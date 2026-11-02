¿Por qué Rachel y Ross nunca anduvieron en la vida real? La verdad sobre Jennifer Aniston y David Schwimmer

Durante años, los seguidores de Friends soñaron con que la historia de amor entre Rachel Green y Ross Geller traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. La química entre los personajes, sus desencuentros y el famoso “estábamos en un tiempo de descanso” hicieron de su romance uno de los más recordados de la televisión.

Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que sus intérpretes, Jennifer Aniston y David Schwimmer, también habían sentido una atracción especial durante los primeros años de la serie.

¿Jennifer Aniston y David Schwimmer estuvieron enamorados durante Friends?

La confesión llegó en Friends: The Reunion, el especial de HBO Max estrenado en 2021, cuando el elenco se reunió para recordar anécdotas y momentos detrás de cámaras. Frente al conductor James Corden, Schwimmer sorprendió al revelar que durante la primera temporada estaba muy enamorado de su compañera.

Jennifer Aniston y David Schwimmer confesaron que estuvieron enamorados durante la primera temporada de Friends. IMDb

En la primera temporada, estaba muy enamorado de Jen”, reconoció el actor. Aniston no tardó en confirmar que el sentimiento había sido mutuo: “Fue recíproco”.

La revelación provocó la emoción de los fanáticos, quienes durante décadas habían imaginado que entre ambos existía algo más que una amistad. Pero si los dos sentían lo mismo, ¿por qué nunca tuvieron una relación?

La verdadera razón por la que Jennifer Aniston y David Schwimmer no fueron pareja

La respuesta fue compartida por el propio Schwimmer durante el reencuentro. Según explicó, aunque ambos estaban interesados el uno en el otro, las circunstancias nunca coincidieron para que pudieran iniciar un romance.

Aunque millones de seguidores soñaron con ver juntos a Jennifer Aniston y David Schwimmer, los actores explicaron por qué su romance nunca pasó de la ficción. IMDb

En algún momento, los dos estábamos muy enamorados el uno del otro, pero era como si dos barcos pasaran”, recordó. El actor explicó que siempre había uno de los dos involucrado en otra relación sentimental, por lo que decidieron no cruzar ese límite.

Aniston también habló sobre aquella conexión y explicó que ambos encontraron una manera de canalizar lo que sentían a través de sus personajes. Así, la atracción que existía fuera de cámaras terminó contribuyendo a la intensidad con la que interpretaron la historia de Rachel y Ross.

La actriz incluso recordó que, antes de grabar el primer beso de la pareja en la serie, hizo un comentario a su compañero:

Va a ser un fastidio si la primera vez que tú y yo nos besamos es en la televisión nacional”. Y así ocurrió: su primer beso fue frente a las cámaras, durante una de las escenas más emblemáticas de Friends, en Central Perk.

Antes de grabar el primer beso de Rachel y Ross en Central Perk, Jennifer Aniston bromeó con David Schwimmer sobre que su primer beso juntos tendría que ocurrir frente a millones de espectadores. IMDb

Los momentos que revelaron la química entre Jennifer Aniston y David Schwimmer

Aunque nunca formalizaron un noviazgo, los actores recordaron que durante la primera temporada existieron momentos de cercanía que reflejaban la complicidad entre ellos.

Schwimmer contó que en ocasiones se acurrucaban en el sofá durante los ensayos e incluso se quedaban dormidos juntos. “¿Cómo es que todos no sabían que estábamos enamorados el uno del otro?”, comentó entre risas durante la reunión.

La química entre Rachel y Ross tenía una explicación detrás de cámaras: Jennifer Aniston y David Schwimmer canalizaron la atracción que sentían en sus personajes. IMDb

Sus compañeros tampoco eran ajenos a aquella conexión. Matthew Perry reconoció que el elenco sabía lo que ocurría, mientras que Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller, recordó la emoción que le provocó volver a ver el primer beso de Ross y Rachel. Para ella, aquella escena conservaba una carga sentimental especial.

Años después, Aniston profundizó en el tema durante una entrevista con Howard Stern, en la que explicó que nunca actuaron de acuerdo con sus sentimientos personales. La actriz consideró que precisamente haber llevado esa conexión a sus personajes ayudó a que la historia de amor resultara tan convincente para el público.

¿Qué pasó con los rumores de romance entre Jennifer Aniston y David Schwimmer?

Después de la reunión de Friends, las declaraciones de ambos reavivaron las esperanzas de quienes deseaban verlos juntos. Incluso surgieron rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre los actores, pero esas versiones fueron desmentidas.

Tras el reencuentro de Friends, surgieron rumores sobre un posible romance entre los protagonistas, pero Jennifer Aniston descartó esa posibilidad y describió a Schwimmer como un hermano. IMDb

Aniston calificó de extraña la especulación y explicó que entendía por qué el público quería creer en esa posibilidad. También llegó a describir a Schwimmer como un hermano, dejando claro que el cariño y la complicidad que los unen no necesariamente tienen una dimensión romántica.

Aunque Rachel y Ross terminaron juntos en la ficción, Jennifer Aniston y David Schwimmer eligieron conservar una relación de amistad. Su historia demuestra que, en ocasiones, la química entre dos intérpretes puede ser auténtica sin que eso signifique que deban convertirse en pareja.

Y quizá esa conexión, trasladada a la pantalla, fue parte de lo que hizo inolvidable a una de las historias de amor más populares de la televisión.