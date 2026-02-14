La Casa de los Famosos 2026: fecha de estreno y dónde ver EN VIVO el reality

El reality más polémico de la televisión regresa con transmisión en vivo por Telemundo y contenido digital exclusivo. Con un elenco que incluye a Lupita Jones, Laura Zapata y populares influencers, la sexta edición promete conflictos, alianzas explosivas y momentos virales desde el primer día.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?

La espera terminó para los fanáticos del reality. La sexta temporada de La Casa de los Famosos se estrena oficialmente el martes 17 de febrero de 2026.

La primera gala arrancará a las 6:00 p.m. (hora de la Ciudad de México), marcando el inicio de una nueva etapa de estrategias, convivencia intensa y eliminaciones que prometen dar de qué hablar.

La producción ha adelantado que desde la primera semana habrá dinámicas renovadas que pondrán a prueba la estabilidad emocional de los participantes. Es decir, no habrá periodo de adaptación.

En redes sociales, el anuncio del estreno provocó una avalancha de comentarios. Los seguidores ya cuentan los días para volver a ver la casa más vigilada de la televisión encenderse con discusiones, alianzas inesperadas y estrategias que podrían cambiar el rumbo del juego.

Conoce a los participantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026 Especial

¿Dónde ver EN VIVO La Casa de los Famosos 2026?

La transmisión principal será a través de Telemundo, canal que emitirá el programa en señal abierta para el público en Estados Unidos.

Además, el reality podrá seguirse vía streaming en Peacock, donde estarán disponibles los episodios completos y contenido adicional exclusivo.

Las redes sociales oficiales del programa también jugarán un papel clave, compartiendo clips, momentos destacados y reacciones en tiempo real, lo que convierte al show en una experiencia multiplataforma que mantiene a la audiencia conectada 24/7.

Habitantes confirmados hasta ahora

La producción ya reveló a las primeras celebridades que ingresarán a la casa, y el listado no ha pasado desapercibido:

Lupita Jones

Kunno

Jailyne Ojeda

Laura Zapata

Yina Calderón

Caeli

Kenny Rodríguez

En redes, los fans ya especulan sobre posibles alianzas y rivalidades. ¿Se unirán las figuras con más experiencia en televisión? ¿O los influencers dominarán el juego con su capacidad para mover masas digitales?

¿Por qué es uno de los realities más vistos?

El éxito de La Casa de los Famosos no es casualidad. Su fórmula combina convivencia constante, votación del público y exposición sin filtros de celebridades que, fuera del encierro, suelen controlar su narrativa pública.

El formato 24/7 permite que cualquier comentario, gesto o discusión se convierta en tendencia en cuestión de minutos. Cada temporada genera memes, debates y controversias que traspasan la pantalla y dominan la conversación digital.

