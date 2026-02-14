‘Love Me, Love Me’: el triángulo amoroso juvenil que domina Prime Video

Amazon Prime Video estrenó el 13 de febrero de 2026 Love Me, Love Me, drama romántico basado en la novela homónima de Stefania S., fenómeno editorial que superó los 23 millones de lecturas en Wattpad antes de su publicación en Italia por Sperling & Kupfer.

La producción, dirigida por Roger Kumble (realizador de Cruel Intentions), traslada a Milán una historia de duelo, rivalidad y un triángulo amoroso en el entorno de una escuela internacional de élite.

El proyecto se integra a la estrategia de Amazon MGM Studios de adaptar títulos juveniles con fuerte impacto digital y comunidades lectoras consolidadas.

Estreno de Love Me, Love Me en Prime Video Foto: Instagram @leonefilmgroup

‘Love Me, Love Me’ basada en novela de Wattpad: origen literario del fenómeno

El largometraje adapta la primera entrega de la saga Love Me, Love Me, escrita por Stefania S. y difundida inicialmente en Wattpad. De acuerdo con datos editoriales de la plataforma y del sello Sperling & Kupfer, la historia acumuló más de 23 millones de lecturas antes de su publicación en formato impreso en Italia.

El tránsito del entorno digital al mercado editorial y posteriormente al cine responde a una tendencia creciente en la industria audiovisual: capitalizar comunidades lectoras con alto nivel de interacción en línea.

Love Me, Love Me basada en la novela fenómeno de Wattpad Foto: Instagram @leonefilmgroup

De qué trata “Love Me, Love Me”: triángulo amoroso en una escuela de élite en Milán

La trama inicia tras la muerte del hermano de June, quien decide mudarse a Milán para empezar de nuevo e inscribirse en una escuela internacional de alto nivel académico.

La sinopsis oficial de Prime Video señala:

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto”.

El conflicto se intensifica con la presencia de James, amigo cercano de Will. La misma descripción agrega que la estabilidad de June

Se ve sacudida por una explosiva rivalidad con su mejor amigo, James ,un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear”.

El eje narrativo se centra en la tensión entre estabilidad emocional y riesgo, enmarcada en el duelo y la adaptación a un nuevo entorno.

De qué trata Love Me, Love Me: triángulo amoroso en Milán Foto: Instagram @leonefilmgroup

Reparto de “Love Me, Love Me”: actores y personajes principales

Mia Jenkins encabeza el elenco como June. Pepe Barroso interpreta a James y Luca Melucci da vida a Will.

El reparto incluye además a:

Andrea Guo como Amelia

Andrea Guo como Amelia Michelangelo Vizzini como Blaze

Madior Fall como Jackson

Vanessa Donghi como Ari

Elizabeth Kinnear como April

Tommaso Caporali como Austin

Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett

Edoardo De Marte como Jasper

Ángel de Miguel como Jordan

Jim Bannister como August

Alessio Di Chirico como Luigi

Marco Patrassi como Pietro

Riccardo Rischia como Bouncer

La producción reúne intérpretes italianos e internacionales, en línea con la ambientación multicultural de la historia.

James el nuevo crush de todas 'Love me, love me' Foto: Instagram @leonefilmgroup

Dirección de Roger Kumble y producción de Amazon MGM Studios

La dirección corre a cargo de Roger Kumble, mientras que el guion fue desarrollado por Veronica Galli y Serena Tateo. La fotografía estuvo a cargo de Martina Cocco.

La película es una coproducción de Amazon MGM Studios y Lotus Production, compañía asociada a Leone Film Group, con el respaldo de WEBTOON Productions.

Ficha técnica:

Título original: Love Me, Love Me

Título original: Año: 2026

País: Italia

Duración: 99 minutos

Dirección: Roger Kumble

Guion: Veronica Galli y Serena Tateo

Fotografía: Martina Cocco

Producción: Amazon MGM Studios y Lotus Production

Distribución: Prime Video

James el chico perfecto que no es suficiente 'Love me, love me' Foto: Instagram @leonefilmgroup

Duración de “Love Me, Love Me” y detalles técnicos

El filme tiene una duración de 99 minutos, equivalentes a una hora con 39 minutos. La producción combina locaciones italianas con un enfoque dirigido al público juvenil internacional.

La adaptación se suma a la lista de proyectos audiovisuales basados en fenómenos literarios surgidos en plataformas digitales, consolidando una línea de contenidos que prioriza historias con comunidades previas de lectores.