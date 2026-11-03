¿Hijo de Aylín Mujica se manifestó en programa en vivo? Actriz asegura que recibió una señal de Mauro

Aylín Mujica ha pasado por momentos muy difíciles desde la muerte de su hijo Mauro Menéndez, quien falleció en julio de este año. La actriz ha compartido en diferentes ocasiones cómo ha enfrentado su ausencia y lo complicado que ha sido continuar con su vida después de perderlo.

A pesar del dolor, la cubana ha retomado poco a poco sus actividades profesionales y sus apariciones en televisión. Sin embargo, no ha dejado de recordar a Mauro, especialmente en fechas importantes que le hacen sentir aún más su ausencia.

Instagram: Aylín Mujica

Una de esas fechas fue este 2 de noviembre, cuando en México se celebró el Día de Muertos, una tradición en la que las familias recuerdan a sus seres queridos que fallecieron.

Precisamente durante esta celebración, la actriz vivió una situación inesperada mientras participaba en un programa de televisión. Lo ocurrido llamó la atención de las conductoras y de los espectadores, quienes comenzaron a preguntarse si se trató de una simple coincidencia o de algo que no tenía explicación.

¿Qué pasó con Aylín Mujica durante un programa en vivo?

La actriz fue invitada al programa La mesa caliente, donde las presentadoras aprovecharon la celebración del Día de Muertos para dedicarle unas palabras de cariño y acompañarla en el recuerdo de su hijo.

Durante la emisión, sus compañeras le entregaron unas flores como muestra de apoyo. El gesto provocó un momento emotivo, pues la conversación se centró en Mauro Menéndez y en lo importante que sigue siendo para su madre.

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No obstante, mientras las conductoras y la actriz hablaban del joven, ocurrió algo que sorprendió a quienes estaban en el estudio.

Las luces del foro se apagaron durante unos instantes, justo cuando estaban recordando a Mauro. Esta situación fue interpretada por algunos espectadores como una posible señal del hijo de Aylín Mujica.

El momento quedó grabado y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde varias personas compartieron sus opiniones sobre lo sucedido.

Aylín Mujica cree que su hijo Mauro Menéndez se manifestó en televisión

Después de lo sucedido, Aylín Mujica decidió compartir el video en su cuenta de Instagram y explicar por qué aquel momento había sido tan especial para ella.

La actriz reveló que desde la muerte de Mauro había deseado recibir alguna señal que le permitiera sentir que su hijo seguía acompañándola de alguna manera.

"Llevo tres meses pidiéndole a mi Mau querido que, de alguna manera, me dé una señal, que se manifieste, que me haga sentir que sigue aquí conmigo. Y hoy, 2 de noviembre, Día de los fieles difuntos, pasó algo verdaderamente insólito. Mientras estaba en el show de @lamesacaliente agradeciendo a mis compañeras unas flores que me entregaron con tanto amor, justo cuando estábamos hablando de Mauro… ¡SE FUE LA LUZ! No sé si fue casualidad, y sinceramente, no quiero pensar que lo fue".

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Además, en otro video explicó que no solamente se apagaron las luces, sino que también escucharon un ruido extraño dentro del estudio.

"Las casualidades no existen y siento que fue algo que sucedió. Se fue la luz y hubo un sonido bastante raro en el estudio. Se ha ido la luz en el momento en el que estamos todas abrazándonos y recordando a mi hijo Mauro".

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

La muerte de Mauro Menéndez ocurrió después de una emergencia médica que comenzó el 16 de julio, cuando el joven se encontraba en una playa de Barbados.

De acuerdo con lo que contó su madre, Mauro estaba jugando futbol con otras personas cuando comenzó a convulsionar. En ese momento todavía enfrentaba problemas de salud relacionados con una neumonía de la que no se había recuperado por completo.

Tras lo sucedido, fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se complicó. Durante la atención médica sufrió varios paros cardíacos y los médicos tuvieron que realizar maniobras para reanimarlo.

Por otra parte, Osamu Menéndez, padre del joven, expresó que sospechaba que el uso de vapeadores pudo haber influido en los problemas de salud de su hijo, aunque esa relación no quedó confirmada en la información difundida.