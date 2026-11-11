¿Quién es Regina del Pilar, hija de Regina Torné, y por qué está en prisión desde hace 20 años?

Regina del Pilar Campos, hija de la actriz mexicana Regina Torné, lleva alrededor de 20 años en prisión por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy, un crimen ocurrido en enero de 2006 en la Ciudad de México. La mujer fue sentenciada a 35 años de cárcel y permanece recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

¿Quién es Regina del Pilar, hija de Regina Torné?

Regina del Pilar Campos Incháustegui es la única hija de la actriz Regina Torné, reconocida por interpretar a Elena, la madre de Tita, en la película Como agua para chocolate, estrenada en 1992.

A diferencia de su madre, Regina del Pilar no desarrolló una trayectoria pública dentro del mundo del espectáculo. Su nombre comenzó a aparecer en los medios de comunicación en enero de 2006, cuando fue detenida por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Maribel Flores Monroy.

Desde entonces, su situación jurídica y su permanencia en prisión han sido motivo de cobertura periodística.

Regina Torné llegó a participar en El Chavo del 8. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué está en prisión la hija de Regina Torné?

Los hechos por los que Regina del Pilar fue sentenciada ocurrieron el 23 de enero de 2006, cuando Maribel Flores Monroy, de 26 años, fue privada de su libertad y posteriormente asesinada.

La investigación señaló a la hija de Regina Torné como una de las responsables del secuestro y homicidio de la mujer, quien estaba casada con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, entonces pareja sentimental de Regina del Pilar.

Las indagatorias apuntaron a que el crimen habría sido motivado por un conflicto relacionado con la relación sentimental de ambos, debido a que Maribel no quería concederle el divorcio a su esposo.

La víctima fue interceptada por varias personas, golpeada y privada de su libertad. Posteriormente, murió por asfixia y su cuerpo fue abandonado e incendiado en un paraje de la zona de Magdalena Contreras.

La investigación permitió identificar a los involucrados y llevarlos ante las autoridades judiciales.

Regina Torné

El 18 de septiembre de 2007, un juez dictó una sentencia de 35 años de prisión contra Regina del Pilar por su responsabilidad en el homicidio, además de establecer una reparación del daño por 163 mil 249 pesos con 10 centavos.

¿Dónde está presa la hija de Regina Torné y cuánto tiempo le falta?

Regina del Pilar cumple su condena en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

En junio de 2024, un juez negó el beneficio de preliberación que había solicitado, debido a que no se había cubierto la totalidad de la reparación del daño establecida en la sentencia.

La mujer se desistió de esa solicitud y regresó al centro penitenciario para continuar cumpliendo su condena.

En febrero de 2026, Regina del Pilar había cumplido aproximadamente 20 años en prisión, aunque todavía debía completar la sentencia de 35 años.

Por otra parte, la periodista Ana María Alvarado informó que Regina Torné habría dejado de visitar a su hija desde hace varios años.