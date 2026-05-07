Carlos Rivera en Plaza de Toros la México: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto

Carlos Rivera se ha consolidado como uno de los cantantes en español más importantes. Después de ganar un reality show, hacer una carrera en teatro musical y ganar reconocimiento en todo el mundo, el originario de Tlaxcala llegará por primera vez a la Plaza de Toros la México.

Si irás al concierto que dará Carlos Rivera en este importante lugar, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada de su show que sin duda podría tener varias sorpresas incluidas.

Cuartoscuro

¿Cuándo se presentará Carlos Rivera en Plaza de Toros la México?

Carlos Rivera estará en la Ciudad de México para dar un concierto de su gira “¡Vida México!” ante miles de fans que esperan cantar a todo pulmón todos sus éxitos.

El show que dará Carlos Rivera será en la Monumental Plaza de Toros México este 9 de mayo. Se espera que su concierto de inicio a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México?

La Monumental Plaza de Toros México se encuentra en Cda Augusto Rodin#130, muy cerca de la Avenida Insurgentes.

Para llegar la mejor opción es en transporte público como el metrobús. La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 te dejará a pocos metros, solo deberás caminar alrededor de cinco minutos.

Si prefieres llegar en metro, deberás bajarte en la estación San Antonio de la línea 7. Después caminarás alrededor de 10 minutos para llegar a la Monumental Plaza de Toros México.

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Probable setlist de Carlos Rivera en la Plaza de Toros la México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Carlos Rivera interprete en sus conciertos.

Todavía No Te Olvido

¿Cómo Pagarte?

Te Esperaba

Solo Tú

La Carta

Otras Vidas

Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro

Me Muero

Regrésame Mi Corazón

Almas

Larga Vida

No Es Para Menos

La Historia Jamás Contada

Fascinación

Quedarme Aquí

Sólo por Hoy

Lo Digo (feat. Gente de Zona)

Calumnia

Recuérdame

Un Viaje a Todas Partes

Te Soñé

Bendita Tu Vida

Sincerándome

Amo Mi Locura

Gracias a Ti

Digan Lo Que Digan

El Vuelo

Si Te Vas

Sería Más Fácil

El Hubiera No Existe

El Rey - Desde Tlaxcala

100 Años

No Eras para Mí - En Vivo

Por Tu Amor - Si Fuera Mía

Cuento de Nunca Acabar

Ya No Vives en Mí (Versión Pop)

La Luna del Cielo

Tú de Qué Vas

¿Qué Significa El Amor?

Perdiendo la Cabeza

Para Ti

Calavera

No Me Pidas Perdón - Versión Acústica

Alguien

Un Velero Llamado Libertad La Mejor Canción

PJG