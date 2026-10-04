Angelina Jolie muestra la destrucción de Gaza con imágenes satelitales

Angelina Jolie compartió imágenes satelitales de Gaza para llamar la atención sobre la destrucción de sus comunidades y pedir asistencia para la población civil. La actriz recurrió a comparaciones de Google Earth que permiten observar cómo cambiaron zonas habitadas antes de la guerra.

La publicación incluye los alrededores de la escuela Al-Qadisiyah, en Rafah; sectores de Jan Yunis y la calle Omar Mukhtar, en la ciudad de Gaza. Las imágenes contrastan áreas antes ocupadas por edificios con extensiones de escombros, según reportó la agencia Anadolu.

“Ahora puedes abrir Google Earth y ver lo que se le hizo a Gaza”, escribió Jolie, de acuerdo con la publicación reproducida por Ynet y traducida al español.

Su mensaje advierte que las pérdidas abarcan viviendas y servicios indispensables para la supervivencia de las comunidades.

¿Qué dicen las cifras de la ONU sobre Gaza?

El dato sobre la magnitud de los daños tiene respaldo en una evaluación del Centro de Satélites de las Naciones Unidas, UNOSAT. Un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señala que, al 16 de junio de 2026, 201 mil 290 estructuras presentaban daños, equivalentes a aproximadamente 82% del total en la Franja de Gaza.

Angelina Jolie compartió imágenes de Google Earth Instagram

La evaluación clasificó 134 mil 422 estructuras como destruidas, alrededor de dos terceras partes de las afectadas. Las demás quedaron distribuidas entre daños graves, moderados y posibles; por tanto, el porcentaje de 82% reúne distintas categorías y no significa que todas esas construcciones hayan desaparecido.

La emergencia habitacional también aparece documentada por el grupo de coordinación humanitaria Shelter Cluster. Su evaluación estima que 1.98 millones de personas, 94% de la población de Gaza, necesitan asistencia para alojamiento y artículos básicos del hogar, una necesidad que comprende tanto el refugio como las condiciones para vivir en él.

El estudio se elaboró con mil 951 entrevistas a hogares realizadas del 14 al 28 de junio en zonas accesibles del territorio. Rafah y otras áreas inseguras o inaccesibles quedaron fuera del levantamiento, una limitación que el Consejo Noruego para Refugiados, encargado de liderar el grupo, señala en su reporte.

Angelina Jolie compartió imágenes satelitales de Gaza Instagram

Un llamado para afrontar el invierno y reconstruir

Jolie pidió que la población reciba refugio, ayuda humanitaria y suministros médicos, además de condiciones para reconstruir sus comunidades. También señaló que las imágenes permiten apreciar el daño material, pero no transmiten por completo la experiencia de las familias que viven entre los escombros.

El Consejo Noruego para Refugiados advirtió en agosto que las restricciones al ingreso de materiales y la falta de financiamiento mantenían la asistencia por debajo de las necesidades. Casi dos terceras partes de los hogares evaluados vivían en tiendas de campaña o refugios improvisados, muchos deteriorados ante la llegada de otra temporada de lluvias y frío.

La actriz mantiene una trayectoria de más de dos décadas de trabajo humanitario. Colaboró con ACNUR como embajadora de buena voluntad entre 2001 y 2012 y como enviada especial de 2012 a 2022, cuando dejó ese cargo para continuar su labor en otros ámbitos humanitarios y de derechos humanos.

bgpa