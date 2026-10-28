Victoria Justice llega a México: Galilea Montijo le enseña español y así reaccionó; ''qué onda, güey?'

Victoria Justice en México ha causado emoción entre sus fans mexicanos, quienes durante años la han acompañado en su carrera como actriz y cantante. La famosa, recordada por interpretar a Tori Vega en la serie Victorious de Nickelodeon, está de visita en el país para promocionar su nueva música.

Como parte de sus actividades, la artista fue invitada al programa Hoy, donde habló de sus proyectos, recordó el cariño que ha recibido del público mexicano y compartió algunos detalles sobre su visita.

IG: Victoria Justice

A lo largo de la entrevista, la cantante se mostró emocionada por encontrarse con personas que la siguen desde sus primeros años en televisión, especialmente porque algunos de ellos tuvieron la oportunidad de conocerla personalmente después de mucho tiempo.

“Es grandioso, conocí a muchos fans en el aeropuerto que han estado conmigo por 15 años y por fin pude conocerlos, estoy muy feliz de estar aquí”.

Galilea Montijo le enseña a Victoria Justice español

Uno de los momentos más divertidos de la visita de Victoria Justice al programa ocurrió cuando Galilea Montijo le enseñó una expresión que los mexicanos utilizan con frecuencia para saludar a sus amigos.

Captura de pantalla

Durante la conversación, la actriz habló sobre sus conocimientos del español y explicó que tiene cierta cercanía con el idioma gracias a su familia, aunque reconoció que todavía necesita practicarlo.

“Mi mamá es de Puerto Rico y aprendí un poquito. Tostones, arroz con pollo”.

Fue entonces cuando Galilea Montijo aprovechó para enseñarle una frase muy mexicana.

“¿Qué onda, güey? Es como What’s up bro”.

Captura de pantalla

Victoria Justice compartió que entre sus planes se encuentra realizar una gira y que le gustaría poder hablar con el público mexicano en su propio idioma.

“Necesito trabajar en mi español. Quiero hacer un tour y quiero decir: viva México, amo México”.

Victoria Justice agradece a sus fans mexicanos y habla de sus planes para Halloween

Además de aprender nuevas palabras, la cantante aprovechó su participación en el programa para hablar de Love Zombie, su nuevo proyecto musical.

La visita coincide con las celebraciones de finales de octubre, una temporada que le emociona especialmente por Halloween y el Día de Muertos.

Captura de pantalla

La artista explicó que está preparando una celebración relacionada con su música, en la que también planea disfrazarse y maquillarse para la ocasión.