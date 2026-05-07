Carlos Rivera en Plaza de Toros la México: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto
El cantante se presentará por primera vez en este recinto y aquí te contamos los detalles si eres uno de los que asistirás al concierto.
Carlos Rivera se ha consolidado como uno de los cantantes en español más importantes. Después de ganar un reality show, hacer una carrera en teatro musical y ganar reconocimiento en todo el mundo, el originario de Tlaxcala llegará por primera vez a la Plaza de Toros la México.
Si irás al concierto que dará Carlos Rivera en este importante lugar, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada de su show que sin duda podría tener varias sorpresas incluidas.
¿Cuándo se presentará Carlos Rivera en Plaza de Toros la México?
Carlos Rivera estará en la Ciudad de México para dar un concierto de su gira “¡Vida México!” ante miles de fans que esperan cantar a todo pulmón todos sus éxitos.
El show que dará Carlos Rivera será en la Monumental Plaza de Toros México este 9 de mayo. Se espera que su concierto de inicio a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México?
La Monumental Plaza de Toros México se encuentra en Cda Augusto Rodin#130, muy cerca de la Avenida Insurgentes.
Para llegar la mejor opción es en transporte público como el metrobús. La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 te dejará a pocos metros, solo deberás caminar alrededor de cinco minutos.
Si prefieres llegar en metro, deberás bajarte en la estación San Antonio de la línea 7. Después caminarás alrededor de 10 minutos para llegar a la Monumental Plaza de Toros México.
Probable setlist de Carlos Rivera en la Plaza de Toros la México
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Carlos Rivera interprete en sus conciertos.
- Todavía No Te Olvido
- ¿Cómo Pagarte?
- Te Esperaba
- Solo Tú
- La Carta
- Otras Vidas
- Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro
- Me Muero
- Regrésame Mi Corazón
- Almas
- Larga Vida
- No Es Para Menos
- La Historia Jamás Contada
- Fascinación
- Quedarme Aquí
- Sólo por Hoy
- Lo Digo (feat. Gente de Zona)
- Calumnia
- Recuérdame
- Un Viaje a Todas Partes
- Te Soñé
- Bendita Tu Vida
- Sincerándome
- Amo Mi Locura
- Gracias a Ti
- Digan Lo Que Digan
- El Vuelo
- Si Te Vas
- Sería Más Fácil
- El Hubiera No Existe
- El Rey - Desde Tlaxcala
- 100 Años
- No Eras para Mí - En Vivo
- Por Tu Amor - Si Fuera Mía
- Cuento de Nunca Acabar
- Ya No Vives en Mí (Versión Pop)
- La Luna del Cielo
- Tú de Qué Vas
- ¿Qué Significa El Amor?
- Perdiendo la Cabeza
- Para Ti
- Calavera
- No Me Pidas Perdón - Versión Acústica
- Alguien
- Un Velero Llamado Libertad La Mejor Canción
PJG