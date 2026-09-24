Video de Dai Liparoti besando a Belinda se viraliza: “puedo morir tranquila”

La actriz Dai Liparoti compartió un video en donde se ve besando a la cantante Belinda y, como era de esperarse, este terminó por viralizarse en redes sociales.

Dai Liparoti es una actriz, cantante y compositora argentina que ha desarrollado buena parte de su trayectoria artística en México, especialmente en el teatro musical, terreno que la llevó a conocer a Belinda, estrella del pop.

La relación entre ambas surgió en 2020, cuando Belinda protagonizó una nueva versión de Hoy No Me Puedo Levantar.

Video de Dai Liparoti besando a Belinda se viraliza

Dai Liparoti besando a Belinda. @dai

Aunque aquel encuentro profesional entre Dai Liparoti y Belinda ya tiene casi seis años, la relación entre ambas llamó la atención durante estos días de septiembre del 2026, debido al video que circula en redes sociales.

Fue la misma Liparoti quien hizo público el clip en sus redes sociales oficiales, mostrando cómo besó a la cantante y haciendo énfasis en que era la envidia de muchos.

Soy la envida de muchessssss LO SEEE lo seee hahahahaha Hoy no me puedo levantar me regaló muchos besos y momentos inolvidables”, escribió la actriz.

En tanto, en el clip escribió:

Sí, me besé a Belinda. Ya puedo morir tranquila”.

Fragmento del montaje “Hoy No Me Puedo Levantar” en 2020

El video muestra un fragmento que corresponde al montaje de “Hoy No Me Puedo Levantar” en 2020.

La escena de “Mujer contra mujer”, protagonizada por Belinda y Dai Liparoti, formó parte de la puesta en escena del musical durante su temporada en México. Ahí, Belinda interpretaba a María, mientras que Dai Liparoti daba vida a Patricia, dos personajes que protagonizaban uno de los momentos más comentados de la obra al interpretar la famosa canción de Mecano.

Dai Liparoti besando a Belinda. @dai

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el beso entre los personajes de María y Patricia durante la escena. La canción, conocida por abordar el amor entre dos mujeres, estaba integrada a la historia del musical y buscaba transmitir un mensaje de libertad, aceptación y respeto. De acuerdo con Liparoti, este momento también tenía relevancia dentro de la trama, pues ayudaba a mostrar que no había nada malo en amar a una persona del mismo sexo.

Las imágenes del beso comenzaron a circular desde los ensayos de la obra y rápidamente generaron comentarios en redes sociales. En ese momento, Dai Liparoti explicó que se trataba de una escena teatral y que el beso correspondía a la historia de sus personajes, por lo que no debía interpretarse como una muestra de una relación sentimental entre ella y Belinda.

Por su parte, Belinda también habló sobre aquel momento y se refirió al beso con naturalidad, describiéndolo como parte de la experiencia de participar en el musical. La escena se convirtió así en uno de los momentos que más llamaron la atención de aquella temporada de Hoy no me puedo levantar, tanto por la interpretación de la canción como por la química escénica entre ambas actrices.

¿Quién es Dai Liparoti?

Dai Liparoti besando a Belinda. @dai

Dai Liparoti es una actriz, cantante y compositora argentina que ha desarrollado buena parte de su carrera en México, donde se ha destacado principalmente dentro del teatro musical. Desde joven comenzó su formación artística y estudió distintas disciplinas relacionadas con las artes escénicas, entre ellas actuación, canto y danza.

Sus primeros trabajos los realizó en Argentina, donde participó en proyectos de televisión como B y B Son, además de formar parte de producciones como Casados con hijos y Amas de casa desesperadas. Posteriormente se trasladó a México para continuar con su carrera y encontró en los escenarios mexicanos una de sus principales plataformas profesionales.

A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes producciones de teatro musical. Entre ellas se encuentran Rent MX, donde interpretó a Mimi, y Los Miserables, musical en el que dio vida a Éponine. También protagonizó Ghost, la sombra del amor como Molly Jensen, un personaje que la actriz ha considerado especialmente importante dentro de su carrera.

Liparoti también ha incursionado en otros géneros teatrales. En Peter Pan que sale mal interpretó a Wendy, una experiencia que le permitió explorar la comedia y enfrentarse a un estilo escénico diferente al de los musicales en los que había trabajado anteriormente. Además, ha participado en proyectos relacionados con el doblaje.

Paralelamente a la actuación, Dai Liparoti ha desarrollado una faceta como cantante solista. Ha lanzado temas como Todo vuelve a empezar, Creer en el amor y Con ganas en París, con los que ha buscado mostrar una propuesta musical propia y complementar su carrera sobre los escenarios.