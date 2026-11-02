Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán se presentarán gratis en la Feria de la Mezclilla 2026

La música, la gastronomía y la moda se reunirán en el Estado de México con la llegada de la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, que celebrará su edición número 28 con una cartelera de 10 conciertos gratuitos y actividades para toda la familia.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Mezclilla 2026?

La edición 28 de la Feria Internacional de la Mezclilla, se llevará a cabo durante 10 días, del viernes 13 al domingo 22 de noviembre, en Nextlalpan, Estado de México.

El recinto elegido será el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, una nueva ubicación que sustituirá al espacio utilizado en años anteriores debido a los trabajos de rehabilitación que actualmente se realizan sobre la avenida Juárez.

IG:laguzmanmx

De acuerdo con la presidenta municipal, Lorena Alameda Juárez, el cambio permitirá contar con instalaciones adecuadas para recibir a un mayor número de personas. Entre las mejoras contempladas se encuentran alumbrado, accesos más amplios y condiciones de seguridad para facilitar la movilidad de los asistentes.

Un punto importante es que la entrada a la feria será completamente gratuita durante todos los días de actividades.

¿Qué artistas estarán en la Feria de la Mezclilla 2026?

Uno de los principales atractivos será la programación musical del Teatro del Pueblo, que contará con 10 presentaciones estelares, una por cada día de la celebración.

La cartelera incluye propuestas de distintos géneros, desde música regional mexicana y pop hasta rap, cumbia y baladas.

Entre los nombres más destacados se encuentran Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, así como Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros.

Foto: Daniel Betanzos

¿Cuál es la cartelera completa de conciertos?

Si estás pensando en asistir a alguno de los espectáculos, estas son las fechas anunciadas por el Ayuntamiento de Nextlalpan:

13 de noviembre: El Mimoso.

El Mimoso. 14 de noviembre: Gabito Ballesteros.

15 de noviembre: Gloria Trevi.

16 de noviembre: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

17 de noviembre: Guardianes del Amor.

18 de noviembre: Diego Morán.

19 de noviembre: Los Yaguarú.

20 de noviembre: Santa Fe Klan.

21 de noviembre: Alejandra Guzmán.

22 de noviembre: Horóscopos de Durango.

Foto: Facebook Ayuntamiento de Nextlalpan

Todas las presentaciones se realizarán en el Teatro del Pueblo y tendrán acceso gratuito. Hasta el momento, no se han dado a conocer los horarios específicos en los que comenzarán los conciertos.

¿Qué actividades habrá además de los conciertos?

La Feria de la Mezclilla también funcionará como un espacio para impulsar el trabajo de los fabricantes de ropa de Nextlalpan, quienes tendrán la oportunidad de ofrecer directamente sus productos a los visitantes.

La oferta incluirá pantalones, camisas, vestidos, chamarras, faldas, shorts y blusas, entre otras prendas confeccionadas con mezclilla por talleres de la región.

La experiencia se complementará con puestos de antojitos mexicanos, comida típica, propuestas gastronómicas y juegos mecánicos.

Foto: IG

¿Cuánto cuestan los juegos mecánicos en la Feria de la Mezclilla?

Aunque el acceso general al recinto no tendrá costo, las personas que quieran disfrutar de las atracciones mecánicas deberán adquirir una pulsera especial.

Su precio será de 90 pesos y permitirá utilizar los juegos durante una jornada completa, de acuerdo con la información difundida sobre el evento.

De esta manera, los visitantes podrán recorrer los puestos, disfrutar de la comida y asistir a los conciertos sin pagar entrada, mientras que el gasto adicional aplicará únicamente para quienes quieran subir a las atracciones.

La Feria Internacional de la Mezclilla 2026 busca reunir nuevamente a productores, comerciantes y visitantes en Nextlalpan, con una combinación de entretenimiento y promoción de la industria textil que caracteriza al municipio.