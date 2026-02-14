‘Love Me, Love Me’: el triángulo amoroso juvenil que domina Prime Video
Prime Video estrena Love Me, Love Me, romance juvenil basado en la saga literaria que superó 23 millones de lecturas en línea.
Amazon Prime Video estrenó el 13 de febrero de 2026 Love Me, Love Me, drama romántico basado en la novela homónima de Stefania S., fenómeno editorial que superó los 23 millones de lecturas en Wattpad antes de su publicación en Italia por Sperling & Kupfer.
La producción, dirigida por Roger Kumble (realizador de Cruel Intentions), traslada a Milán una historia de duelo, rivalidad y un triángulo amoroso en el entorno de una escuela internacional de élite.
El proyecto se integra a la estrategia de Amazon MGM Studios de adaptar títulos juveniles con fuerte impacto digital y comunidades lectoras consolidadas.
‘Love Me, Love Me’ basada en novela de Wattpad: origen literario del fenómeno
El largometraje adapta la primera entrega de la saga Love Me, Love Me, escrita por Stefania S. y difundida inicialmente en Wattpad. De acuerdo con datos editoriales de la plataforma y del sello Sperling & Kupfer, la historia acumuló más de 23 millones de lecturas antes de su publicación en formato impreso en Italia.
El tránsito del entorno digital al mercado editorial y posteriormente al cine responde a una tendencia creciente en la industria audiovisual: capitalizar comunidades lectoras con alto nivel de interacción en línea.
De qué trata “Love Me, Love Me”: triángulo amoroso en una escuela de élite en Milán
La trama inicia tras la muerte del hermano de June, quien decide mudarse a Milán para empezar de nuevo e inscribirse en una escuela internacional de alto nivel académico.
La sinopsis oficial de Prime Video señala:
Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto”.
El conflicto se intensifica con la presencia de James, amigo cercano de Will. La misma descripción agrega que la estabilidad de June
Se ve sacudida por una explosiva rivalidad con su mejor amigo, James ,un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear”.
El eje narrativo se centra en la tensión entre estabilidad emocional y riesgo, enmarcada en el duelo y la adaptación a un nuevo entorno.
Reparto de “Love Me, Love Me”: actores y personajes principales
Mia Jenkins encabeza el elenco como June. Pepe Barroso interpreta a James y Luca Melucci da vida a Will.
El reparto incluye además a:
- Andrea Guo como Amelia
- Michelangelo Vizzini como Blaze
- Madior Fall como Jackson
- Vanessa Donghi como Ari
- Elizabeth Kinnear como April
- Tommaso Caporali como Austin
- Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett
- Edoardo De Marte como Jasper
- Ángel de Miguel como Jordan
- Jim Bannister como August
- Alessio Di Chirico como Luigi
- Marco Patrassi como Pietro
- Riccardo Rischia como Bouncer
La producción reúne intérpretes italianos e internacionales, en línea con la ambientación multicultural de la historia.
Dirección de Roger Kumble y producción de Amazon MGM Studios
La dirección corre a cargo de Roger Kumble, mientras que el guion fue desarrollado por Veronica Galli y Serena Tateo. La fotografía estuvo a cargo de Martina Cocco.
La película es una coproducción de Amazon MGM Studios y Lotus Production, compañía asociada a Leone Film Group, con el respaldo de WEBTOON Productions.
Ficha técnica:
- Título original: Love Me, Love Me
- Año: 2026
- País: Italia
- Duración: 99 minutos
- Dirección: Roger Kumble
- Guion: Veronica Galli y Serena Tateo
- Fotografía: Martina Cocco
- Producción: Amazon MGM Studios y Lotus Production
- Distribución: Prime Video
Duración de “Love Me, Love Me” y detalles técnicos
El filme tiene una duración de 99 minutos, equivalentes a una hora con 39 minutos. La producción combina locaciones italianas con un enfoque dirigido al público juvenil internacional.
La adaptación se suma a la lista de proyectos audiovisuales basados en fenómenos literarios surgidos en plataformas digitales, consolidando una línea de contenidos que prioriza historias con comunidades previas de lectores.