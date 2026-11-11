Murió la primera actriz Regina Torné a los 82 años: Luto en el cine y la televisión mexicana

El mundo del espectáculo nacional viste de luto. La primera actriz Regina Torné falleció a los 82 años de edad en su domicilio de la Ciudad de México. A través de las redes sociales se confirmó la lamentable noticia y se rememoró la extensa trayectoria de la intérprete en cine, teatro y televisión.

Las causas exactas del deceso permanecen bajo estricta reserva por parte de su círculo familiar. Trascendió únicamente que la estrella mexicana exhaló su último aliento en la intimidad de su residencia capitalina, rodeada por el profundo respeto de la comunidad artística del país.

Regina Torné triunfó en el cine, el teatro y la televisión. Foto: Cuartoscuro

El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz ratificó la incalculable pérdida mediante un sentido comunicado difundido en plataformas digitales. La institución teatral expresó sus sinceras condolencias y se unió al luto oficial que embarga al gremio actoral mexicano en estas horas de oscuridad.

"Todo el Centro de Teatro y Cultura, nuestro director Rodolfo Iglesias y la delegada regional de la ANDA Norma López estamos de luto. Descanse en paz", detalló el mensaje oficial emitido para despedir a la legendaria figura de las pantallas.

El triunfo absoluto en el cine nacional

Regina Torné inició su prolífico camino en la industria durante la década de los sesenta. Su talento multifacético le permitió debutar originalmente como cantante de jazz, cautivando al público de la época en diversos foros antes de conquistar los sets de filmación.

Pronto saltó a la actuación formal con ambiciosos proyectos cinematográficos como "Espectro en el Tejado", "Sólo de noche vienes" y "El rata". En estas producciones compartió créditos con leyendas de la talla de Eulalia González 'El Piporro', Alma Delia Fuentes, Carlos Riquelme y Sergio Ramos 'El Comanche'.

Regina Torné fue una legendaria actriz mexicana. Foto: Cuartoscuro

El reconocimiento masivo internacional llegó de la mano del aclamado director Alfonso Arau. La actriz encarnó a la autoritaria y despiadada Mamá Elena en la magistral adaptación cinematográfica de la novela "Como agua para chocolate", un papel que definió su carrera para siempre.

Su impecable interpretación de esta matriarca represiva le otorgó el codiciado Premio Ariel a la mejor actriz. Este prestigioso galardón consolidó su estatus inamovible como primera figura y grabó su rostro de manera permanente en la memoria colectiva del séptimo arte mexicano contemporáneo.

Villana icónica de la televisión mexicana

En la pantalla chica, la intérprete construyó una sólida carrera paralela repleta de personajes memorables. Los televidentes la recuerdan con especial cariño por su participación en la histórica comedia "El Chavo del 8", donde dio vida a La tía Gloria durante el año 1978.

Esa espectacular incursión en el universo creativo de Roberto Gómez Bolaños demostró su innegable capacidad para la comedia de situación. Su enigmático personaje alteró la dinámica de la famosa vecindad y provocó los suspiros de Don Ramón, regalando escenas clásicas a la televisión humorística.

Regina Torné llegó a participar en El Chavo del 8. Foto: Cuartoscuro

Con el paso de los años, la estrella encontró su mayor fortaleza histriónica en los oscuros papeles antagónicos. Se transformó en una de las villanas más temidas y respetadas del formato, dominando los exitosos melodramas de las cadenas Televisa y TV Azteca.

Su fuerza interpretativa deslumbró en populares telenovelas como "La Loba" y "Cielo rojo". En esta última producción estelarizó enfrentamientos memorables junto a un elenco de primer nivel encabezado por la fallecida Edith González, Mauricio Islas y Andrea Noli.

Actores como Alejandra Lazcano y Alberto Casanova atestiguaron su enorme maestría escénica durante las intensas grabaciones de estos melodramas. Las televisoras mexicanas pierden hoy a una figura irremplazable, dueña de una presencia frente a las cámaras totalmente arrolladora.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato ante la noticia de su partida terrenal. Algunos de sus seguidores publicaron fotografías y fragmentos de sus actuaciones más destacadas, rindiendo un cálido homenaje virtual a la mujer que dedicó su vida entera al noble arte del entretenimiento.