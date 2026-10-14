“No te conviertas en actor”: Drake Bell explota contra sindicato de actores tras negarle seguro médico

Drake Bell, recordado por protagonizar la serie juvenil Drake & Josh, expresó su molestia contra el sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, luego de recibir una notificación relacionada con su cobertura médica, pese a llevar décadas trabajando en la industria del entretenimiento.

El actor y cantante de 40 años utilizó sus redes sociales para cuestionar las condiciones que deben cumplir los intérpretes para acceder al seguro médico del organismo. Incluso recomendó a sus seguidores no dedicarse a la actuación ni afiliarse al sindicato.

La inconformidad surgió después de que Drake Bell descubriera que sus ingresos registrados no alcanzaban el mínimo requerido para recibir la cobertura, una situación que también ha sido señalada por otros actores de Hollywood.

Drake Bell denunció que SAG-AFTRA le negó el seguro médico por no alcanzar los ingresos mínimos requeridos. Cuartoscuro

¿Qué dijo Drake Bell contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico?

El martes 13 de octubre, Drake Bell publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla del portal de SAG-AFTRA, donde aparecía una notificación que indicaba que no cumplía con los requisitos para obtener el seguro médico.

El protagonista de Nickelodeon acompañó la imagen con un mensaje en el que cuestionó que sus años de experiencia no fueran suficientes para conservar este beneficio.

“No te conviertas en actor. No te unas a SAG”, escribió el cantante.

También aseguró que una persona puede trabajar durante 35 años y aun así recibir una negativa.

Su crítica no se limitó a las condiciones del seguro. Bell también dirigió sus comentarios a Sean Astin, actor de El señor de los anillos y actual presidente de SAG-AFTRA.

En su publicación, el intérprete cuestionó que otros actores ocupen puestos directivos dentro de la organización y sugirió que deberían buscarse personas con otro tipo de experiencia para administrar sus servicios.

El mensaje fue acompañado de una referencia directa a Astin, a quien Bell responsabilizó de manera crítica por el funcionamiento del organismo.

Las declaraciones fueron difundidas después de que el actor compartiera los datos de su cuenta, en los que aparecía la cantidad de dinero que necesitaba para acceder a la cobertura.

Drake Bell criticó a SAG-AFTRA en Instagram tras recibir una negativa para acceder al seguro médico del sindicato. IG drakebell

¿Por qué SAG-AFTRA le negó el seguro médico a Drake Bell?

La razón de la negativa está relacionada con los ingresos que Drake Bell obtuvo mediante trabajos reconocidos por el plan de salud del sindicato durante el periodo evaluado.

De acuerdo con la captura de pantalla que compartió, sus ganancias registradas entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron insuficientes para alcanzar el monto requerido.

Los datos mostrados en su cuenta fueron los siguientes.

Ingresos registrados de 17 mil 480.53 dólares.

Monto mínimo solicitado de 28 mil 933 dólares.

Cantidad faltante de 11 mil 452.47 dólares.

Periodo evaluado de julio de 2025 a junio de 2026.

La cifra de 28 mil 933 dólares corresponde al requisito establecido para los periodos de cobertura que comienzan en 2027. Para los periodos de beneficios de 2026, el mínimo es de 28 mil 90 dólares.

Aunque Bell ha trabajado en televisión, cine y música, el plan no considera necesariamente todos los ingresos que obtiene una persona dentro de la industria del entretenimiento.

El sistema toma en cuenta las ganancias procedentes de contratos cubiertos por SAG-AFTRA y reportadas por los empleadores correspondientes. Por ello, los ingresos de actividades ajenas a esos acuerdos no siempre cuentan para determinar la elegibilidad.

En el caso del cantante, la cantidad mostrada en el portal corresponde a sus ingresos reconocidos por el plan, no necesariamente al dinero total que obtuvo durante ese periodo.

Drake Bell criticó a SAG-AFTRA tras quedarse sin acceso al seguro médico del sindicato por no cumplir los requisitos. Cuartoscuro

¿Cómo funciona el seguro médico de SAG-AFTRA?

SAG-AFTRA es el sindicato estadounidense que representa a actores, locutores, artistas de grabación y otros profesionales de la industria audiovisual. Entre los beneficios asociados a su actividad se encuentra el acceso a un plan de salud sujeto a determinados requisitos.

Sin embargo, estar afiliado al sindicato no garantiza que una persona pueda recibir automáticamente la cobertura médica. Los trabajadores deben acreditar ingresos suficientes o cumplir con otras condiciones establecidas por el programa.

De acuerdo con la información oficial del plan, existen dos formas principales de obtener la cobertura ordinaria.

Ingresos mínimos: Alcanzar la cantidad exigida mediante trabajos cubiertos por los acuerdos correspondientes.

Días de trabajo: Cumplir con el requisito alternativo de 108 días de elegibilidad, calculados bajo las reglas del plan.

SAG-AFTRA establece requisitos de ingresos para acceder a su seguro médico, beneficio que le fue negado a Drake Bell. X @sagaftra

La organización revisa los ingresos durante un periodo base de cuatro trimestres. Cuando una persona cumple con los requisitos, puede obtener 12 meses de cobertura médica, siempre que también pague las primas correspondientes.

Para quienes pierden su elegibilidad, existen opciones de continuidad mediante programas como COBRA, aunque estos pueden implicar costos adicionales y también están sujetos a condiciones específicas.

La controversia de Bell se suma a las preocupaciones expresadas por otros intérpretes sobre las dificultades para conservar sus beneficios cuando disminuyen las oportunidades de trabajo.

Entre ellos se encuentra Heather Matarazzo, actriz de El diario de la princesa, quien también ha hablado públicamente sobre el riesgo de perder su cobertura médica debido a la falta de proyectos.