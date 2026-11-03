La herencia perdida

Sabiduría, bonhomía, generosidad, humor, legado de Fernando Serrano Migallón, ser excepcional.

Admitámoslo: somos una transición fallida. Cierta linealidad utópica del proyecto democrático, colapsó. Apertura real a las minorías, negociación con los perseguidos, amnistía y diálogo. Primera fase. La apertura se dio a finales de los años setenta. El desfile de los opositores en la Secretaría de Gobernación no ha tenido parangón, izquierdas radicales y derechas radicales, reunidas dialogando serán un referente obligado. Había una semilla de auténtico pensamiento liberal. Ya se había manifestado en los acuerdos del PRI y el PAN creando los diputados de partido. Se logró la LOPPE y la presencia de minorías.

El rompimiento de Cárdenas y Muñoz Ledo con el PRI fue la segunda gran sacudida al autoritarismo. Revisé con Cuauhtémoc, él y yo solos, las cifras preliminares de un libro que recopiló la gran mentira del 88. No había duda. Estábamos en Estados Unidos, en una cafetería, de Nueva York o Chicago. Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser me habían pedido que acompañara al ingeniero a sus visitas al extranjero. Y allá me fui a dejar testimonio periodístico del recorrido de CCS. Al regresar, los de adentro me reclamaron. La política ya se internacionalizó, les contesté, se desempeña muy bien en inglés y francés, gran aplomo. Conviví con él algunos días. Escuchaba –algo excepcional en los políticos– sobre todo de cuestiones económicas que no le eran cercanas. Después del fraude, Cárdenas optó por la vía pacífica en contra de algunos de sus asesores cercanos. No tomar la calle y seguir negociando. Eso México se lo deberá siempre.

Tercera fase, ya con una izquierda institucionalizada, un discurso de gobierno mucho más estructurado, similar al “eurocomunismo”. Cárdenas tenía todo, y lo demostró en sus campañas, para ser el constructor de una izquierda moderna que rebasaría al PRI por la izquierda y a la oligarquía panista por su empuje democrático liberal. En los años noventa lo vivimos, aparecieron las instituciones que operarían nuestra democracia. Se fueron puliendo con las demandas de PRI y PAN arrastrados por el PRD. Gran avance. Elecciones en manos de ciudadanos, con instituciones plurales y un órgano ancla, el IFE, después INE. ¿Por qué pensar en una regresión? Cierta linealidad seguía siendo válida. Cuauhtémoc seguía vigente y era referente obligado, primer jefe de Gobierno.

Pero algo ocurrió en el camino. La amalgama inicial de la izquierda en el PRD, con personajes valiosísimos, no logró que la semilla liberal fructificara. La izquierda “dura” ocupó espacios. Los primeros años, ante la avalancha social del cardenismo, esa infección antidemocrática pasó medianamente desapercibida. Pero llegó 2018 y ante un líder acomodaticio, dogmático, aunque menos que los actuales, pero con una raíz anclada en el mesianismo dictatorial, “los duros” ampliaron sus dominios. Conquistaron posiciones y la opinión pública se tragó sus contradicciones y francas mentiras. México se cerró al mundo, fue rompiendo las alianzas con democracias con semilla liberal. Pocos la defendieron. La concentración del poder, el liderazgo personalizado que había regido al país un siglo antes, reaparecieron. La rapidez de apoderamiento de “los duros” fue excepcional: de los libros de texto, a la ciencia, a la necesidad de acabar con todos los contrapesos, Poder Judicial incluido. Los narcos asomándose con descaro. ¿Y Cuauhtémoc?

Actualidad, en menos de 40 años pasamos de un régimen autoritario a un sistema electoral reconocido internacionalmente por su profesionalismo, a otro que se encamina, con Taddei como mascarón de proa, al fraude institucional anunciado.

Para el oficialismo todo viene de antes, los culpables son Córdova, Ugalde, Valdés, Murayama y demás.

Se les acabó el pasado, el presente es todo suyo: corrupción, autoritarismo y cinismo (C.A.C.).

Si queremos democracia, rescatar la herencia liberal perdida es obligado.