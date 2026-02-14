Video viral: rapero Blueface desata polémica al atacar figura de Zendaya en Hollywood

Lo que comenzó como una visita aparentemente casual a uno de los museos más populares de Los Ángeles terminó convirtiéndose en tendencia viral. En varios videos compartidos en redes, Blueface aparece recorriendo las instalaciones del Madame Tussauds Hollywood, interactuando con distintas figuras de cera.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados muestra al rapero acercándose a la estatua de Zendaya, empujando ligeramente la silla donde está colocada y, segundos después, sujetándola por el cuello mientras lanza insultos. El gesto, que algunos intentaron justificar como una “broma”, fue calificado por miles de usuarios como violento.

El video circuló rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde el nombre del artista se volvió tendencia acompañado de críticas y llamados a que el museo tomara cartas en el asunto.

La respuesta de Madame Tussauds

Ante la ola de comentarios, un portavoz del museo declaró a TMZ que ya estaban al tanto del incidente. La institución recordó que sus atracciones están diseñadas como experiencias interactivas, pero subrayó que se espera que los visitantes traten las figuras con respeto.

“El comportamiento observado no se tolera”, señaló el representante, añadiendo que se abrió una investigación interna para determinar las medidas necesarias y garantizar que se mantengan los estándares del recinto.

El museo, conocido por exhibir réplicas hiperrealistas de celebridades, ha promovido históricamente la interacción con las figuras, pero bajo normas claras de convivencia. Este episodio reavivó el debate sobre los límites entre entretenimiento y falta de respeto en espacios públicos.

No fue la única figura involucrada

El recorrido de Blueface no se limitó a Zendaya. En otros fragmentos del video también se le ve acercándose a la estatua de Kylie Jenner, a quien aparentemente dedicó comentarios halagadores en tono jocoso. Incluso bromeó con su acompañante sobre no grabarlo con “su chica”.

El detalle que no pasó desapercibido es que tanto Zendaya como Kylie Jenner mantienen relaciones públicas estables: la actriz con Tom Holland y la empresaria con Timothée Chalamet. Aunque se trata de figuras de cera, muchos usuarios señalaron que el gesto resultó incómodo y fuera de lugar.

Un historial de polémicas

Para quienes siguen la carrera de Blueface, el episodio no resulta del todo sorpresivo. El intérprete ha estado envuelto en múltiples controversias a lo largo de los últimos años, desde enfrentamientos públicos en redes sociales hasta problemas legales y disputas mediáticas con otras figuras del entretenimiento.

Su vida personal también ha sido objeto de escrutinio constante, con transmisiones en vivo y declaraciones que han generado críticas por actitudes consideradas agresivas o provocadoras. Este nuevo incidente refuerza la percepción de que el rapero suele recurrir a acciones polémicas que lo mantienen en conversación digital, aunque no siempre por razones positivas.

Analistas de cultura pop señalan que este tipo de comportamientos, aunque puedan interpretarse como intentos de humor irreverente, reflejan una estrategia de exposición mediática que prioriza la viralidad sobre la reputación.

Más allá de la figura pública involucrada, el caso abrió un debate más amplio sobre el respeto hacia representaciones simbólicas de celebridades y el tipo de conductas que se normalizan en redes sociales.

AAAT*