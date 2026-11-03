Elecciones intermedias: el Día D

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Hoy, martes 3 de noviembre es el Día D para la democracia en nuestro vecino del norte. En esta ocasión, no se vota para elegir quién ocupará la Casa Blanca, sino que partido tomará en sus manos el otro gran centro de contrapesos y poder: el Capitolio.

Las elecciones intermedias se celebran exactamente a mitad de camino entre dos elecciones presidenciales. Los electores deciden quién los representará en la Cámara de Representantes y en el Senado, las dos cámaras del Congreso. El resultado refleja una suerte de referéndum sobre la gestión del presidente en funciones, determinando en gran medida el futuro de su administración y el tamaño de su legado.

Todos los escaños de la Cámara de Representantes de EU se someten a elección. Los votantes de todo el país escogen a los 435 diputados con derecho a voto. Cada diputado o diputada representa a una circunscripción electoral. Éstas se dividen en función de la densidad de población.

En las elecciones de mitad de legislatura de este año, los estadunidenses votarán para cubrir 35 escaños en la Cámara alta. A diferencia de lo que ocurre con la Cámara de Representantes, en las elecciones de mitad de legislatura no se vota en todos los estados para elegir a los representantes en el Senado.

Actualmente, Trump y los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, su ventaja es mínima. En la Cámara de Representantes hay actualmente 218 republicanos, 214 demócratas y un diputado independiente que suele votar con los republicanos. Hay dos escaños vacantes.

Las encuestas consideran muy probable que los demócratas obtengan la mayoría en esta cámara en las próximas elecciones. Se viene consolidando una narrativa que sostiene que sería sorpresivo que los demócratas no conquistaran al menos la Cámara de Representantes.

La campaña ha sido intensa, plagada de miles de spots en radio, TV y, por supuesto, en las redes sociales. En la Cámara de Representantes, los demócratas sólo tendrían que ganar cuatro escaños en total para hacerse con la mayoría, con 218 diputados.

En la batalla por recuperar el Senado, los demócratas afrontan un escenario más difícil. Necesitan arrebatar cuatro escaños a los republicanos y conservar los suyos para alcanzar la mayoría en la Cámara alta.

Los sondeos de opinión proyectan un escenario favorable para la oposición demócrata, lo que ha forzado a Trump a volcarse en la campaña, con mítines casi diarios. Muchos piensan que su baja popularidad terminará lastimando a su partido irremediablemente. Una encuesta del lunes de Reuters e Ipsos indica que la popularidad de Trump se sitúa en un 32%, un mínimo repunte respecto al mínimo histórico que registró la semana pasada del 31%.

BALANCE

Según un análisis del portal Decision Desk, basado en promedios de encuestas, los demócratas tienen 79% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, lo que supone un aumento de dos puntos respecto a la semana pasada, y 57% de recuperar el control del Senado, un punto más que hace una semana. Para los republicanos, esta elección ha sido una carrera cuesta arriba, incluso en los estados del Medio Oeste que votaron por Trump en 2024, donde se ha multiplicado el descontento con su gestión económica, los precios de la gasolina y la guerra de Irán.

Históricamente, es habitual que el partido del presidente pierda el control de la Cámara baja en las elecciones intermedias, algo que ya le ocurrió a Trump durante su primer gobierno y que fue aprovechado entonces por los demócratas para iniciar juicios políticos en su contra. La moneda está en el aire. Como siempre, los electores tendrán la última palabra.