¿Cuál es la peor película de Brad Pitt? ¡Ni a su mamá le gusta!

Dentro del catálogo de cintas de Brad Pitt, destacan éxitos como Se7en, El club de la pelea, Había una vez en Hollywood y otras más, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es su peor película? ¡Esa que ni a su mamá le gusta!

Con más de tres décadas en la cima de la industria cinematográfica, el actor estadounidense ha construido un historial cinematográfico impresionante que le ha valido una estatuilla de los premios Oscar como mejor actor de reparto. Sin embargo, detrás del brillo dorado de Hollywood, las estrellas guardan en su equipaje actoral tropiezos vergonzosos y elecciones de guion de las que preferirían no acordarse.

Ahora que está a punto de estrenar El corazón de la bestia, es un buen momento para analizar la carrera del actor y descubrir que, en el camino hacia la consolidación, Brad Pitt también se equivocó con proyectos donde tanto la crítica como el público (y hasta su familia) lo destrozaron.

Cool World Tubi

¿Cuál es la peor película de Brad Pitt?

Antes de consolidarse como una superestrella global gracias a Entrevista con el vampiro y Leyendas de Pasión, un joven Brad Pitt protagonizó Cool World (conocida en español como Cool World: el mundo de Hollie) en 1992, dirigida por Ralph Bakshi.

La cinta intentó replicar la fórmula de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, mezclando actores de carne y hueso con personajes de animación tradicional en un tono detectivesco.

Pitt interpretó a Frank Harris, un detective atrapado en una dimensión animada habitada por criaturas estrafalarias y tentaciones dibujadas a mano.

Cool World estuvo condenada desde el inicio, debido a conflictos creativos entre el director y los ejecutivos del estudio. El guion original planteaba una comedia de horror psicológico para adultos, pero fue reescrito drásticamente a espaldas del realizador para adaptarlo a un público más amplio.

El resultado fue una narrativa que la crítica destruyó en su estreno y la taquilla fue un desastre económico, dejando a Pitt en medio de un proyecto fallido justo al inicio de su despegue profesional.

¿Cuál es la peor película de Brad Pitt? Tubi

Otra de las películas que se consideran de las peores en la filmografía de Brad Pitt es Johnny Suede, de 1991 y dirigida por Tom DiCillo.

El actor dio vida a un joven aspirante a músico obsesionado con la cultura de los años 50, cuyo atributo visual más llamativo era un copete de dimensiones desproporcionadas. La película buscaba ser una sátira sobre la superficialidad, la masculinidad y las ambiciones artísticas en el Nueva York de la época.

La película no logró conectar con el público general. Muchos espectadores consideraron que la historia era lenta, insustancial y que el personaje resultaba exasperante; incluso la familia de Pitt, especialmente su mamá, llegó a comentar que no era de los mejores trabajos del actor, según ha contado Brad en entrevistas posteriores.

Aunque hoy en día es considerada una rareza de culto por los coleccionistas del cine noventero, figura de forma consistente en las listas de las producciones más débiles en las que ha participado el actor.

Johnny Suede Tubi

¿Cuál es la película favorita de Brad Pitt?

En entrevistas sobre su filmografía, el actor ha llegado a expresar un cariño sincero por proyectos que la taquilla rechazó. Mientras los analistas ven un desastre de números rojos, el intérprete suele valorar la experiencia del rodaje, los aprendizajes técnicos o los vínculos entablados con sus compañeros de reparto.

Esta perspectiva demuestra que la valoración artística de un actor no siempre coincide con los balances contables de los grandes estudios.