente consiguió la aprobación de un juez. Grosby Group

Una de las ocasiones más conocidas ocurrió en mayo de 2024, cuando apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano de The Outsiders, la exitosa producción de Broadway en la que colaboró con Angelina Jolie.

La actriz participó como productora del musical, que obtuvo el premio a Mejor Musical durante los premios Tony de 2024. En aquella etapa, Angelina habló sobre el compromiso de su hija con el proyecto y destacó su interés por el teatro.

¿Qué hijos de Brad Pitt eliminaron el apellido paterno?

Con esta decisión, Vivienne se suma a otros integrantes de la familia que también han optado por eliminar legalmente el apellido Pitt. Su hermana Shiloh fue la primera en hacerlo, cuando presentó la solicitud el día de su cumpleaños número 18, en mayo de 2024. El cambio fue aprobado en agosto de ese mismo año.

La joven consiguió eliminar el apellido Pitt, siguiendo los pasos de Shiloh, Zahara y Maddox. Foto: Zuma Press/The Grosby Group

Posteriormente, en septiembre de 2026, Zahara consiguió modificar oficialmente su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie. Maddox también obtuvo la autorización para convertirse legalmente en Maddox Chivan Jolie.

Por su parte, Knox, hermano gemelo de Vivienne, omitió el apellido paterno en su diploma de bachillerato, aunque hasta ahora no existe confirmación de que haya solicitado un cambio legal. Pax, de 22 años, es el otro hijo que Angelina y Brad tienen en común.

¿Qué pasó entre Brad Pitt y sus hijos?

Aunque los jóvenes no han explicado públicamente las razones detrás de su decisión, todo ha ocurrido en medio del distanciamiento familiar que se hizo evidente después de la separación de sus padres.

Vivienne, Shiloh, Zahara y Maddox ya realizaron el cambio legal, mientras que Knox también ha omitido Pitt en algunos documentos. Foto: @grosbygroup.com

Angelina Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, después de dos años de matrimonio y una relación de aproximadamente 12 años con Brad Pitt. La ruptura estuvo acompañada de una prolongada batalla legal que mantuvo a los actores en los titulares durante años.

Aunque ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019, su divorcio quedó resuelto hasta diciembre de 2024, después de ocho años de procedimientos judiciales.

Sin embargo, ese no fue el último capítulo de sus diferencias, pues todavía mantienen una disputa legal relacionada con Château Miraval, la propiedad vitivinícola que compartieron en Francia.